社評：中國對俄無兩難 台灣不是烏克蘭

西方逼中方表態譴責

北京促和談尊重主權

從烏克蘭危機一開始，中方就敦促有關各方透過對話談判化解分歧。習近平在昨日的通話中表示，要摒棄冷戰思維，重視和尊重各國合理安全關切，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。中方支持俄方同烏方通過談判解決問題。中方願同國際社會各方一道，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

中俄關係愈走愈近，主要是因為美國聯合盟友，對於兩國的極限打壓和圍堵，迫使兩國在地緣戰略上合作。美國西方對此一直嫉恨，但又放不下意識形態的執念，只能看着噩夢成真。中俄強調其「新時代全面戰略協作伙伴關係」並非軍事同盟，並非針對第三方，與美國為首的歐洲北約（NATO）、澳英美聯盟（AUKUS）截然不同。其實，不管中國在烏克蘭危機中採取什麼立場，美國遏制圍堵中國的戰略都不會改變，這從美國剛公布的拜登政府首份「印太戰略」中，已有充分體現。北京不會天真地相信，如果在烏克蘭問題上譴責俄羅斯，美國及其盟友就會轉變對中國的態度。

中國一貫反對繞過聯合國，動用武力入侵、肢解和分裂一個主權國家，就像美國和北約當年轟炸入侵塞爾維亞、伊拉克等國那樣。因此，中國也很難公開支持俄羅斯對烏克蘭的作為，北京至今也未承認俄羅斯在2008年格魯吉亞戰爭中製造的兩個獨立「共和國」，預計也不會承認烏東兩個「人民共和國」。

國際關係有基本準則，但國際關係卻親疏有別。1979年，中國揮軍「教訓」越南時，美國和多數西方國家的表態，亦無「譴責」，只是敦促中國撤軍，同時敦促越南從柬埔寨撤軍。美國攻打伊拉克時，西方國家亦無人「譴責」。中方強調，烏克蘭問題有其「複雜歷史經緯」，並質問烏克蘭問題會否因美國對俄制裁而得到解決，歐洲安全會否因美方對俄制裁而變得更有保障。

台灣的民進黨當局，藉俄烏戰爭「抽水」，稱對烏克蘭處境「感同身受」，海外輿論也有大陸將循「烏克蘭模式」攻台之論，乃至有「今日烏克蘭，明日台灣」之說。對此，外交部回應，台灣不是烏克蘭。平情而論，台灣與烏克蘭不具可比性，烏克蘭是聯合國成員國，與180多國有邦交；台灣現時僅有14個邦交國。台灣關注烏克蘭局勢不奇怪，但重點不在大陸而在美國，美方對台灣安全的保證，若像對烏克蘭般口惠而實不至，才是台灣真正需要擔心的。

台灣擔憂感同身受

美針對華目標難變

不過，一些內地網民對於俄烏戰爭帶來的地緣政治演變，過分樂觀。俄羅斯與美國、歐洲關係的裂痕雖因此加深，但是否如「911」襲擊那樣，給中方製造一個新的「戰略機遇期」，仍有變數，華府的頭號戰略目標不會輕易轉移。「聯俄抗中」的論調短期在西方也難有市場，但歷史上綏靖政策合縱連橫的個案不勝枚舉。

必須看到，烏克蘭只是美國為削弱俄歐關係、打壓歐元、強化對歐盟和北約控制的一個工具，台灣則是西太平洋第一島鏈的重要環節；台灣是美國第9大貿易伙伴，烏克蘭僅排第67。烏克蘭人均GDP排名全球第135，台灣第40，並在全球供應鏈佔據核心位置。所以，美國對台灣的態度，恐怕不能與對阿富汗和烏克蘭的態度等量齊觀。

北京對此有清醒的認知和戰略定力，國台辦最近表示，兩岸統一是大勢所趨，民心所向，和平統一、一國兩制仍是基本方針、最佳方式，但若「台獨」分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取「斷然措施」。可見，中國不會輕易放棄「和統」，但一旦決定「武統」，將會不惜代價。對今日中國，武統與否，不是能力問題，而是決心問題。統一之戰的性質與俄烏兩國之戰完全不同，日前，當被問到美國呼籲中方向俄羅斯施壓，尊重烏克蘭的國家主權和領土完整時，外交部發言人華春瑩的回答別有深意，中國是唯一一個還沒有實現完全統一的安理會常任理事國，關於如何尊重國家主權和領土完整，美方恐怕沒有資格來告訴中方怎麽做。言外之意，台北當局應該是如魚飲水，冷暖自知。

■歡迎回應editorial@mingpao.com