社評：俄軍攻烏戰局難測 華府回應陷入兩難

近23年歐洲最大型戰爭

大國博弈烏國變真戰場

俄軍攻擊烏克蘭，乃是1999年北約攻擊南斯拉夫之後，歐洲最大規模的主權國軍事衝突。若不計橫跨歐亞的俄羅斯，烏克蘭是歐洲領土最大的國家，既是東歐重要「糧倉」，也是歐洲天然氣輸送管道所經之地，俄烏戰事震撼環球股市，油價急升破百美元，事態發展充滿懸念，既要視乎俄方目的，亦看西方反應。烏克蘭是聯合國成員國，一個主權國攻擊另一個主權國，有違聯合國憲章，無論有何理由，必惹責難。普京今次出兵，牽動美俄角力以至國際格局，不論結局為何，歐洲地緣政治形勢，從此不再一樣。

任何戰爭必有遠因近因。從西方及基輔政府視角，普京為求重建前蘇聯帝國，2014年吞併克里米亞支持烏東兩個分離政權，不過是第一步，去年11月俄軍開始集結重兵，目標就是找藉口發動全面戰爭，吞併整個烏克蘭。當然，俄方視角跟西方很不同。俄方認為美國背信，在蘇聯解體後持續推動北約東擴，又在格魯吉亞及烏克蘭合共發動三場顏色革命，扶植親美政權抗俄。去年初北約在東南歐舉行10多年來最大軍演，劍指黑海；入夏後美國又決定，年底重啟冷戰時代駐紮德國的第56炮兵司令部，俄方視之為美國重新在歐洲部署中程導彈前奏。普京要求美方白紙黑字作出安全承諾，包括不讓烏克蘭入北約，卻遭華府拒絕，基輔政府軍又持續進逼烏東親俄政權，所以俄軍要介入。

俄烏歷史恩仇交織，敵對陣營對戰事爆發各有言辭。若從大國博弈的高度看，現實是蘇聯解體後，美俄一直都在東歐及前蘇聯地區爭逐勢力範圍，美方從未視俄羅斯為「自己人」，作為冷戰贏家步步進逼，俄方勢弱長期捱打。北約東擴及空襲南斯拉夫，全盤瓦解俄羅斯在東歐的影響力，國際強權政治得勢不饒人，華府東拓勢力當然不會止於前蘇聯邊界，對俄羅斯而言，烏克蘭與白俄是紅線所在，沒有這兩國作為屏障，俄國西境中門大開，難有國家安全可言。

10多年前克宮曾推動組建所謂「俄烏白俄關稅聯盟」，2014年烏克蘭反俄革命令計劃毁於一旦。當年俄軍吞併克里米亞，放眼的是保持黑海軍事勢力；扶植烏東親俄政權，則為日後軍事介入扭轉局面埋下伏筆。烏東分離政權與基輔政府雖簽署了明斯克協議，惟兩軍從無恪守停火。2008年，俄國以阻止格魯吉亞軍攻打親俄分離地區南奧塞梯為由，出兵格國，這次普京先承認烏東頓涅茨克和盧甘斯克為獨立國，旋即應兩地親俄政權要求，出兵烏克蘭，基本是同一套路。當年格魯吉亞戰事持續約一周，俄軍勢如破竹，一度逼近格國首都，格國唯有變相接受南奧塞梯「自成一國」，當時的親美政權亦因戰敗倒台。今回戰場改為烏克蘭，戰局走向言之尚早。

解鈴還須繫鈴人

美俄要尋求妥協

普京聲稱今次軍事行動，目的是令烏克蘭非軍事化，無意佔領。戰場爾虞我詐，普京之言虛實莫辨。俄軍首日行動，重點是轟炸烏克蘭主要軍事設施和機場等，手法令人憶起1999年北約空襲南斯拉夫設施、重挫南軍戰力，為日後科索沃分離獨立鋪路，不一定大規模出動地面部隊，惟美軍入侵伊拉克的經驗亦說明，猛烈空襲可以是大型地面戰以至軍事佔領的前奏。

普京下着難測，現在問題是美國及西方如何回應。歐美多國抨擊俄軍侵烏，矢言嚴厲制裁，標誌俄歐合作的北溪二油氣管道項目，亦成制裁對象，惟俄方既然兵行險着，西方制裁肯定亦在克宮計算之內。歐洲依賴俄國供氣，非一時三刻可改，寒冬未過，倘若歐洲去盡制裁，俄方也有反制本錢。當然，美國無此憂慮，惟當下美國通脹嚴重，俄國在烏克蘭的軍事行動規模及戰略打擊目標，絕對可以令油價糧價急漲，普京大有可能認為，現在正是出兵最佳時機。烏克蘭現非北約一員，華府似乎亦不傾向出兵當地，冒險跟俄軍大打一仗，倘若制裁俄國力度隔靴搔癢、任由俄軍重挫基輔政府，其他依靠美國保護的小國或地區，難免心下一涼，這對冷戰後的美利堅治世（Pax Americana）秩序，將帶來一定衝擊。

烏克蘭成為美俄角力場，基輔與烏東所打的不過是代理人戰爭。烏克蘭兵凶戰危，解鈴還須繫鈴人，美俄必須對話，尋求妥協，俄國應停止軍事行動撤軍，美方亦應以白紙黑字方式，回應俄方國家安全關切。歐洲不少人主張以所謂「芬蘭模式」化解僵局，讓烏克蘭成為西方與俄國之間的緩衝中立國，這是一條出路，問題在於白宮克宮是否有此政治意願。

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