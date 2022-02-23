社評：全民強檢不封城 戰「疫」成敗難逆料

破格提前放暑假

張羅設施難言足

第五波疫情累計已有百多人死亡，兒科專家對於10天內3名染疫童嬰死亡尤其關注，形容情况不尋常。衛生防護中心指出，目前每天收到的呈報個案，約為2月初的64倍，即本港疫情短短3周已六度幾何級數上升。內地抗疫專家鍾南山為香港抗疫打氣，提到Omicron危害性遠比流感大，因為它的傳播率遠高於流感，若大批長者感染會死很多人，不管市民政治觀念有何不同，面對病毒都應該以人命為先。

港大流行病學模型推算，本港疫情下月初可能達到每天超過18萬人感染的高峰，死亡高峰則於下月底出現，屆時日均約百人死亡。2003年SAR疫潮，香港死了約300人。倘若一天就有上百人因為感染Covid-19喪生，將是很可怕的情况。根據專家先前推算，如果維持現有社交距離措施，下月中，日均感染人數料增至1.1萬。觀乎近日呈報個案，這個水平似已提早到來，突顯疫情惡化之快，只靠收緊社交限制並不管用，全民強檢是時候派上用場。港府之前囿於「限米煮限飯」思維，未有及早跟中央商量提升抗疫能力，最近才開始為全民強檢所需配套張羅。昨天新華社報道，中央為港援建4間方艙醫院，工程最快7天完成。港府之前延誤遏制疫情黃金時機，全民強檢最快也要3月初展開，只求特區政府各項部署準備不會「甩轆」，拖慢強檢落實步伐。

昨天行政長官林鄭交代戰「疫」部署，除了針對長者兒童谷針，社交限制將再收緊，並預告晚市禁堂食等將延至4月20日，意味眼前這場抗疫硬仗至少多打7至8周，至於作戰主力「武器」，則是全民強檢。當局將在全港各區設立數百檢測中心，所有市民須按出生年份，如換領身分證般預約時間，於下月接受3次核酸檢測，每次完成檢測，會獲發足夠的快速測試包，在下次強檢前天天自我檢查。

全民強檢要成功，檢測及隔離配套充足乃是基本，人力、物力與設施部署宜鬆不宜緊。人力方面，香港由醫護到採樣人員都不夠，幸有內地作為後盾，只要特區抱着開放歡迎態度，各類人手支援應該不成問題。硬件瓶頸妨礙抗疫，當局的應對不能墨守成規。特區政府宣布中小學暑假提前在3、4月放，從而騰出數百校舍作檢測中心、疫苗接種中心甚至隔離設施，算是一項敢於打破條條框框的舉措；中央應港府要求，援建隔離設施及提升檢測能力，更是落實全民強檢的重要助力。不過特區政府現時從各方張羅的硬件設施，是否足夠應付，仍是一個問號。

鍾南山認為，香港當前最重要是將患者與健康市民分開，感染者不宜居家，應另行隔離。特首表示，目前香港可能有3萬感染者留在家中，未獲安排社區設施隔離或送院，政府已敲定5幅土地急建隔離設施，連同新物色的社區隔離酒店等，料可提供5萬單位。可是疫情惡化速度可以很快，就算這些設施下月底全部就位，連續6天過萬人感染足令設施滿瀉。會展地方大，早些改裝為隔離設施，可以容納很多人，發展商願意借出，政府沒有理由棄而不用，如果有官員擔心因此影響會展「形象」，未免不智。全民強檢兵貴神速，避免拖長戰線。特區政府提升檢測力，一直以日檢百萬多人為目標，這樣便可一周完成一次全民強檢，惟既然內地全力支援，港府應該更為進取，以日檢200萬甚至更多為目標，善用會展等地方，加速投入隔離設施，設法壓縮3輪強檢所需時間。

早發現、早隔離、早治療是控疫3招。要做到早發現，不少意見認為必須破釜沉舟封城禁足，短時間斬斷傳播鏈，香港才有望脫困。昨天更有外電聲稱，有內地官員向港府表示，他們認為香港需要封城。林鄭未有正面回應報道，重申中央沒有指示香港要封城，又說禁足配合強檢雖較有效，但代價很大，要顧及市民承受力。

「強檢不封城」受考驗

官民須齊心掙脫困局

林鄭之前曾提過，傾向參考澳門經驗，全民強檢多於一輪但不封城，可是澳門人口與面積皆遠不及香港，疫情嚴重程度更無法比擬，當日適合澳門的做法，不一定適合目前的香港。港大研究團隊早前表示，如不採取大規模封城一類措施，第五波疫情恐難扭轉，估計將有逾60萬人感染，政府專家顧問梁卓偉按此推算，認為政府應積極考慮封城遏疫。中共總書記、國家主席習近平早前下達重要指示，強調抗疫主體責任在特區政府，要求採取一切必要措施穩控疫情。今次特區政府決定「多輪全民強檢不封城」，是一個影響深遠的重大決定，唯盼官民齊心合力下，最後有一個好結局，事後各方不會後悔。

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