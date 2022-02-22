社評：合理合度落實「疫苗通」 莫讓谷針措施「半桶水」

西方早採疫苗通行證

絕大多數人皆可打針

香港疫情失控，一天內再有13名感染者死亡，最年輕者不足1歲。第五波疫情爆發至今，已有超過70人死亡，大多數集中於這兩周，當中包括3名5歲以下兒童，社會上下必須同心協力，遏阻疫情，保護生命。有別於社交距離等措施，疫苗通行證（下稱「疫苗通」）不屬遏阻病毒擴散措施，但可以起到谷針減少重症死亡之效，仍是香港必須盡快為之的重要抗疫舉措，政府專家顧問去年11月已提倡，拖至本周四才實施，已嫌太遲。

昨天政府公布「疫苗通」操作細節，一般而言，市民必須接種過新冠疫苗，才可進入23類處所，包括食肆、商場、超市、街市及宗教場所等，至於因健康問題不能打針者，可持醫生豁免證明書進入相關處所。學校、院舍、醫院及政府辦公設施等地方，則以行政指令而非法例規範方式執行。私人工作場所方面，當局雖無明文規定，但有「呼籲」私人機構落實「疫苗通」措施，例如金管局便要求銀行在指定期限匯報決定，若不引入通行證機制必須解釋。

「疫苗通」實施在即，有市民入稟司法覆核，認為措施「侵害不打針者權利」，云云。個人自由並非絕對，放眼世界，疫苗通行證亦非新鮮事，西方國家早於去年夏天引入相關制度，民眾須有打針證明，才能進入餐廳、商場等公共場所，又或搭乘一些公共交通工具。法國民眾最初因為疫苗猶豫，新冠疫苗接種率顯著低於其他西歐國家，全靠疫苗通行證，接種率短期內急增一倍以上，商戶所受影響也很短暫，生意迅速恢復。新冠疫苗可以減少重症死亡，本港第五波疫情，大部分死亡個案皆無打針，以「疫苗通」谷針，為的是公眾利益，應做就做才是負責任的態度。

新冠疫苗推出之初，一些市民擔心副作用。為了協助醫生評估病人是否適合接種，衛生署去年3月發出指引，並按研究及實戰經驗不斷調整，至今已是第11版，近期的改動，包括收緊醫生簽發豁免打針證明書門檻，只有中風、心臟病發等極少數情况，可獲最長半年豁免，有市民對不再獲發豁免證明書感到憂慮，惟政府專家顧問早已指出，絕大多數人都適合接種新冠疫苗，長期病患者往往更須打針保護。港大分析醫管局新冠疫苗過敏安全門診的個案，發現首批求診者，98%皆獲醫生評估為適合打針，餘下2%亦只是建議延遲。豁免證明書「一紙難求」，只是反映極少人不適合打針此事實。疫情入侵醫院，只要身體狀况容許，所有醫護都應該打針。目前99%醫護都有打針或獲豁免，公院引入「疫苗通」，旨在保護醫護及病人，沒理由反對。

合理豁免可理解

過多酌情礙效力

「疫苗通」實施後，市民可以將電子針卡上載「安心出行」程式，沒有手機者可使用紙本針卡，核查則分為主動與被動模式，光顧食肆須主動掃描針卡才可進入，商場街市等則採被動模式，市民要掃安心出行並有針卡，執法人員要求時須出示。針卡有基本個人資料，主動掃描留下紀錄，有助生衛生部門日後實名追蹤密切接觸者。因應私隱關注，當局強調針卡個人資料獲加密處理，無法隨便查閱。

市民戴口罩光顧商場，風險始終比進食為小。之前物業管理業擔心，無法安排大量人手，在商場眾多出入口作主動式核查，現在的安排，算是兼顧了現實需要和可操作性；為免影響市民取得基本政府服務，公院求診者豁免使用「疫苗通」，亦是合理安排。可是折衷豁免如果太多，亦必然影響措施效力。當局表示，市民上班或歸家若是單純「路過」商場，可獲酌情豁免，可以方便市民，但亦可能被少數不肯打針又無豁免證明書的人濫用，歸家途經商場「順道」購物一類辯解，倘若經常得到酌情接納，「疫苗通」的實際作用，必然大打折扣。

「疫苗通」落實初期，公眾和執法人員未適應習慣，亦有市民不明白為何不獲發豁免證書，操作執行出現混亂或誤會，恐怕無法難免。當局應密切留意情况，一邊加強宣傳解說，一邊微調理順問題，確保執行合理合度、符合實際需要，不會出現過多豁免酌情影響措施效用的情况。政府呼籲私人機構推行「疫苗通」，無醫學原因拒絕打針的員工會否被解僱等，是很多人關心的問題，當局應盡量釐清，讓各方處理時有所憑據。

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