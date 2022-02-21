社評：獅子山下精神譜新章 抗疫措施須清晰明確

新獅子山精神延伸到粵港

廣東為保香港家園施援手

《獅子山下》這曲香江名句傳誦幾十年，不斷鞭策港人「踏平崎嶇」。而今香港面對嚴峻疫情，「總算是歡笑多於唏噓」已經不合時宜，重新譜寫的新曲，「誰不深愛香港，唯有共同抗疫，我哋齊心，在為獅子山下相互勉，打勝這一場疫戰」，句句都扣人心弦，70位香港人耳熟能詳的歌手，唱出740萬港人心聲，是決心的表白，也是戰鬥的號角。

香港感染數字排山倒海而至，各種慘不忍睹的場面撲面而來。中央政府除了提出不惜一切要戰勝香港這場疫戰，也給香港提供各種援助。廣東省第二批醫療隊已經抵埗，100多名隊員出發時與家人離別，以及齊聲高喊「粵港同心，香港加油」的豪言壯語，在視頻中傳遞一個響亮的信號，香港與廣東都應該「無懼風雨，共渡難關」。

面對凶險的疫情，香港並非單打獨鬥，由中央政府牽頭協調的各種支援人員與物資陸續到位，興建火眼實驗室和方艙醫院也在迅速展開。香港市民過去守望相助的獅子山下精神，已經擴展到廣東省，當香港唱出「請你一起同奉獻」的時候，廣東省政府與人民，義不容辭立即出發，他們是在「為他人」，也是在「為家園」，粵港唇齒相依，對香港這個家園也會不分彼此。香港的新獅子山下精神，今後也應該將廣東省納入，畢竟，獅子山下北面，可以從沙田、大埔再往北延伸。

廣東省援港隊伍已到位，香港市民士氣有所提振，疫戰「重新出發」能否盡快將一個個戰壕、一座座山頭逐個奪回，還看特區政府的具體執行，但現在還處於百廢待舉的階段。「疫苗通行證」周四開始實施，進入公共處所市民需要起碼接種一針的要求，如何執行的具體做法，仍然欠奉，昨天衛生防護中心總監徐樂堅在記者會上，呼籲市民自覺遵守。與此同時，衛生福利局長陳肇始也在呼籲市民，盡量減少外出，人流減少才是避免病毒傳播的方法。

特區政府的官員，似乎是混淆了法律要求與呼籲自願配合的定義。市民外出與否，是個人行為，政府要苦口婆心勸喻大家配合。但市民能否進入公共場所，修訂了的法例要求必須接種過起碼一劑疫苗，市民必須無條件遵守，問題是如何執行，是要求商場職員檢查進場人士，還是由警察在商場內巡查，政府必須說清楚講明白，市民才知悉如何遵守，修改法律收緊限聚的目標才能彰顯。

強檢令無可避免會出現核酸檢測長龍，政府鼓勵市民使用快速測試包，若檢出陽性要居家隔離，但是否必須申報結果，以及隔離日期起始與結束如何計算，何時算完成隔離可以離家，患者打熱線詢問，要麼很難接通電話，要麼得到不同的說法。居家隔離需要的深喉唾液樽「一樽難求」不說，檢測結果要等一個星期，政出多頭的種種都是在測試市民配合政府措施的耐心。市民對於執行政府的要求，需要清晰的指引，按部就班去做。

現在有240間老人院舍爆疫，院舍將大量長者送醫院，為醫院增添巨大壓力，現在醫院希望將症狀輕微的老人在7天後送回院舍，但院舍對醫院的證明有不同要求，兩者互相推諉，院舍是按法例成立的機構，只要政府有清晰要求，院舍沒有不執行的理由，措施執行不力，受害的很多是連生活都不能自理的長者，傷心的是長者許多「愛莫能助」的家人。

市民減少出行需要曉之以理

居家隔離做法需要清晰指引

勸喻市民配合需要曉之以理，動之以情，要求市民遵守規定，則要將具體做法細緻訂明。而對於公然違法的行為，諸如呼籲他人違反限聚令可以代繳罰款，又或者以各種名目抗爭而非法聚集，都應該嚴懲，決不能姑息，否則，抗疫戰將無法打下去。

非常時期要有非常做法，命嚴方可以肅兵威，令重始足於整綱紀。但政府必須搞清楚法理情的界線，執法要嚴，說理要清，好言相勸，市民該自願配合的才會心甘情願，該遵守法紀的才會心悅誠服。有了市民的配合，政府的抗疫措施就可以事半功倍，現在加上廣東省的支援，市民的信心有所提升，希望可以為共同抗疫「如虎添翼」，一如「新獅子山下」的兩段歌詞，從「打勝這一場疫戰」到「取勝這一場疫戰」早日實現。

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