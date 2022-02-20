社評：確診個案未見頂 抗疫須增前瞻性

相對而言，內地對於支援本港抗疫的步伐，明顯快過特區政府。中聯辦前日召集了本港商界和中資企業會商，坐鎮深圳的國務院港澳辦主任夏寶龍同日召集支援香港抗疫第二次協調會；改用水路來港的內地蔬菜，昨晨已抵達油麻地碼頭；廣東省多間醫院合共逾百人的醫療隊，昨日亦陸續抵港，支援抗疫，據報在深圳，多間醫院已動員共約千名援港檢測的醫護，隨時候命來港，協助全民檢測……

內地援港雷厲風行

特府步伐相形見絀

內地援港的雷厲風行，固然是因中共總書記、國家主席習近平日前下令，要全力支援香港抗疫。同時，亦因為廣東與香港近在咫尺，唇齒相依，據廣東省衛健委通報，上周五廣東省輸入確診個案為22宗，當中19宗來自香港。從11日至17日，廣東境外輸入病例共229例，其中126例來自香港。可以說，香港疫情的升級，已經威脅到廣東「外防輸入」的防疫大局。

比較起來，本港的抗疫步伐卻相形見絀，猶如「急驚風遇到慢郎中」，特區政府給人的印象似乎仍是心中無底，很多做法讓人疑慮重重。例如，對於一周前已經有近20名工人確診的地盤，迄今衛生防護中心仍不確定確診總人數，地盤亦未見停工；一幢圍封強檢的大廈，發現數十宗確診個案，另有數十戶無人應門，卻連7日的潛在傳播周期都未滿，48小時就解封；對於無人應門的住戶，當局每次都稱「採取措施跟進」，惟從來無交代採取了什麼「措施」，「跟進」的結果如何；當局所說的全民檢測，既然不封城、不禁足，就需要足夠的隔離設施配合，但相關設施似乎仍無着落；醫管局今年元旦才信誓旦旦，稱有足夠能力應付第五波疫情，但個多月後無論人手還是病牀數目，都捉襟見肘，以至於香港老弱婦孺病患寒風中露宿候診的相片，在全球引起熱議……

這種疲於應對的被動式抗疫表現，也令社會上對打贏疫情防控戰役心存疑慮，更有一些極端勢力生事，藉機破壞抗疫。如之前沙田新翠邨核酸檢測點發生的懷疑縱火事件，有人在社交媒體呼籲市民主動感染，並四出「播毒」等言論。當特首前日宣布本周末會在街頭嚴格執行2人限聚令，對違例者不再仁慈，會直接發告票罰款後，又有人在網上發動眾籌，為違例者代繳罰款，變相鼓勵違法。勞工及福利局長羅致光稱，勞工處會徵詢律政司意見，研究採取法律行動。對於這些超出道德良知底線的言論，社會輿論亦應予以強烈的譴責。

破壞抗疫執法不貸

信心有賴當局果斷

對於現時肆虐全球的變種病毒Omicron，各種似是而非的傳言，近期在社區不脛而走。由於其病情較先前的病毒變種類別為輕，很多傳言視之為等同流感，一些國家宣布疫情大流行結束，解除各種防疫措施，更強化這種誤解。不過，世衛（WHO）總幹事譚德塞前日在慕尼黑安全會議致辭時就警告，這種想法「非常危險」，他指出，全球現時每周仍有約7萬人死於新冠病毒。事實上，本港在第五波疫情中，危殆或死亡個案中，出現了前四波疫情罕見的兒童與孕婦，而現時本港的疫苗接種率仍未達九成，兒童與長者的接種率更低於五成，在此環境中，病毒威力仍甚於流感，根本沒有條件與之「共存」。

誠如中聯辦主任駱惠寧所言，「抗擊疫情最寶貴的是信心，最重要的是團結，最迫切的是行動」，社會各界要齊心抗疫，團結當然重要，而要建立市民的抗疫信心，關鍵還是政府果斷迅速的行動，增加政策透明度，並要增加前瞻性，例如，總說個案數字「仍未見頂」，到底何時才能「見頂」，「見頂」數字預料約為多少，醫管局以及社區的最大應對能力，距離最壞情况還差多少，政府都應心中有數，並告訴市民，以求諒解與配合。「非常時期要用非常之策」，在此緊急關頭，若還拘泥於陳規陋習，按部就班，必再吃敗仗無疑。

人無遠慮，必有近憂，經此一役，暴露出本港公立醫療體系的應急能力軟肋，即將公布的財政預算案，除了注重支援疫下民生外，能否推出對公立醫療體系的補強投資，特別是有無在短期見效的有力舉措，亦是對特區管治者長遠眼光的考驗。

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