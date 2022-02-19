社評：專注疫情押後選特首 抗疫總動員用好資源

有錢出錢有力出力

凝聚同心抗疫氛圍

本港連續3天新增感染及初陽個案合計過萬，抗疫防線崩潰，公院病人滿瀉，情况令人憂慮。中共總書記、國家主席習近平日前作出重要指示， 三個「一切」兩個「確保」，既是中央對香港抗疫的要求，同時亦是一次作戰動員令。香港需要採取一切必要措施，總動員抗疫，團結齊心至為重要。控制疫情是目前香港壓倒一切的任務，如此重要關頭籌備選舉，不僅轉移視線，政治矛盾紛爭迭起，更可能破壞團結，不利抗疫。當局昨天宣布，行政長官會同行政會議通過引用緊急條例，將原定下月底舉行的行政長官選舉，押後至5月8日舉行，特事特辦，有助各界聚焦抗疫，避免分心分化。

疫情危急，香港進入全面動員戰「疫」狀態，各方有錢出錢，有力出力。過去數天，特區政府與商界磋商徵用酒店作社區隔離設施，取得積極進展，行政長官表示有信心物色上萬酒店房間，多間大企業則宣布捐輸物資支援抗疫。當局籌組專屬的士車隊接送感染者，得到司機響應；救護人員與前線醫護疲於奔命，仍然不辭勞苦，傾巢而出服務市民。全城同心抗疫氛圍，正在逐漸形成，有助扭轉之前人心渙散的局面。

昨天中聯辦主任駱惠寧主持的「香港社會同心抗疫行動會商會」，可視為中央出面促成的一次動員抗疫誓師大會，本地商界與地產界巨頭紛紛出席，宣布一系列支援抗疫措施，包括派發萬計快速測試套裝、安排當時得令人氣偶像作為抗疫大使、提供酒店房間作隔離用途、確保旗下超市物資供應穩定等。有發展商更承諾，政府如有需要，可以借出上百萬平方呎土地興建方艙醫院，會議展覽中心亦可騰出予政府作檢測用途。抗疫如戰爭，第五波疫情，香港兵敗如山倒，重整旗鼓再戰，需要信心、團結與行動。來自內地與本地的抗疫力量和援軍逐步集結，能否善用，就要看特區政府。

行政長官林鄭月娥昨天表示，正就全民檢測「細化方案」，只要有人手及場地，大規模檢測「不能說無法執行」，政府將在未來8至10天內，盡快增加隔離設施。政府拋開之前「限米煮限飯」的抗疫思維，全民檢測有望落實，社區隔離設施愈多愈好。當局應快馬加鞭，做好相關配套準備，盡將內地當局和商界提供的各式支援，盡快投入實戰。與此同時，政府亦要積極發揮協調作用，動員不同力量，協助公營醫療系統應付眼前難關。

支援公院莫分彼此

善用內地抗疫資源

疫情幾何級數上升，公院不勝負荷，急症室外一度需要架設臨時帳篷安置病人，猶如戰地醫院，情况惡劣。雖然當局已開始指定診所照顧輕症者，公院亦已盡量騰出室內空間收容病患，避免病人戶外餐風飲露，可是公營醫療系統承受力始終有限，醫管局不缺物資，最缺的是醫護人手，私營醫療系統絕對可以幫上忙。同心戰「疫」需要放下私心，不應斤斤計較，事事分你我。私院負壓病房不多，仍可分擔收治部分染疫病人的壓力，除非到了應付不來的地步，否則不應拒絕接收相關病人。公院人手告急，醫管局呼籲私人機構醫護拔刀相助，支援抗疫醫療隊伍，若能獲得積極響應，將是香港之福。

近期多間安老院舍爆疫，不少長者染疫送院留醫，治理後已無大礙可以出院，可是很多安老院舍卻不願接回他們，理由是院舍沒有充足防疫設施裝備，擔心再爆疫情。院舍防護物資不足，政府有責任提供支援，協助他們解決問題，與此同時，院舍方面亦要有顧全大局之心，明白公營醫療系統崩潰，輸的是全港市民。既然醫院方面認為長者可以安全出院，院舍就應該接他們回去。

全國人大常委譚耀宗昨天表示，因應香港對快速測試包需求急增，最近曾由內地運送一批國產測試包來港，但本地救護單位表示，有關測試包不屬衛生署已核准的幾款，所以不能使用。國產快速測試包在歐盟地區以至很多國家都有廣泛使用，未見有何問題，這次拒收測試包一事，細節有待弄清，倘若問題只是由於官僚程序僵化，其實可以因事制宜，拆牆鬆綁。香港疫情岌岌可危，內地與本地紛紛投入抗疫資源相助，當局應確保所有物資皆獲善用，太多條條框框會妨礙抗疫，不利內地援助發揮最大效果。

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