社評：全民檢測因事制宜 盡快做好配套準備

中央支援破檢測瓶頸

強制檢測非洪水猛獸

內地支援香港抗疫，中共總書記、國家主席習近平發出重要指示，「動員一切可動員力量」、「採取一切必要措施」，盡快穩控疫情。中央抗疫專家組成員昨天抵港，行政長官林鄭月娥迎接期間，提到香港核酸檢測能力不斷提升，本月底可做到一日約30萬次，惟仍然不足以應付全民檢測，她已向中央提出要求，希望大幅提高本港檢測力，當具備了所需能力，「全民檢測是一個考慮方案」。之前特區政府再三表示，香港抗疫資源有限，檢測範圍應以「風險為本」原則劃定，力求「精準聚焦」，言下之意是無意全民檢測。今次林鄭首度表示考慮以全民檢測應付第五波疫情，反映政府態度有變，然而是否做、何時做、如何做，實際仍無定論。

前年9月第三波疫情「水尾」階段，港府曾推行普及社區檢測計劃，約有180萬市民自願參與，合計找出32宗確診病例，有人質疑計劃成本效益低。此一時彼一時，現時香港的疫情與政治環境，跟當時很不一樣，檢測模式自願還是強制，更是別若天淵。政治抵制情緒持續存在是社會現實，可是第五波疫情失控大爆發、遍地感染者，同樣是客觀事實，沒理由假設所有人對全民強檢的接受度，永遠一成不變、不會因為疫情肆虐而出現變化。

昨天本港新增逾6100宗本地感染，初陽個案達6300宗，兩者合計超過1.2萬宗，衛生防護中心表示，一天內有15名感染者離世，是兩年多以來最高，另外至少十多人危殆，包括一名28歲產婦。醫療系統不勝負荷「爆煲」，情况慘不忍睹，由於求診者眾，多間醫院急症室要在戶外設立帳篷，分流部分病人，儼如第三世界戰地醫院，適逢天氣轉冷有雨，病人餐風飲露，情何以堪。保守估計目前社區有過萬感染者，清除遍佈各區的傳播鏈，全民強檢無疑是有效可行的方法。過去1年多，世界各地政府基於公共衛生及防疫需要，強制措施見怪不怪，有西方國家更以強制手段逼民眾打針。本港疫情失控，全民強檢不應再視作洪水猛獸，政府要有擇善固執的政治決心和勇氣，不能研究復研究、考慮復考慮。

制訂方案取長補短

兼顧社會承受能力

當然，全民強檢是浩大工程，行動前要有周全計劃、預備好配套措施，內地有很多成功經驗，縱使社會治理方式有異，香港依然可以借鑑。政府內部其中一個方案，據悉是由內地專家及人員協助，按身分證號碼排序，為全港市民先後做3次強制核酸檢測，爭取一周完成一次，鑑於本地檢測能力不足應付，強檢樣本可送往深圳化驗。有議員關注現行法例是否容許將樣本移送離境化驗，建議請求中央先在港建設多間火眼實驗室，大幅提升本地檢測能力後，再做全民強檢；有傳染病專家則擔心，本地進行如此大型的核酸檢測，由採樣到得出化驗結果恐要多天，建議改為做準確度較低但相對簡單的全民快速抗原檢測，爭取3天做一次。有專家認為，強檢必須配合禁足才有效；有人則認為，分區輪流強檢，實際操作比按身分證號碼排序去做容易。

不同方案背後各有考慮，難言有完美方案，惟出發點都是希望做好強檢，盡快遏制疫情。可以想像，必然有人出於政治原因，反對將樣本送交內地化驗，惟平情而論，就算整個採樣化驗過程全在香港進行，一些人依然可以堅信「港府會將市民基因資料交予內地」等陰謀論，相比之下，真正需要認真審視的，是樣本送往深圳化驗涉及的法律問題，倘若當局認為有方法解決，便應該全力為之。全民強檢配合禁足，一定最理想，但要全港封城禁足3周，似乎亦不現實。當局制訂方案時，應該多聽本地及內地專家意見，同時亦要考慮社會實際承受能力。

第五波疫情規模之大，在港前所未見，政府一再收緊社交距離措施，迄今未見成效，必須另闢蹊徑控疫。有了中央全力支援，特區政府不應視全民強檢為「最後手段」，而是一記有機會扭轉本港疫情的新招重招。全民強檢找出的感染者，應盡量安排入住隔離設施，居家隔離並非好選擇。當局眼下急務是盡快物色更多隔離設施，除了張羅過萬間酒店房間及公屋單位，也可將會展改為臨時隔離設施。遏阻疫情如救火，全民強檢宜早不宜遲，政府應盡快預備好相關配套，向病毒展開一場絕地大反擊。

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