社評：習近平下抗疫動員令 港府須出重招遏疫情

習提三「一切」兩「確保」

港府控疫只許成功

本港單日新增感染個案昨天升破4000宗，初陽個案多達7000宗，是疫情兩年多以來新高，幾天內10人染疫亡，離世者除了長者，還有幼童及有長期病患中年漢，另外尚有17人危殆。醫管局分析近兩周新病例數據，17%屬兒科病人（即未成年人士），6歲或以下小童佔新病例近一成。疫情排山倒海，本港抗疫系統幾乎每個環節都「爆煲」，公院急症室滿瀉，有病人要在戶外地方等候，醫管局承認隔離設施達到極限，非緊急服務已大幅削減四至五成。傳染病專家估計，目前仍有過萬宗感染個案滯留在社區，當中約千人屬高風險，預料未來一周將出現更多重症。Omicron絕非一般流感，低估威脅代價就是人命犧牲，現在並非躺平奢談「與病毒共存」的時候，一定要奮力遏制疫情。

第五波疫情急轉直下，超出香港應付能力，上周六深圳舉行的內地香港疫情專題交流會，標誌中央介入。國務院港澳辦強調，中央支持特區堅守生命至上理念，按照「動態清零」目標及策略，做好控疫工作，交流會重點落在實務層面。相比之下，習近平最新作出的重要指示，更大程度是下達抗疫硬任務，中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港，但抗疫「主體責任」在特區政府身上，遏制疫情只許成功不許失敗。

新冠疫情爆發兩年有餘，習近平曾就全國抗疫工作，發過一系列重要指示，然而武漢一役之後，他已鮮有就個別地區疫情，親自下達重要指示。前年夏天內地「抗疫常態化」以來，不同省市雖然偶有零星爆發，但一般都能迅速撲滅，倘若真的需要中央介入， 一般也是由國務院副總理孫春蘭赴前線「督師」。去年12月西安爆疫，以內地標準而言已算相當嚴重，惟不消兩個月也能做到動態清零。抗疫全國一盤棋，當下香港疫情蔓延情况，乃是武漢之後最為嚴重，在中央眼中，這已不止是香港的問題，而是國家的問題。

習近平這次下達的重要指示，實際就是一項抗疫動員令，三個「一切」與兩個「確保」，列明「盡快穩控疫情」是當前壓倒一切的任務，意味即將舉行的特首選舉，當下也不及控疫重要，各方必須以大局為重，放下私心；動員一切可以動員力量，採取一切必要措施，則可視為戰「疫」總綱，任何能夠派上用場的資源，任何高效管用的控疫措施，都應善加運用， 一切服膺於目標與效果，不能左顧右盼。至於兩個「確保」，則說明了這次戰「疫」所為何事，包括確保市民生命安全和健康，以及確保香港社會大局穩定。內地可以設法保證供港物資正常，避免市民恐慌搶購，然而特區政府展示出控制疫情大局的能力，才是安定人心、穩定社會大局的關鍵。

內地抗疫雷厲風行，落實疫情防控主體責任，就是重問責、明賞罰，兩年來地方官員抗疫不力免職者不計其數。現在中央投入國家力量助港抗疫，特區政府必須拿出本事，做出成績。第五波疫情大爆發，港府明顯缺乏準備，應對混亂，市民無所適從。當局最初以為，照辦煮碗採取嚴厲社交距離措施，就能遏制疫情，結果事與願違，公眾只見疫情幾何級數上升，圍封強檢驗污水等套路未能遏阻疫情，卻不見當局有何控疫新殺着。戰「疫」拖得愈長，人心愈易浮動。中央強調要「盡快」穩控疫情，特區政府必須打破既有控疫思維框框，以破格新招重招，力求短時間內顯著扭轉疫情，否則難以向全港市民及中央交代。

借鑑內地成功經驗

不應拘泥「你我」之別

過去數天，特區政府在增加隔離治療設施等方面，取得了一些進展，臨時徵用3000公屋單位、聯絡酒店業界額外提供數以千計房間作隔離之用，還有設立指定診所專治輕症病人、安排專用的士接載這些病人等，當然是合宜之舉，問題是為何政府不早些行動。當局之前未有好好動員可用的抗疫資源，於此可見一斑。

內地抗疫高效，由大規模社區檢測，到善用大數據強而有力追蹤密切接觸者，很多成功經驗都值得借鑑。有政黨主張香港可仿效內地做全民檢測又或輪流分區檢測，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆則提到，香港可以參考上海、北京的封區模式，以一個區為封閉檢測單位，按風險劃分等級，區內的人每日檢測，持續日數視乎檢測結果而定。不管黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓。香港現在需要強而有力的控疫招數，管用、可用的就用，不應拘泥於意識形態，糾纏於模式討論。

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