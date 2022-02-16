社評：染疫居家者徬徨缺助 「瓶頸後遺症」妥善處理

政府覆檢大塞車

新增個案遭低估

第五波疫情失控，衛生防護中心表示，昨天新增逾1600宗本地感染個案。表面看，新增感染數字，似乎較之前一天逾2000宗為低，然而相信不少人都意識到，疫情遠未見頂。回顧這兩天的初陽個案數目，前天4500宗，昨天更達5400宗。昨天公布的感染數字不足2000宗，只因政府確認感染個案機制不勝負荷，未能及時覆檢手上所有初陽個案，導致單日新增感染宗數，無法反映實際傳播情况。

根據政府一貫做法，為了確保感染檢測準確無誤，即使醫院或社區檢測中心等得出陽性化驗結果，樣本依然要再交衛生署方面重複確認，才正式算作感染個案，可是最近初陽個案委實太多，整個覆檢確認程序「大塞車」，當局雖已抽調人手，加快流程及加長工時處理，仍然無法做到「日日清」。未處理個案積壓愈多，意味政府每日公布的感染數字愈來愈滯後。

衛生防護中心昨天表示，現時只有七成半初陽個案可以在24小時內完成確診檢測。本地傳染病專家根據單日新增及初陽個案數字，估計現時本港每日感染人數可能超過6000。昨天衛生防護中心宣布，由於醫管局化驗質素高假陽少，中心不會再重複確認局方的化驗樣本。有專家表示，其實社區檢測中心核酸檢測結果若為陽性，出錯機率也不大，建議當局直接確認為感染個案，有意見更認為當局可考慮將部分覆檢工作外判。為了讓公眾準確掌握疫情發展，當局有必要因事制宜，靈活變通，不能事事拘泥於慣常做法及程序。

行政長官林鄭月娥昨天承認，第五波疫情超出應付能力，但特區政府已在設法提升檢測能力及隔離治療措施，加上有中央協助，不考慮大規模封城。最近一個多星期，本港疫情大爆發，政府檢測安排混亂，市民固然怨聲載道；感染者與密切接觸者成千上萬，政府抗疫系統無力處理，公院牀位及隔離設施嚴重不足，大批感染者變相居家隔離，卻得不到適切支援，徬徨無助感覺尤其強烈，實非當局一句抱歉便能撫平。

居家隔離「等到無病徵」

可否外出當事人困惑

感染者在家呆等一周未獲送院或隔離，個案多不勝數。政府資訊發放不清不楚，又無足夠人手跟進個案。感染者叫天不應叫地不聞，只能自行「執生」，眼見同住家人陸續受感染，更是倍感不安難受。有輕症者表示，留家多日足不出戶，服用成藥數天後，症狀基本已消失，然而卻不知這是否等於「無事」，可以離家外出。昨天政府宣布一系列抗疫「擴容」安排，包括把3000個新近落成公屋單位改作臨時隔離設施，醫管局亦準備分階段啟動「指定診所」處理輕症者，惟檢測隔離治療瓶頸，始終需時克服，鑑於第五波疫情仍在上升軌道，短期相信將有更多感染者被迫留在家中自我隔離，當局必須為他們提供更多支援。

昨天政府首度公布尚待移送醫院或隔離設施人士的安排，指示感染者在家等待期間應該怎麼辦，如何避免傳染家人、什麼情况下應該打999要求救護車送院等。這些資訊當然有用，惟對於很多變相居家隔離超過一周的感染者，無疑是來得太遲，何况新公布仍然未能解答他們當前最關心的問題，即何時可以結束隔離外出。部分國家奉行與病毒共存，感染者居家隔離一段時間後若無病徵、檢測陰性，即當作「康復」。現在特區政府若為變相居家隔離者定下「重獲自由」準則，不排除會引起一些政治雜音，然而當局大可清楚解釋，有關安排只為處理「檢測隔離瓶頸後遺症」，幫助一批不知所措的受影響市民，純屬臨時權宜之計，跟改變抗疫路線完全無關。特區政府若有決心「動態清零」，可以在很多方面強而有力展現，各方眼睛雪亮，自然懂得判斷。

商經局長日前表示，現時疫情嚴峻，港台作為公共廣播機構，配合政府防疫工作，可以擔當更重角色，發揮「防疫電台」作用。第五波疫情肆虐，網上謬論和不實消息氾濫，有人假借傳染病專家之名，翻炒錯誤觀點，有人在網上散播反疫苗信息，以失實指控抹黑政府專家顧問品格操守；權威有用的防疫資訊，反而經常被淹沒。政府抗疫資訊發放表現差，必須改進，善用港台不過是其中一步。

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