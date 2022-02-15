社評：兒童重症家長憂心 齊心抗疫同心同德

兒童染疫入院增

莫說Omicron「不足懼」

本港單日新增個案如滾雪球，根據當局昨天公布的初陽數字，今天單日新增個案，隨時逼近5000宗，比昨天多出一倍以上。第五波疫情失控，輪候入院者眾，醫療系統不勝負荷，有醫護形容公院隔離病房「淪陷」擠滿病人，不少感染者在家呆等多日，仍未獲安排送院。有家長表示，年幼子女疑染疫高燒， 一度抽筋，醫生建議入院，卻因公院沒有牀位而未能安排，最後家長唯有帶兒童回家服藥。因應牀位不足，醫管局唯有一再放寬病人出院準則，同時實施新的病人分流措施，先照顧有緊急需要的病人，包括長者及有嚴重病徵的兒童。香港醫療系統岌岌可危，倘若疫情持續惡化，實有大崩潰之虞。

Omicron疫情在港爆發，有人認為Omicron「不足為懼」，與病毒共存一了百了，是「更佳」選擇，云云。此刻市民必須明白，以本港醫療系統之脆弱，以及尚有不少人，尤其是長者及兒童未打針，現在「躺平」向病毒投降，將是一場災難。Omicron病毒株存在廣為世人所知，不過3個月，有待研究之處尚有很多，只看死亡率就認為它「跟流感差不多」，是一廂情願兼不成熟的看法。過去不少人認為，新冠病毒對長者威脅最大，兒童染疫「問題不大」，最新發展卻顯示，Omicron對幼童的威脅不能低估。

英美與病毒共存，兩國數據顯示，與已打針成年人情况比較，Omicron對兒童的影響似乎更為嚴重，入院率亦較之前幾波疫情為高。Omicron引致的一般是上呼吸道疾病，不像之前的病毒株專攻肺部下呼吸道，這是較少人死亡的原因，可是5歲以下幼兒上呼吸道較窄，一旦染疫氣管腫脹，可致呼吸困難。美國有專家發現，比起Omicron爆發初期，近期愈來愈多確診兒童出現「哮吼」呼吸困難症狀，若得不到適切治療，情况可大可小。

香港之前4波疫情，鮮有本地兒童個案，可是醫管局透露，近期本地新增個案，不少是長者及兒童，衛生防護中心更指出，第五波疫情中，至少有4%患者是4歲以下，考慮到此波疫情迄今已有約萬人感染，意味已知染疫兒童數以百計。日前一名元朗4歲兒童發燒嘔吐，送院證實死亡，事後發現他感染了新冠病毒；及至本周，又有一名3歲確診女童需要送入ICU，情况危殆。疫情發展不從人願，保護長者稚子安全、避免醫療系統爆煲，需要官民同心協力遏阻病毒傳播。

政府抗疫要齊心

信息支援待改善

本港疫情雖然嚴重，然而現在絕非投降認輸時候，無論特區政府還是普羅大眾，都要團結齊心，莫讓私心小我，妨礙抗疫大局。中央調動人力物力，支援香港抗疫，特區政府的責任是切實做好控疫工作，人人一條心，社會上下則必須向「躺平」心態和抗疫政治化說不。最近有人在網上鼓吹他人四處散播新冠病毒，不管背後有何動機，都是危害公眾安全的行為，必須追究嚴懲，以儆效尤。

政務司長李家超周末率領多名官員，與內地當局商討疫情防控對接工作，有份與會的政制及內地事務局長、保安局長各有分工。翌日行政長官召開內部高層會議，敲定5個對口工作小組的港方官員召集人名單，分工與之前有所不同，原負責物資通關安排的保安局長鄧炳強不在名單之內，政務官出身的發展局長黃偉綸及商經局長邱騰華則加入其中，分別負責聯繫內地援建防疫設施，以及抗疫物資供港的協調及分配。當然，比起政府內部分工忽然改動，市民現在更關心的是能否有效控制疫情，這段日子政府抗疫安排混亂，受影響市民一肚子氣，行政長官承認，檢測陽性市民遲遲未獲隔離治療「極不理想」，政府深感抱歉，將提供線上診斷及熱線支援。市民需要的是政府交成果實績，抗疫資訊和配套支援不到位，公眾不可能安心。

政府已為3歲以上兒童接種新冠疫苗開綠燈，3至5歲可打科興，5歲以上可打輕劑量復必泰，本地專家認為這是合適安排，鼓勵兒童打針，可是不少家長對於讓年幼子女接種，仍有很多疑慮，諸如擔心會有心肌炎等嚴重副作用，又或懷疑打針「無用」。Omicron對兒童的威脅，比原先想像大，政府和權威專家應向公眾說清楚風險及利害所在，加強宣傳教育，讓家長明白怎麼做最為恰當。

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