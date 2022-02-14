社評：醫療欠資源求助中央 市民缺資訊求助無門

市民會配合「生命至上」的措施

不能忍受缺乏指引的耐心等候

自從上月23日第五波疫情大爆發以來，感染人數激增了近5000宗，醫療系統爆煲是遲早的事，醫管局昨天宣布，減少非緊急服務，而現有收治新冠病毒的設施，將隔離病牀預留給病情嚴重的病人、優先安排長者、兒童等病人入院，亦會將香港感染控制中心情况穩定的病人轉去亞博，以騰出病牀接收上述病人。至於較年輕、症狀輕微的病人，醫管局呼籲他們在家耐心等候，不要恐慌。

將資源用在最有需要的患者身上，體現「生命至上」的精神，市民是會配合的。然而，現在已經有過千名檢測陽性的患者，在家耐心等候，有的已經等了六七天，仍沒獲安排送院治理。這些患者，或許都只有輕微症狀，在家休養確實不會引致病情惡化，但如何保護家人不受感染，政府沒有給予明確的指引。特別是那些居住環境根本無法隔離，遲早會出現全家感染。

年輕患者不能獲得優先處理，也是迫不得已的事情，但家裏有老人和小孩的家庭，又該如何處理，特別是已經出現100多名小孩受到感染，他們獲得住院安排，而家人還要居家隔離，全家都會處於惶恐不可終日的狀態，對於這些個案，政府再以「不理想」道歉但置之不理。

特區政府應該盡快就市民亟待解決的問題，提出適切的指導意見，負責不同範疇的部門，應該擬定一套統一的標準做法，訓練接聽熱線的工作人員，解答市民的查詢，遇到不同的要求，立即主動轉介專責的部門，不能推搪這個部門不負責，讓市民自行去尋找別的查詢途徑。疫情的信息變化得快，政府能提供的服務也會隨着情况變化而有所改變，這是可以理解的，這個時候，更需要統一的指揮，協調各部門的資源，每日更新回應市民查詢的解決方案。

需求激增下醫療設施嚴重不足，中央已經十分關切，日前在深圳召開的會議，有中央、廣東省和深圳市的官員參與，特區政府也向他們提出了要求援助的具體清單，內地與香港官員和專家，成立5個專班，分別就不同的資源進行協調，盡快落實協助香港抗疫的援助。

現在香港處於最惡劣的狀况，究竟是先建「火神山」式的方艙醫院，還是增加檢測手段，是否應該同時處理供港食品的運輸能夠回復正常，特區政府千頭萬緒。然而，愈是百端待舉，愈要冷靜處理。特區政府與內地專家，應該盡快排出先後緩急，按部就班處理。特區政府處於抗疫第一線，清楚各種急需解決的問題所在，內地專家處理疫情有充分的經驗，可以提出可供借鑑的措施，一切以效果論成敗，抗疫做法不能再以深圳河為界。

深港兩地政府聯合記者會

提高市民對成功抗疫期待

中央既然已經發出指示，要求「全力支援香港抗擊疫情、確保對港物資供應」，相信廣東省和深圳市也會積極配合。誠如廣東省領導向李家超表示，幫助香港就是幫助廣東。粵港兩地唇齒相依，有理由相信廣東省會傾力解囊襄助，並協調解決問題。這些信息，對於提振香港市民士氣，肯定會起到積極的作用。

香港需要內地的物資協助，由粵港兩地政府去落實，香港市民還需要更多的資訊，以應對各種跨境的問題。不少市民希望回到內地「避疫」，深圳市政府有既定的隔離措施，但資訊極不透明，只是在深圳的媒體或者網站公布，香港市民特別是對網上資訊途徑不熟悉的市民，往往是到了關口才獲悉，以致無法成行。跨境貨車司機染疫需要隔離，其密切接觸者的內地貨車司機也要隔離，一時間供港食品幾乎陷於停頓，相信深圳市政府也在積極處理，但資訊同樣不透明，香港市民在充滿不確定情况下，可能會搶購物資。深圳市政府應該對香港媒體提高透明度，舉行記者會解釋各種安排與未來計劃。

香港與深圳自從兩年前「封關」之後，互相發放不同資訊，這對兩地共同抗疫不利，現在中央協調兩地成立專班，一定能夠促成合作，特別是援助香港的物資，以及供港食品的運輸問題，相信會得到解決，但還有一個重要的環節，就是鼓舞香港的士氣。當香港市民看到兩地政府能夠衷誠合作，自然會提高對抗疫成功的期待，如果兩地政府能夠定期舉行聯合記者會，從形象上表現出並肩同行，而且能夠對於提問給出統一而有協調的答案，對於提振香港市民的信心，將無往而不利。

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