社評：東西政治文化迥異 香港抗疫陷入兩難

在加拿大，完成疫苗接種的比例高逾八成，據報貨車司機的接種率更高達九成，他們堵塞交通理由，據說並非反對疫苗，而是反對「強制」打針，因為打針與否，應是個人的「自由選擇」。歐美多地的抗議浪潮，參與者理由都不外如是。

從反口罩到反疫苗

西方個人自由至上

人們記憶猶新的是，在新冠疫情爆發之初，當各國先後頒布在公共場合佩戴口罩的法例時，也遭遇很多抗議，不少民眾遊行示威，指摘強制戴口罩侵犯「個人自由」，因為在西方一些國家文化中，口罩是與重病者、恐怖分子相聯繫的。

個人主義和自由主義是歐美文化的重要特質，亦是資本主義的核心元素之一。在國家與社會關係層面，自由主義認為，國家政府只是「必要之惡」（necessary evil），但個人有權決定一切私人事務，政府無權干涉。在此文化背景下，佩戴口罩與接種疫苗，都屬個人私事，政府的各種強制措施，就被質疑為侵犯人權和限制自由。

與之對照的是受儒家文化影響的東亞社會，崇尚「修身齊家治國平天下」的價值追求，以及中庸之道的思維方式。在國家與社會關係上，主張「家國同構」，即國是放大的家，家是縮小的國，兩者之間並非相互制衡與衝突，並無必然的張力。因此，在面對重大危機時，更易形成自上而下的動員與自下而上的配合。這種巨大的國家社會協同性以及政府的高度執行力，體現在內地的常態化防疫措施，是西方國家難以想像、也難以仿效的。

對東亞地區的民眾而言，戴口罩、打疫苗不僅是保護自己，也是對周圍人的負責，體現出一種集體主義價值觀。在香港，任何人現在若在公眾場合不戴口罩，不僅屬違法，更會遭到市民的公開譴責。

西方國家民眾對於戴口罩、打疫苗的抗拒，與一些政客乃至政府的防疫言論和政策有關。在疫情初起時，包括時任美國總統特朗普在內的一些西方政客，對於戴口罩的防疫作用出言質疑，甚至拒戴口罩，又將新冠病毒與流感相提並論，作了錯誤的社會示範。近期，很多西方國家在Omicron仍在肆虐、確診個案居高不下的情况下，宣布解除防疫措施，實施與病毒共存策略，給國民造成疫情結束的虛假印象。但根據世衛組織（WHO）數字，自去年11月底以來，全球的Omicron感染人數已經達1.3億，因此而死亡的病例達到50萬，連專家都指出，這一數字「超出悲劇範疇」。

香港是華人社會，有中國文化的傳統影響，但亦長期受歐美政治文化薰陶，政府的施政理念與社會的政治認同都更傾向西方。因此，香港在防疫政策上雖然標榜「動態清零」，但在實際運作上卻難以仿效內地的做法。

港府矢言動態清零

社會瀰漫抗疫疲勞

作為一國兩制的一部分，香港的防疫體系並未納入內地的防控體系內。特區政府堅持與內地一致的「動態清零」防疫政策，一來是希望實現與內地免檢疫通關，二來是為尊重「一國」的政治表態。在過去兩年四波疫情後，香港原本已接近這一目標，但遇上傳染力特強的Omicron，體制本性就暴露無遺，根本無法、也無力做到內地的那一套。

從市民接受程度來說，不要說如武漢般封城逾月，即使是封小區封樓幾日，已經怨聲載道，更不用說「安心出行」程式增加追蹤功能，要犧牲個人私隱；從政府能力來看，既無快速應變的基建（興建方艙醫院等隔離設施）本事，也缺乏如內地街道居委會般的人力資源，難以應付大範圍封區行動，甚至連全民檢測的能力都欠奉。在封堵無門、追蹤無力下，社會瀰漫濃厚的抗疫疲勞與無力感，因此，「躺平式」的「與病毒共存」自然就吸引力大增。

現在，中央政府開腔力挺香港「動態清零」，各項支援將陸續抵港。惟「破山中賊易，破心中賊難」，即使核酸檢測的能力倍增，方艙醫院能夠建成，但政府的執行力不提升，市民的配合度不高，恐怕仍難達至「清零」目標。但真要「躺平共存」，社會是否真的可以容忍再死一批長者與小童？中華傳統文化中的「老吾老，以及人之老」，與西方文化的「物競天擇」、「適者生存」畢竟大不相同。沒有生命，談何自由？皮之不存，毛將焉附？在災難面前，沒有比挽救生命更重要的事。尋找出兼顧個人權益又能符合公眾利益的中庸之道，也應該是香港走出第五波疫情的必由之路。

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