社評：東西政治文化迥異 香港抗疫陷入兩難

【明報社評】香港第五波疫情愈燒愈烈之際，世界多個國家卻爆發了聲勢浩大的反強制接種疫苗和疫苗通行證示威。在加拿大，卡車司機的堵路抗議浪潮蔓延多個城市，甚至已經影響到美加兩國汽車產業供應鏈；在新西蘭、法國以及歐洲多地都有類似遊行示威……在兩年多的疫情時代，從開始的口罩，到後來封城禁足，再到今天的打疫苗與清零、共存之爭，各國的不同取態，背後反映的既有不同政府的施政理念，亦有東西方政治文化的巨大差異。香港今日抗疫的進退失據，封堵與共存的拉鋸，正是反映身處中西方文化交匯處的身分認同尷尬。
在加拿大，完成疫苗接種的比例高逾八成，據報貨車司機的接種率更高達九成，他們堵塞交通理由，據說並非反對疫苗，而是反對「強制」打針，因為打針與否，應是個人的「自由選擇」。歐美多地的抗議浪潮，參與者理由都不外如是。
從反口罩到反疫苗
西方個人自由至上
人們記憶猶新的是，在新冠疫情爆發之初，當各國先後頒布在公共場合佩戴口罩的法例時，也遭遇很多抗議，不少民眾遊行示威，指摘強制戴口罩侵犯「個人自由」，因為在西方一些國家文化中，口罩是與重病者、恐怖分子相聯繫的。
個人主義和自由主義是歐美文化的重要特質，亦是資本主義的核心元素之一。在國家與社會關係層面，自由主義認為，國家政府只是「必要之惡」（necessary evil），但個人有權決定一切私人事務，政府無權干涉。在此文化背景下，佩戴口罩與接種疫苗，都屬個人私事，政府的各種強制措施，就被質疑為侵犯人權和限制自由。
與之對照的是受儒家文化影響的東亞社會，崇尚「修身齊家治國平天下」的價值追求，以及中庸之道的思維方式。在國家與社會關係上，主張「家國同構」，即國是放大的家，家是縮小的國，兩者之間並非相互制衡與衝突，並無必然的張力。因此，在面對重大危機時，更易形成自上而下的動員與自下而上的配合。這種巨大的國家社會協同性以及政府的高度執行力，體現在內地的常態化防疫措施，是西方國家難以想像、也難以仿效的。
對東亞地區的民眾而言，戴口罩、打疫苗不僅是保護自己，也是對周圍人的負責，體現出一種集體主義價值觀。在香港，任何人現在若在公眾場合不戴口罩，不僅屬違法，更會遭到市民的公開譴責。
西方國家民眾對於戴口罩、打疫苗的抗拒，與一些政客乃至政府的防疫言論和政策有關。在疫情初起時，包括時任美國總統特朗普在內的一些西方政客，對於戴口罩的防疫作用出言質疑，甚至拒戴口罩，又將新冠病毒與流感相提並論，作了錯誤的社會示範。近期，很多西方國家在Omicron仍在肆虐、確診個案居高不下的情况下，宣布解除防疫措施，實施與病毒共存策略，給國民造成疫情結束的虛假印象。但根據世衛組織（WHO）數字，自去年11月底以來，全球的Omicron感染人數已經達1.3億，因此而死亡的病例達到50萬，連專家都指出，這一數字「超出悲劇範疇」。
香港是華人社會，有中國文化的傳統影響，但亦長期受歐美政治文化薰陶，政府的施政理念與社會的政治認同都更傾向西方。因此，香港在防疫政策上雖然標榜「動態清零」，但在實際運作上卻難以仿效內地的做法。
港府矢言動態清零
社會瀰漫抗疫疲勞
作為一國兩制的一部分，香港的防疫體系並未納入內地的防控體系內。特區政府堅持與內地一致的「動態清零」防疫政策，一來是希望實現與內地免檢疫通關，二來是為尊重「一國」的政治表態。在過去兩年四波疫情後，香港原本已接近這一目標，但遇上傳染力特強的Omicron，體制本性就暴露無遺，根本無法、也無力做到內地的那一套。
從市民接受程度來說，不要說如武漢般封城逾月，即使是封小區封樓幾日，已經怨聲載道，更不用說「安心出行」程式增加追蹤功能，要犧牲個人私隱；從政府能力來看，既無快速應變的基建（興建方艙醫院等隔離設施）本事，也缺乏如內地街道居委會般的人力資源，難以應付大範圍封區行動，甚至連全民檢測的能力都欠奉。在封堵無門、追蹤無力下，社會瀰漫濃厚的抗疫疲勞與無力感，因此，「躺平式」的「與病毒共存」自然就吸引力大增。
現在，中央政府開腔力挺香港「動態清零」，各項支援將陸續抵港。惟「破山中賊易，破心中賊難」，即使核酸檢測的能力倍增，方艙醫院能夠建成，但政府的執行力不提升，市民的配合度不高，恐怕仍難達至「清零」目標。但真要「躺平共存」，社會是否真的可以容忍再死一批長者與小童？中華傳統文化中的「老吾老，以及人之老」，與西方文化的「物競天擇」、「適者生存」畢竟大不相同。沒有生命，談何自由？皮之不存，毛將焉附？在災難面前，沒有比挽救生命更重要的事。尋找出兼顧個人權益又能符合公眾利益的中庸之道，也應該是香港走出第五波疫情的必由之路。
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