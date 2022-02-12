社評：克服控疫瓶頸靠中央 雷厲風行作戰靠港府

人力物力國家是後盾

「限米煮限飯」思維誤事

本港單日新增感染及初步陽性個案再破新高，衛生防護中心形容疫情「非常危急」，醫療體系超出負荷；安老院舍和醫院陸續傳出感染個案，尤其令人擔心。醫管局表示，第五波疫情累計逾百員工染疫，下周起將分批安排全體逾8萬人員做快速檢測。Omicron死亡率相對較低，容易令人低估它對社會的破壞力。美國「與病毒共存」，Omicron疫潮氾濫其中一個重大影響，就是大量染疫者要留家休息，無法上班，妨礙商業及公共服務，部分地區警署、消防局等甚至一度鬧人手荒。本港醫院人員感染情况，雖然未算太嚴重，醫管局亦強調「分批快檢」不影響員工上班工作，可是如果醫院爆疫情况惡化，大批醫護無法上班，勢令醫療系統百上加斤，直接影響市民。

香港疫情失控，中央決定出手，國務院港澳辦、國家衛健委等部門，聯同內地防疫專家、粵深政府代表，今天將在深圳與特區政府代表舉行疫情交流會。港澳辦強調，中央全力支持特區堅守生命至上理念，按照「動態清零」目標及策略，做好控疫工作，今次疫情交流會，旨在共同研究制訂和實施支持香港防疫的政策措施，保持香港社會大局穩定。香港控疫工作，稍後有何新猷，有待觀察，食衛局長昨天表示，特區政府正商議向中央尋求哪些支援，考慮方向包括增加檢測能力和硬件設施等。

第五波疫情暴露港府的檢測、追蹤與隔離工作，未能走在病毒之前，當局對疫情幾何級數上升，缺乏充足準備。以檢測為例，本港每日檢測量下周有望提升至30萬，可是疫情明顯遠未見頂，短期隨時升至單日數千宗，當局力有不逮，惟有一再退而求其次，先是鼓勵公眾以準確度較低的快速檢測包，自我檢查，及至昨天，衛生防護中心更宣布，因應檢測需求大增，只有「零星」感染個案的大廈不納強檢。隔離設施擴容方面，竹篙灣檢疫中心改為臨時醫院，原本已是港府最後一着，倘若疫情加劇，官員和專家似乎都準備退而求其次，實行居家隔離、居家治療。

當然，政府可以辯稱，以上安排均是「以風險為本」，兼顧了傳播風險及現實可操作性，云云，可是換個角度看，戰「疫」中不斷退而求其次，其實就是節節敗退，更諷刺是香港抗疫從來不是、亦不應該是孤軍作戰，以國家的人力物力，特區政府面對的抗疫資源瓶頸，根本算不上什麼，港府「限米煮限飯」的內向思維，反而妨礙了控疫工作。

疫情遍地開花，有政黨主張全民檢測又或大規模分區檢測，有政府專家顧問則援引流行病學模型分析，指出封城遏止疫情幅度可達八成半，可確保醫療系統不會淪陷，建議當局積極考慮。封城也好，大規模社區檢測也好，都是浩大工程，社會影響巨大，需要深入考慮，內地在這方面有很多經驗，特區政府可趁今天交流會借鑑商量，再決定下一步行動，惟無論如何，人力物力不足等技術可行問題，不應該再成為影響決定的主要因素。

檢測隔離求助中央

執行不力責在港府

最近政府談及全民檢測等倡議，常強調要因應本地資源和檢測能力，檢測範圍講求「精準聚焦」。若不考慮向內地救援，這類說法也許還講得通，然而現在中央已決定出手相助，有關理由已不成立。衞生防護中心前總監曾浩輝認為，現在做全民檢測有一定作用，特區政府可向中央提請，在港增設多間火眼實驗室，並派遣成百上千採樣及化驗人員來港，將每日檢測能力提升至100萬以上，為大規模社區檢測做好準備。另外，港府亦要準備充足隔離設施，安頓大批檢測陽性人士，居家隔離必有傳播風險，肯定是下策。特區政府應尋求中央協助，極速興建方艙醫院，收治、隔離輕症病人及無症狀感染者。

港府控疫陷困，當中既有人力物力瓶頸，亦有決策不周執行不力問題，中央可以幫港解決瓶頸問題，至於管理執行問題，則是特區政府職責所在。第五波疫情大爆發，港府應對左支右絀，由圍封到檢測，很多安排都不合格，市民怨聲載道，至於個案追蹤工作亦明顯不到位，當局未有善用大數據追蹤，個案追蹤辦疲於奔命，始終無法追上病毒傳播速度。私隱專員本周已明確表示，「安心出行」加入追蹤功能，只要是出於防疫及公眾健康需要，並不違反私隱條例，為了有效控制疫情，當局不應再有太多忌諱。有了中央施援，港府在檢測、隔離工作等方面規模必將顯著擴大，跨部門協作必然更多，特區政府可從問責團隊內部，任用抗疫專員協調其事，以免具體執行甩漏連連。

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