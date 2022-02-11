社評：港第五波疫情失控 中央出手盼現轉機

投入國家力量助港

為保社會大局穩定

昨天香港單日新增個案近千宗，長者死亡病例陸續出現，明愛醫院及多間護老院爆疫，情况尤其令人擔心。香港公營醫療系統容量本已相當有限，醫護人手長期不足，第五波疫情爆發至今，縱使輕症居多，已對醫院構成重大壓力，萬一真的升至單日數千甚至上萬宗，醫療系統崩潰情况，實在不敢想像。本港第五波疫情已然失控，政府專家顧問袁國勇坦言，以目前本港的人力資源，已無法應對這一波疫情。港澳辦的最新宣布，反映中央認為香港疫情惡化之勢，已上升至可能影響社會大局穩定的層次，有必要投入國家力量，協助港府控制疫情。

最近中央多次就本港疫情，向特區政府表達關切，並表示內地將全力支持特區政府採取果斷措施，堅決遏制疫情蔓延。中央今次決定，港府事前是否知悉，暫時並不清楚。觀乎昨天港澳辦的說法，這是「根據中央有關決策部署」而為，疫情交流會議在深圳舉行，與會者包括中央及粵深官員、特區政府代表，以及內地防疫專家，目的是「共同研究制訂及實施」支持香港疫情防控的政策措施，保持香港社會大局穩定。內地蔬果供港，日前受跨境貨車司機染疫影響，市面一度出現搶購潮。廣深對口單位代表赴會，有助保障對港物資供應，亦體現了內地香港緊扣相連，一方有難，八方支援。

空談「與病毒共存」很容易，結合現實情况考慮卻是另一回事，新冠疫苗接種率九成以上，是最起碼的門檻，另外還要考慮醫療負荷能力等因素。英國與病毒共存，近周平均日死300人，外媒走訪倫敦醫院深切治療部，當地醫護表示，院內情况雖較去年最高峰為佳，但依然很嚴峻，人人疲於奔命，當局解除防疫措施，形容疫情步向尾聲、一切復常在望，跟醫護親身體驗截然不同，如處平行時空。新冠病毒減弱變成風土病，雖是世人所欲，惟無人確知此日何時來臨。新加坡政府特意向國民解釋，風土病化過程中，必會出現多波疫情，「躺平」放任傳播，也許可以加快此過程，但人命代價亦更大，星洲走共存之路，依然保持防疫限制，就是因為人命關天，為了確保醫療系統不被壓垮，防疫措施必須因應疫情，適時調節鬆緊。若有人以為躺平共存一了百了，明顯將事情過度簡化。

港府抗疫安排粗疏

如叫市民「打自動波」

本港新冠個案每隔數天即倍增，醫管局表示，各區急症室嚴重超出負荷，影響其他緊急治療，至於公院隔離病房及病牀使用率亦已飽和。竹篙灣檢疫中心改為社區隔離設施，供輕症患者入住隔離，第一期近600間房，相信很快會用盡，保守估計，目前至少有逾200名病人尚待送院，當中有人在家等了7日，仍未獲醫院收治或安排隔離。另外，由於要調配醫護到社區隔離設施的醫療站，醫管局人手更是捉襟見肘，需要一邊急聘已退休及非全職醫護幫手，同時還要逐步減少非緊急醫療服務。

第五波疫情愈演愈烈，醫院及現有社區隔離設施不敷應用，只是時間問題。無症狀者居家隔離、輕症者居家治療，容易感染家人甚至鄰居，做法必有風險，當局事前部署是否周全、風險管理是否穩妥，至為關鍵，然而這正是外界擔心所在。觀乎最近情况，政府的處理，猶如叫市民「打自動波」，很多安排和指示都不清不楚，叫市民無所適從。近日一再有圍封強檢居民表示，有家人確認染疫，當局通知他們一家不要離開單位，可是呆等多日，仍然未見進一步的送院或檢測安排，首次強檢結果呈陰性的一些家人，陸續出現病徵，不知如何是好。另外，港府因應檢測能力有限，在各區派發自我快速檢測包，並在宣傳片呼籲結果陽性者到急症室再做核酸檢測，結果塞爆急症室，至今很多人仍不清楚，倘若自我快速檢測呈陽性，究竟應該怎麼辦。政府推出措施，理應作出充分說明，沒理由要市民「估估吓」。

港大專家流行病學模型推算，單憑港府之前的社交距離措施，不足以遏阻疫情，下月中每天將有超過450人入院，超出醫療負荷，估計到6月中累計將有近千人死亡。最新社交距離措施昨天生效，至少要等一至兩周才會看到效果，有政府專家認為，若疫情未見緩和，需要考慮封城。現在中央出手相助，香港抗疫形勢出現新變數新轉機，決定是否「封城」前，可以先聽取內地專家意見，看看有否其他選擇。本港病毒追蹤能力弱，單靠追蹤辦人手追查，難望走在病毒之前，應該多些借助大數據。私隱專員表示，「安心出行」加入追蹤功能，若是因應公眾健康需要，法例並未禁止。政府若有控疫決心，應該盡快補現行系統之不足，莫再猶豫。

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