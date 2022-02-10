社評：確診破千是心理關口 改善行政能提振信心

市民接受天有不測風雲

不能接受政府執行不力

Omicron傳播能力強是主因，過年人群增加聚集是偶發因素，兩個因素疊加，確診個案倍增成為必然。雖然如此，也不必過度恐慌，新加坡連續3天過萬宗感染，不會在香港重演，因為特區政府沒有放棄「動態清零」的政策目標，防疫手段也在不斷加強。至於食物供應的暫時緊張，純粹是因為跨境貨車司機出現5個感染案例，導致深圳加強對司機的檢疫手段，食品未能如常送到香港，才會供應暫時緊張，內地的供應以及香港本身的庫存仍然穩健，運輸因素消除後，供應回復正常，價格也會回落。

人心虛怯難以預測的部分，是感染個案無處不在，隨時可能在任何人的身邊出現，一旦住處、辦公地點有人感染，就會實施不同程度的限制措施，包括限時完成強檢，甚至圍封強制檢測，最長的時間達到7天禁足，又或者會被送到檢疫中心隔離14天。這些難以逆料的事情，在大家毫無準備的情况下說來就來。雖然有一萬個不願意，但這並非市民埋怨的焦點，因為天有不測風雲古已有之，既來之則安之就是。又或者積極響應呼籲，儲備一定的必需品，甚至乾糧，一旦住處被圍封，也不至於措手不及，市民也有居安思危的心態。

對於不可抗力的因素，市民做好了物質與心理準備之後，就要看政府的執行管理能力。葵涌邨的強檢，一棟樓的居民早上持陰性報告可以離開，幾個小時後禁止離開，這些朝令夕改的做法，不但令市民無所適從，更大的影響是失去對政府的信心。密切接觸者被送到竹篙灣檢疫中心，有人幾天都沒有工作人員給他們做檢測，有人在限期前可以離開，行政管理歸屬不同部門，政出多頭導致管轄範圍可能重疊，可能有漏洞，有些事沒人管，受影響的可能只是為數不多的當事人，但廣大市民對整體防疫措施的有效性，必然會產生猜疑。

不同部門各管一方也是問題，衛生部門發出強檢令，一個區需要檢測的市民人數激增，但負責提供檢測站的部門「依然故我」，導致願意配合政府防疫的市民，頂風冒雨去打蛇餅，最擁擠的檢測站，有市民要排隊六七個小時才能做檢測。即使有承包商使用派籌的辦法，減低市民排隊之苦，但全港數十個檢測點，依然人龍處處。到底是派籌機不夠，還是有其他問題，應該設法弄清問題所在。簡簡單單一個派籌機器，只要政府說一聲，任何一間銀行都會願意借出，又或從一些因為疫情已經減低處理量的政府部門，調出幾十部機器也不成問題。但已經好幾天了，負責的政府部門繼續閉門造車，無視民間疾苦，這些做法，只會令市民在民怨沸騰中降低對病毒威脅的承受能力。

措施複雜更需要認真解釋

政策不果斷才會人心惶惶

疫情在「觸目驚心」中不斷擴散，政府推出疫苗通行證措施，這些迫不得已的做法，市民沒有理由抗拒，但一下子對衣食住行各方面都會造成巨大的影響，而法例涵蓋範圍的各種場所和行為的定義含混或者過於精細，導致市民對哪些合法、哪些違法不甚了了；大量派發快速測試盒讓市民自行檢測，結果若是陽性究竟應該去哪裏就診，政府幾天內的解釋卻是自打嘴巴。政府理應在推出措施時做好各項的解釋，現在距離開始執行疫苗通行證還有兩周，還可以亡羊補牢，但根據過往經驗，政府在準備不足的情况下遇到反對聲音，往往會撤回政令，或者打折扣推出，易給人進退失據的印象。缺乏果斷的措施，加上執行的甩漏，才是導致人心惶惶的根源。

疫情一波比一波凶險，危害一浪接一浪，最艱難的是手停口停的打工仔，各行各業都有可能因為疫情衝擊而停業減產，收入驟停。經濟壓力已經令他們惶恐終日，還要承擔沉重的抗疫「負擔」，任何突如其來的大變化，都有可能成為心理壓力的最後一根稻草。政府在應付疫情的同時，也要考慮社會整體的人心安定，若別有用心的人趁機散播謠言，社會士氣將會雪上加霜。

抗疫措施的確需要市民的配合才能產生最大效應，包括遵守各項規定和接種疫苗。要得到市民積極配合，政府首先應該做到令行禁止，即法令嚴正，認真執行，才能贏得市民的信任和支持。此刻疫情雖已大規模擴散，但未至於失守，能否盡早得到遏制，取決於各種抗疫措施的效果，此刻更加需要市民的配合，更加需要政府做得更好。

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