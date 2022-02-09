社評：感染數字高處未算高 抗疫措施只有更嚴厲

跨家庭不能聚被指不近人情

情况危急政策也是迫不得已

最新的抗疫措施中，限制多戶聚集最具爭議，家庭聚會是人之常情，特別是在重大節日，現時已經不能到酒樓聚餐，互相串門是禮尚往來。然而，最新的感染個案中，39個群組來自10人以上的家庭聚會，這些來自不同家庭的成員若感染後，又再在不同的組合繼續聚會，病毒擴散就會出現幾何級數上升。限制是迫不得已，相信若非情况危急，政府也不會使出不近人情的招數。

限制多戶聚集是通過修改法例推行的，雖然政策是迫不得已，但也有更迫不得已的情况，比如照顧獨居老人，必須要由子女定期探訪，這些是法律要照顧到的人情。然而，法律必須保證有關政令有效執行，但不能包羅萬有，將所有情况逐一羅列，也不能無限延伸例外的豁免情况。這就需要市民的體諒，以守法的精神來配合政令，而不是看法律條文有哪些灰色地帶去鑽空子。政府已經保證不會主動執法，即不會入屋檢查聚會人員身分是否屬於多戶，但若在追查感染個案中發現有違反法例的，必須嚴肅追究，否則法律形同虛設，疫情也無法遏制。

增加表列處所的範圍，包括宗教場所、商場、百貨公司、街市、市集和髮型屋，這些政策牽涉範圍廣、人員多，情况各異，在市民中間引起的討論肯定會「百家爭鳴」。宗教人士或會說宗教信仰受到限制，老人家說不能去街市令家人「食無肉」，上下班必須經過商場去坐地鐵的也會怨聲載道。事關幾百萬人的日常起居出行，各種意見都會有，但討論必須聚焦到一個原則，政令是否能夠有效防止疫情擴散，而同時對市民帶來的不方便減到最低。

抗疫最有效的辦法是接種疫苗而達到保護個人，減低感染風險。現在疫苗接種率只有八成，完成兩針的則只有72%，距離九成的接種率尚有一段距離。最新公布的幾宗個案感染後進入危殆、嚴重程度，都沒有接種疫苗，又或需要用呼吸機和接受深切治療的，也沒有接種疫苗。所以，在權衡鼓勵市民接種疫苗，以及對沒有接種疫苗的市民帶來不便，公眾應該有一個「明白事理」的態度。對於拒不接種疫苗的人，只是增加了不便的程度，還享有堅持不接種的自由。現在有呼聲說，疫苗通行證應該推廣到乘坐交通工具，看來現階段還言之過早，可以留待下一步看疫情接種率有否升至理想情况再行討論。

現在值得擔心的是老人，70歲以上的老人，接種率還不足50%，他們對於疫情的凶險，缺乏資訊，甚至難以認知，最新出現的爆發，包括了幾個老人中心，這些機構還可以通過嚴格要求看護人員接種疫苗和恒常做核酸檢測等方法加以保護，同時應該要求老人中心主辦方，認真傳遞疫情信息，鼓勵老人接種疫苗。而獨居或缺乏照顧的老人，無論出於什麼原因沒有接種疫苗，到時不能到街市購物，就會成了最弱勢的社群，政府必須考慮相應措施給予協助。

「疫已至此」抗疫措施更嚴厲

市民配合政令執行可事半功倍

要求市民進入表列處所必須出示疫苗通行證，同樣會出現守法與執法之間的矛盾。必須通過商場才能進地鐵站或者返家，法例訂明只要通過時是單一目的，可以列作例外。這就肯定會為執法帶來巨大的困難，商場保安要求進入人士出示證明，可能會遭到謾罵，若要勞動警察，極有可能出現執法者難以舉證，有理難言的市民百辭莫辯，執法過程中甚至會發生爭執，最起碼是執法成本大大提高。

法律只能防君子，不能防小人，無疫苗證明進商場要砌辭騙警察，相信會有很多辦法，但還是要問，市民是否願意見到疫情盡快遏制，可以自由自在到處任逛的時刻早點來臨，沒有市民的配合，再嚴厲的政策和法律，都會事倍功半。

現在香港是否到了「最危險的時候」還不好說，但每天數百宗個案，甚至未來可能出現數千宗個案，肯定是十分危險的時候了。「疫已至此」，政府在形容情况時已經用了嚴峻、非常惡劣和相當危急等表述，甚至還驚動了北京的國務院港澳辦，給特首打電話表示關切。特區政府也立即宣布嚴厲措施，雖然可能還是慢了半拍，畢竟還是主動積極應對，這個時候，市民也有責任配合政府，共同抱着破釜沉舟的決心去打這場世紀抗疫大戰。

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