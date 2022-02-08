社評：扭轉抗疫追落後 超前部署不可少

駁「阻止傳播無用論」

世衛：投降言之尚早

過去一周，本港單日新增感染人數、初步陽性以至不明源頭個案，幾乎天天破新高。昨天新增感染及初陽個案均逾600宗，不明源頭佔新增感染個案超過三分之二，逐一追蹤殊非易事，若想切斷所有傳播鏈，唯有採取更嚴厲的社交限制。官員早已預告，今天行政會議後將有新措施出台，如何進一步減低人流、提升病毒檢測能力，有待今日揭盅。

本地感染個案近日急升，明顯與過年跨家庭聚會等有關，種種迹象顯示，疫情幾何級數上升已經開始，然而值得留意的是，部分人似乎並不太過在乎。這陣子，經常有人說Omicron死亡率低重症少「不足為懼」，有人則認為Omicron傳染力超強，阻止傳播「徒勞無功」，最後「結論」往往都是防疫措施「擾民」，不如與病毒共存，云云。

類似的觀點，最近在一些尚未放軟手腳抗疫的國家或地區甚為普遍。加拿大首都渥太華近日便爆發反防疫示威，跨境貨車司機堵路，全市進入緊急狀態，當地部分市民要求盡撤防疫措施，有衛生專家則指出公眾存在誤解，強調與病毒共存是一個學習過程，不代表要立即撤銷所有防疫措施，「共存」不意味可以「當新冠病毒無到」，而是公眾需要時刻對病毒保持警覺。世衛上周亦提到，厭倦抗疫和公眾壓力下，近期全球出現放寬防疫的趨勢，Omicron的特點，被一些人詮釋為阻止傳播「不再可能」又或「不再需要」，世衛方面強調，「沒有（論述）比這種說法更遠離真相」，警告各方不要低估Omicron，「無論哪個地方，現在投降還是稱勝都言之尚早」。

抗疫要成功，必須上下一心，政府要有領導力、決斷力和執行力，民間亦要負起防疫責任，不能任性。國家衛健委抗疫專家梁萬年表示，香港有能力做好流行病學調查，可以通過大數據信息化找出密切接觸者，精準管控，現在說「躺平」為時過早，相信「動態清零」對香港仍然適用。香港並非唯一奉行「清零」的地區，在台灣，當地一樣有專家認為清零是可行的，若要改行「共存」，必須先滿足九成接種率等條件。當下香港抗疫形勢雖然艱難，不代表應該放棄，現在投降必出大禍。

檢測混亂多不便民

居家檢疫要有預案

港府常自詡抗疫工作走在病毒之前，無論檢測和追蹤皆有「獨門秘技」，包括污水檢測和個案追蹤辦公室等，檢疫隔離設施亦很充足，然而第五波疫情卻一再證明，當局控疫工作仍然只是追落後，污水檢測屬滯後追查，就算追蹤辦有三頭六臂，亦無法應付眼前那麼多不明源頭個案。第五波疫情急轉直下，當局表現缺乏準備，連日來社區檢測站經常大排長龍，市民寒風冷雨下隨時要等上三四句鐘，苦不堪言。派籌既可避免市民捱冷呆等，亦可減少交叉感染風險，行政上也看不到有何難度，可是直到前天，才開始在荃灣公園的檢測站試用派籌安排。港府有意推動全民自我快速檢測，最近向市民派發快速抗原測試包，可是測試操作的簡介，同樣被指不夠貼身便民，容易出錯，更甚的是，市民快速檢測若呈陽性應該怎麼辦，各方說法亦不一。

政府宣傳片呼籲陽性者盡快到急症室，不少專家卻認為陽性無徵狀者紛紛湧至，只會加重急症室壓力，影響搶救更危急的病人，並且帶來交叉感染風險。公眾無所適從，各師各法，必出亂子。香港居住環境狹窄，無徵狀感染者居家檢疫，實非上算，可是一旦疫情海嘯式爆發，現有醫院和竹篙灣中心不勝負荷，居家檢疫可能是唯一選擇，在堅持動態清零下，如何做好居家檢疫，當局必須提早擬定預案，確保相關安排不會成為播毒途徑。

港府官員對「動態清零」這項國家防疫政策總方針一知半解，新華社評論文章變相為港官「補課」，解釋「動態清零」不等於「零感染」，而是指在常態化控疫狀况下，能夠快速發現、快速處置、精準管控和有效救治，切斷傳播鏈。香港人口密度大，國際交往頻繁，病毒擴散風險較一般城市高，可是港府現有抗疫機制不夠高效，動態清零能力不理想，亦是不爭事實。國家衛健委梁萬年認為，香港需要擴大核酸檢測，更快找到傳染源，也要有效追蹤密切接觸者，換個角度看，其實就是認為港府在這些方面做得不好。港府有必要認真檢討，切實改善。

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