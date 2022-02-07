社評：中俄難成聯盟 中美暫非死敵

中俄聯合聲明備受關注的焦點，多放在中國支持俄羅斯反對北大西洋公約組織擴張的立場，同時中國獲得俄羅斯的回報，反對美國旨在針對中國的美、英和澳洲建立的「三邊安全伙伴關係」（AUKUS）。俄羅斯和中國互相支持對方在軍事上的核心利益，在新冷戰陰霾若隱若現的情勢下，被外界形容為一個準聯盟。雖然中俄聯合聲明表示，兩國友好沒有止境，合作沒有禁區。外交部副部長樂玉成還補充一句，中俄關係上不封頂，沒有終點站，只有加油站。但聲明也明確指出，中俄新型國家間關係超越冷戰時期的軍事政治同盟關係模式。有關中俄成立準聯盟的說法，也是從冷戰思維的角度出發。况且，中國一貫以來奉行不結盟的外交政策，相信不會輕易改變。

中俄兩國明確表示，加強戰略協作不是為了針對第三國，而且在反對美國單邊主義的同時，希望國際政治秩序是基於聯合國和國際合作的框架，而非以中俄兩國的主張取代美國。所以，在主觀上也不存在要成立聯盟的動機，中國在未來一段很長的時間，還需要爭取和平的國際環境才可以安心發展經濟。

中俄互相支持核心利益

中國不結盟政策不改變

中俄關係確實到了歷史上的最高水平，除聯合聲明反映的戰略協作關係外，俄羅斯總統普京這次來華訪問，還簽署了20項合作協議，包括增加出口天然氣和石油到中國的長期協議，以及承諾將雙邊貿易額從現時1400億美元，兩年後提高到2000億美元。這就意味着以出口天然資源作為主要經濟收入來源的俄羅斯，增加對中國的依賴，而中國從俄羅斯進口的石油，佔進口總額也提升到10%。兩國相互的依賴增加，關係也會逐步提升，但加強跟俄羅斯的關係和與歐美發展關係並非互相排斥，歐盟與美國是中國的第二和第三大貿易伙伴，去年的貨物貿易額分別達到8500億美元和5945億美元，相比與俄羅斯的2000億美元，不能相提並論，中國怎麼就會為了「芝麻」而丟了「西瓜」呢？

中俄聯合聲明涵蓋的範圍涉及政治、經貿、科技與文化，以及外太空等全方位合作，也有短期和長期的合作目標。其中有原則性的就民主觀、發展觀、安全觀和秩序觀方面「對表」，即形成共同立場，也有雙方利益均霑的具體合作項目，比如在金磚國家組織和上海合作組織的合作。今年中國是金磚國家年會的主辦方，聯合聲明表示，將會共同拓展政治安全、經貿財金和人文交流三大方向的合作，促進公共衛生、數碼經濟、人工智能等科技創新領域合作。而在推動提升上海合作組織方面，則會加強成員國之間貿易、產業、交通、能源、金融、投資、農業、海關、電訊、創新等領域的合作，開展資源節約等綠色技術應用。

俄羅斯兩頭鷹東西兩望

美國對華可選上中下策

這些從政治原則到經濟利益的合作，勾勒出一個全方位合作的藍圖，至於是否都能夠實現，只能拭目以待，但值得指出的是，從國際關係的角度看，俄羅斯的國徽是一隻兩頭鷹，正好反映其外交政策，當它面對跟西方關係緊張的時候，就會轉向東方，而從文化角度看，俄羅斯畢竟是一個西方國家，不會長期「揚東貶西」。更何况，提升了中國在上合組織的地位與影響力，對俄羅斯不利，該組織的核心成員，中亞五國也是俄羅斯要爭奪影響力的區域。

中俄聯合聲明被形容為對美國的檄文，顯然是言過其實，但相信會對歐美會產生一定的影響。歐盟與俄羅斯的關係並非以鄰為壑，處理烏克蘭危機，也盡量以外交手段解決，中國是否支持俄羅斯的立場，其實對歐盟的決定影響不大。

冷戰期間，美國聯合中國對抗蘇聯，最終令蘇聯解體。在三角關係中出現兩方聯盟，會對其餘一方構成威脅，這個大棋局戰略，美國是創始人也是受惠者，不會不懂得其中奧妙。雖然美國的判斷是中俄不可能成立聯盟，但也應該盡量消弭中俄可能成立聯盟的因素，向中國釋出善意是上策，不再刺激中國是中策，同時處理中俄「兩個戰場」，則是下策。

美國究竟是否會從善而流，不得而知，即使暫且放緩對中國施壓，也只是緩兵之計，因為美國繼續獨霸一方的地位不容挑戰，最終目的是要消滅任何對其產生威脅的因素，俄羅斯而今在歐洲有即時的「危害」，被列為反擊首選，但長遠而言，真正會對美國構成威脅的是中國，中美對抗的格局會維持一段很長時間。

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