社評：派對門醜聞發酵 約翰遜危機加深

格雷（Sue Gray）聲稱，由於警方仍在調查，現階段無法提交「有意義的」報告，據報其12頁摘要中，刪除了對違反防疫規定聚會的最嚴重指控。報告指出，在前年5月至去年4月之間，共有16次違反防疫規定的聚會，其中15次都是在首相府或內閣辦公室舉行。而這些聚會，有些根本不應獲批准。考慮到當時全國封城的情况，有些聚會似乎「極少考慮」對公眾健康可能造成的風險，以及將對公眾造成的影響。

巧言辯解轉移視線

民望新低堅拒辭職

從傳媒開始曝光「派對門」（Partygate）醜聞開始，約翰遜一直左閃右避，翻雲覆雨，在下議院面對議員追問時，他雖然致歉，但在受訪時仍然為自己辯護，否認曾經撒謊，稱事先無人警告他聚會違反防疫規定，「如果有人告訴我，我會記得」。在接受調查問話時，約翰遜還聲稱，「隱約以為該聚會是一場工作性質的活動。」對於菲臘親王葬禮前夕的首相府酒會，約翰遜否認事先知情，卻被其前高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）踢爆，指他不僅事先知情，批准舉辦酒會，還向國會撒謊。儘管多項民調顯示，約翰遜的支持率滑落至2019年他任首相以來的最低谷，黨內議員也開始聯署向他「逼宮」，甚至格雷的報告都指摘，對這些違規聚會「難以辯解」（difficult to justify），約翰遜仍堅稱他並無違法，不會辭職下台。而上周四同日辭職的4名助手中，其幕僚長、首席私人秘書和通訊部門主管的3人，都直接與「派對門」醜聞有關，因此被形容為約翰遜政府「動盪的一天」（a turbulent day），令他本人亦面臨愈來愈大的危機。

為度過上台3年來的這段「至暗時刻」，約翰遜想方設法，轉移視線。如上月宣布取消防疫限制措施，就被指是為取悅反對防疫限制的人士，同時彰顯英國抗疫的勝利。但兩年多來，英國的累積確診個案高達1600多萬，累積染疫死亡人數15萬多，居全球第七，即使在約翰遜宣布取消防疫限制的當時，每日新增確診個案仍有10萬，以致英國專家都認為，放寬限制措施「為時太早」。約翰遜還在英國脫歐兩周年之際，高調宣布將推出「脫歐自由法案」(Brexit Freedoms Bill)，以便更容易修訂或移除英國在過渡期仍適用的歐盟法律。同時，他還利用烏克蘭危機大做文章，致電普京發出警告，又到訪烏克蘭表達支持。但蘇格蘭民族黨下議院領袖柏家輝（Ian Blackford）就嘲笑他的基輔之行，令「派對門」成為國際笑柄。

為保住相位，約翰遜可謂無所不用其極，較早前有報道指他甚至透過黨鞭，威脅收回選區項目撥款，來向參與聯署不信任動議的黨友議員施壓。但在格雷報告公開後，再有3名保守黨國會議員去信「1922委員會」，要求啟動不信任投票，迄今支持啟動不信任投票的保守黨議員增至17人，若有54名議員致函該委員會，就可啟動對約翰遜的不信任投票。

憨態可掬博同情分

大話連篇暴露本性

和美國前總統特朗普一樣，約翰遜也被視為民粹式政治領袖，他既不像貝理雅和卡梅倫般處事圓滑，也不像白高敦和文翠珊般刻板嚴厲，親民式的憨態可掬有時頗能迷惑外界，但其信口開河、巧言令色的本性，卻早被批評者警告，會帶領國家「傻笑着沉入大海」。他表面上對黨內各政治派系都敬而遠之，實際是為迴避承擔義務，因此他又被形容為無根的浮萍。他當年靠鼓吹脫歐入主唐寧街10號，卻又被揭發早年曾為加入歐盟辯護，後來販賣種族主義、挑起民粹怒潮，只是為藉機上位，在脫歐和抗疫中，他多次被揭發講大話。

約翰遜外表的傻裏傻氣，經常博得同情分，對於他這類非典型政治家，選民似乎更寬容。但今次醜聞，他是否還能安然過關，仍需觀察。表面看，黨內連署發起不信任動議的議員人數，距離最低門檻仍遠，警方完成「派對門」調查仍需時日，但正如柏家輝所言，「現任首相正面臨警方偵訊及可能罰款，他一旦接受偵訊，必須離任；若被罰款，他必須辭職。」而5月英國的地方選舉，是對保守黨選情受約翰遜醜聞傷害程度的一次檢驗，雖然上月已經有黨友議員轉投工黨，會否形成骨牌效應仍難逆料，惟未來幾個月，約翰遜下台的壓力，恐會有增無減。

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