社評：林鄭矢言絕不投降 政府防疫被動捱打

疫情危急臨失控邊緣

拒全民檢測模糊焦點

林鄭昨日承認，這波疫情是抗疫兩年來面對的最惡劣情况，源頭不明個案數僅一周時間，就由30宗升至220宗，愈來愈多的市區污水樣本呈陽性，前日全港75處污水樣本，有28處呈陽性，證明Omicron病毒傳染力超強，似乎無處不在。但她堅稱情况只是「嚴峻」，未有失控。惟從上述情形看，香港疫情就算未到失控階段，也臨近失控的邊緣。這時需要政府拿出魄力，採取更果斷措施，走到病毒前面，及時截斷隱形傳播鏈，方為上策。

昨日林鄭宣布的幾項措施，包括在馬鞍山體育館重開「火眼實驗室」，將全港每日核酸檢測量由現時10萬次提升至30萬次；採購數以千萬劑「自我快速抗原檢測包」（RAT），到貨後派發推行全民自我快速檢測；為應對未來疫情的入院和檢疫隔離高峰，將竹篙灣檢疫中心逐步變為社區隔離設施，容納無病徵感染者；再逐步安排次緊密接觸者以及緊密接觸者，進行家居檢疫；以及盡快開設第3個個案追蹤辦公室，並加強污水監測，將監測點增至100個等。對於傳媒提問為何不進行全民檢測，她就舉前年9月在中山紀念公園火眼實驗室進行的普及社區檢測計劃為例，指當時參與的市民僅有178萬多，檢出個案的成功率只有0.02%，遠不及近期兩次強制檢測的成功率，云云。

林鄭抗拒全民檢測可能有很多其他理由，包括需要龐大的人力動員和資源投入，難全港實行禁足令等，但用檢出確診個案的成功率作為理由，顯然是她未搞清楚全民檢測的目的所在。全民檢測並非是要達到高檢出率，而是保證沒有漏網之魚，在病毒廣泛傳播之前，截斷隱形傳播鏈。而且，上次進行普及社區檢測計劃是在第三波疫情的落潮期，今次強檢是在第五波疫情飈升期的重災區進行，檢出個案的成功率當然有天淵之別；况且，前年的普檢是由內地醫療隊所做，在當時的政治氣氛下又是自願性質，港人的接受程度不高並不奇怪；經過一年多的抗疫現實教育，又有政府修例配合，在強制情况下，港人對全民檢測的接受程度完全不可同日而語。從近日多區排隊輪候檢測的人龍，就可略見一斑。

至於推行RAT全民快速測試，林鄭自己都說了，並不能代替核酸檢測，各國的通關要求，也都只認核酸檢測結果，沒有人認RAT檢測，可見其準確度完全不能與核酸檢測相比擬。現在市面也有相關產品出售，政府之所以要大手筆出外採購，再勞師動眾地全民派發，恐怕不無減輕核酸檢測壓力的用意。畢竟對政府來說，市民自我快速檢測，較全民強制核酸檢測或應檢盡檢，要慳水慳力得多。

預案所屬被動防禦

未見主動截斷傳播

香港疫情仍呈上升趨勢，確診個案在短期內大規模爆發，原因是本港未有建立對隱形傳播鏈有效的追蹤機制。增加病牀和提高檢測能力，都只是被動的防守，修改出院標準，更是走回頭路，固守舊有抗疫模式，能否應對傳播力更強的Omicron，令人懷疑。林鄭所說的預案，遲早都會用到，但之後怎麼辦？看不到有大力度走在病毒擴散前的措施，這樣的防疫控疫思維，難以有效控制疫情。如果到了讓無病徵病患也居家隔離，距離與病毒共存也就不遠了。林鄭矢言「絕不投降」，但就無必勝的勇氣和辦法。

Omicron來勢洶洶，即使在與病毒共存的歐洲，過去一周也有1200萬宗新增個案，是自疫情爆發以來的最高紀錄。香港的第五波疫情已經到了不進則退的關鍵時刻，特區政府除進一步收緊防疫限制外，還應如林鄭所言，加強防疫抗疫的透明度，應將動態清零的明確計劃和中期目標告訴市民，請求社會大眾配合。農曆新年市面人流未見大幅減少，還爆發了「跨家庭團年」傳播，防控成敗在於市民能不能留在家中，減少外出，否則疫情愈演愈烈。社會各界、勞資雙方都應該責無旁貸，建立在家工作新模式，減少市面人流。政府若仍然堅持「動態清零」的防疫目標，就應該拿出魄力，加強檢測力度的同時，建立完善由健康碼、溯源追蹤、全民抗疫等組合成的抗疫模式，以期迅速鎖定密接者和次密接者，短期內全部檢測，切斷傳播鏈，如此，才能擊退第五波疫情。

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