社評：京冬奧見證百年變局 中國向發達國家邁步

08京奧答「百年三問」

京冬奧標誌新台階

繼去年東京奧運後，今年京冬奧亦要在疫情陰霾下舉行，北京方面採取嚴格閉環管理措施，嚴防病毒散播。這兩年，西方與中國抗疫策略的差異，常被上升至意識形態層次，滲入大量政治偏見，京冬奧從嚴防疫，自然又再成為焦點。其實，去年東京奧運一樣奉行閉環管理，京冬奧汲取東京方面的經驗教訓，進一步改善閉環管理安排，各國選手、隨行人員和記者親身體驗中國式控疫，只要放下政治有色眼鏡，應可減少一些誤會成見。

14年前的京奧，中國與美歐關係大抵仍處於蜜月期，雖然當年有外國組織拿西藏人權做文章，呼籲外交抵制甚至杯葛京奧，最終西方多國領袖皆有應邀出席開幕式。相比之下，今次京冬奧，華府以人權問題為由，牽頭「外交抵制」，不派官員出席；中方則強調，是否邀請某國官員出席，由主辦國自行決定，暗諷華府自作多情。

冬奧長期由西方稱雄，中國不入前十。對西方國家而言，冬奧獎牌事關榮耀，「杯葛京冬奧」從來是偽命題，所謂「外交抵制」，亦只是擺擺姿態。應邀出席京冬奧的30多國政要，以俄國總統普京最受注目，其餘主要來自韓國、中東，以及東南亞等發展中國家。西方領袖紛紛缺席，美國當然可以自詡外交抵制「成功」，但換個角度看，除了美英澳加這4個五眼聯盟成員，其他西方陣營國家，要麼像瑞典等強調疫情考慮無關抵制，要麼像德日等不解釋，鮮有國家舉起外交抵制旗幟，外界同樣可以將之解讀為，這些國家一方面礙於華府壓力，不得不與京冬奧保持外交距離，但也不願得失北京、公開附和華府敵視中國的行為。這種尷尬情况，再次反映很多國家不想在中美鬥爭中選邊站，華府勉強為之，反而令這一點更突出。

1908年倫敦奧運期間，天津南開中學的學生提出「奧運三問」，最後一問即中國何時才能舉辦奧運，百年後有了答案。08京奧標誌國家擺脫百多年積弱，壯大恢宏的開幕式，向全世界宣告中國崛起。今次京冬奧對中國的意義，同樣需要放在歷史長河理解。世界格局迎來百年不遇巨變，國家主席習近平上月考察冬奧設施，便形容京冬奧是百年變局一個縮影，成功舉辦可以增強實現民族復興的信心，也可令世界對中國道路有全新的認識。當然，刻下美英對華敵意滿滿，可以想像部分人有截然不同看法，美英一些主流媒體便形容，14年過去，現今中國無視西方批評，「不再取悅世界」，云云。

冰雪運動建基中產

冬奧印證國力提升

東西方觀點視角迥異，背後建基的卻是同一現實，即現在中國的實力，跟2008年不可同日而語。當年中國仍是「世界工廠」，為發達國家提供價廉物美消費品，在全球產業鏈分工中，主要仍處於中下游。14年過去，中國正力求透過科技革新，實現經濟升級轉型，朝着發達經濟體方向邁進。過去的全球化以西方為核心，一帶一路實際是由中國牽頭的全球化，今次有30多國應邀派官員出席開幕式，這些國家多為一帶一路重要成員。08京奧開幕式標榜的是「大堆頭」，表演者多達1.5萬人。相比之下，今次京冬奧開幕式，不再靠「人海戰術」，強調的是科技與精巧，這本身就正好反映了中國轉型發展的進程。

上月中，中國經濟年報出爐，去年人均GDP突破1.25萬美元，如無意外，今年將跨過世界銀行方程式所定下的高收入國家門檻。迄今中國已形成一個人口達3億的中產階級。當然，誠如國家統計局長所言，一般民眾收入，跟發達國家仍有相當大差距。十年八載後，當中國實現人均GDP逼近2萬美元時，才算走出中等收入陷阱，成為名副其實的發達經濟體，惟人均收入今年能夠跨過高收入國家門檻，始終是歷史重要時刻。冰雪運動需要昂貴裝備，非窮國所能負擔，發達國家中產階級夠大，較多人有機會參與冰雪運動，成為這些國家長期稱雄冬奧的關鍵。回看半世紀冬奧歷史，主辦國幾乎全是發達經濟體，京冬奧印證中國綜合實力上升至一定水平。中國要成為一個以中產階級為主的發達國家，京冬奧可以視為此一進程的「開幕式」。

若說08京奧中國仍須設法「證明自己」，現今的中國，明顯已有不卑不亢、平視世界的自信。今次京冬奧主題為「一起向未來」，緊扣近年中方提出的「人類命運共同體」概念，根據內地學者的說法，這其實是由中國傳統天下觀演化出來的主張，強調的是大國小國各有責任。「一起向未來」反映中國願意負起大國責任，願意與各國一起，塑造更美好世界。英美媒體認為中國變得「傲慢」，「不再取悅世界」，某程度只反映一些西方輿論仍然抱着高高在上心態。

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