社評：虎年脫苦困 善治向前行

抗疫務實不務虛

全民接種要催谷

今年是新冠疫情爆發以來第三個農曆新年。就像去年一樣，今年香港並無大型賀歲活動，黃大仙祠爭上頭炷香等傳統習俗亦未能如常。去年春節，香港同樣因為防疫，需要關閉表列處所、晚市禁堂食，不同的是，當時第四波疫情持續超過3個月，正逐步走向尾聲，年初二本地新增病例只有10宗，僅得兩宗源頭不明，防疫措施放鬆在望。相比之下，現時本港第五波疫情仍在上升軌道，大年初二單日本地感染個案過百，不明源頭個案多達30宗，更是第五波以來最高，個案遍佈多區，防疫措施短期放寬無望，疫情更有可能加劇。

本港面對Omicron和Delta兩種病毒株夾擊，前者傳染力特強，後者殺傷力較大。醫管局行政總裁高拔陞擔心，春節假期後大爆發的機率已達危險水平，疫情隨時海嘯式來襲。市民應聽從衛生官員和專家呼籲，避免跨家庭聚會，護己護人。與去年春節香港抗疫形勢相比，當下最大分別在於有了新冠疫苗。本港新冠疫苗接種計劃快滿一年，首針接種率未達八成，跟新加坡等地的九成以上接種率尚有差距，長者打針率尤低。本港疫苗未打滿未打好，「與病毒共存」不過是空談。

新冠疫情爆發兩年有餘，全球抗疫一個重大經驗教訓，就是切忌一廂情願盲目樂觀，以為疫情一定朝人類希望的方向發展。今年結束疫情大流行是世界衛生組織目標，也是世人共同願望，惟並非必然結果。虎年香港脫疫苦，與其務虛爭辯清零或共存，不如務實谷針，實現全民接種，為復常做好準備。兩岸三地現時仍奉行清零政策，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，現在絕非跟風放寬對外門戶的時候，但國家可以在公共衛生、科學以至民情心理方面，為他朝放鬆做好準備。內地新冠疫苗接種人數，覆蓋全國人口九成，另有近三成人打了第三針，倘若外圍疫情今年稍後真的緩和下來，一旦內地認為與病毒共存時機成熟，推進可以很快，香港若不盡快將接種率谷至九成以上，屆時說不定難以追上內地步伐。

良政善治講實績

官僚庸碌礙前行

這幾年，香港歷經巨變。《港區國安法》實施，選舉制度修改，徹底改變本港政治生態。中央強調落實「愛國者治港」，是要確保一國兩制行穩致遠、不容港獨及反中亂港力量破壞，亦有市民對前景感到疑慮。意識形態爭論可以無休無止，思想觀念鴻溝非一時三刻可以克服，然而良政善治為民眾帶來更多幸福感，卻是實實在在，能夠立竿見影。中聯辦主任駱惠寧早前發表新春賀辭，提到良政善治是一個過程，實現這個願景，既要健全機制，亦要推動解決社會各項深層次矛盾。若說前者針對的是制度，後者則明顯涉及人的因素。良政善治千頭萬緒，說到最後還是人的問題，管治者的視野、能耐和執行力至為關鍵。

今年是香港回歸25周年。《基本法》提到香港資本主義制度及生活方式50年不變，下半場即將展開。回首上半場，香港資本主義這一制百病叢生，就像很多西方發達社會一樣，缺乏向上流動機會，貧富懸殊不斷惡化，特區政府對此責無旁貸，下半場必須積極發憤，完善香港資本主義這一制，走一條既非內地，亦非盲目跟隨西方、特別是英美新自由主義模式的道路。下月27日，香港將選出下任行政長官，提名期定於2月20日至3月5日，政界眼中具備問鼎實力的重量級人馬，暫時仍未有人表態參選，無論如何，下任特首必須展現龍騰虎躍的氣魄，敢於大破大立，拆解香港發展死結，力求施政高效，為政虎虎生威。

良政善治講求積極有為，小政府不干預時代早已成為過去，近年特區政府似乎也意識到這一點，行事相對比以前主動，惟跟社會期望仍有明顯落差。第五波疫情中，政府表現仍有諸般不足，官僚執行能力尤其惹人詬病，葵涌邨控疫混亂，居民怨聲載道，正是一個明顯例子，暴露政府缺乏戰鬥力。特區政府提升管治水平，必須整頓官場庸碌風氣，官僚因循僵化一日不改，縱然決策意願良好、總體方向正確，執行下來必然荒腔走板。

■歡迎回應editorial@mingpao.com