社評：順利安全舉行 北京冬奧即成功

承辦冬奧北京陰霾消除

迎接冬奧促進白色經濟

冰雪運動是北半球發達國家的「專利」，冬奧自1924年首屆以來，過去大都在歐美國家舉行，本屆是第四次在亞洲國家舉行。北京能過獲得舉辦權，是國際冰雪運動界對中國這個人口大國，能夠促進冰雪運動的期許。中國有3億人口居住在適宜玩冰雪運動的地域，但冰雪運動並不發達，按冬奧成績計，只獲得過13面金牌，排行榜位列第17位，如果冰雪運動在中國能夠大力發展，不但能夠促進全球冰雪運動的進步，對「白色經濟」發展也有裨益，以最獨特的冰壺運動來看，一個冰壺售價達到450美元，比賽一組用16個，唯一能生產冰壺的英國，肯定會表示歡迎。

國際奧委會投票給北京舉辦冬奧，除了對市場的期許，也是對中國管理能力的信任，曾經成功舉辦08奧運會不說，2015年北京的霧霾十分嚴重，中國承諾對此會大力改善，能否兌現十分重要，因為天氣與空氣質量是運動員能否有最佳競技表現的關鍵因素，7年過去了，北京的霧霾情况得到很大的改善，中國有理由因此而迎來天下客，廣邀國際元首出席開幕式，以收外交親和力，也能吸引萬千觀眾，以收推廣北京旅遊和國際形象的效果。然而，計劃往往趕不上變化。

2015年北京獲得冬奧舉辦權以來，中美關係急轉直下，美國全方位遏制中國發展，不但發動對華貿易戰，還動員盟友和脅迫其他國家共同對付中國。冬奧開幕前夕，美歐等國家宣布外交抵制冬奧，不會派官員出席開幕禮，從外交角力層面看，美國是先拔頭籌。

西風不亮東風亮，32個國家和國際組織領袖出席北京冬奧開幕式，當中有跟中國關係親如盟友的俄羅斯總統普京，也有十分給面子的哈薩克斯坦總統和沙特阿拉伯王儲分別陪同該國唯一一名運動員來華，甚至是沒有派員參加冬奧的埃及總統。韓國希望做到八面玲瓏，不敢惹得美國不滿，也不敢得罪中國，所以派出國會議長。其實，一場體育盛會成功與否，還是看運動員的數量、表現和成績。

三千運動員閉環管理

務求會場內外皆安全

北京冬奧的運動員數量跟前兩屆相若，都是接近3000人，中國作為東道主，當然希望多派員參加，但國際級的比賽是要看資格的，比如「北歐兩項」混合式滑雪，中國只有一人越過門欄入圍，「跳台滑雪」也只有3人獲得參賽資格。冰雪運動在中國不算發達，但隨着冬奧在北京舉行，已經掀起一股小熱潮，近日北京滑雪場的生意火爆，全國的溜冰場數量近年也在倍增，也開始興起小孩參加冰球訓練，假以時日，作為全民健身活動，或者比賽成績的提高，也是可望可及的。

本屆冬奧遇上了世紀危機，疫情還在橫行。東京奧運會延期了一年才舉行，雖然不接受外國觀眾，很多比賽是閉門進行，仍然有430名運動員或工作人員感染了新冠病毒。北京冬奧決定如期舉行，已經顯示了中國對管理疫情的信心和決心，16天的賽期能否安全順利，也是一個很大的考驗，要嚴防死守的不但是運動員不受感染，也要防止病毒從冬奧會場給帶到北京社區。

現在運動員、教練員和裁判等等已經入駐奧運村，記者、工作人員和志願者也到了指定酒店，他們從踏入機場一刻就要通過核酸檢測，所有人員都是閉環式管理，即只能在住處和比賽場地之間往來，即使來自北京的2萬多名志願者，也要16天不回家，而且還要每天檢測。防止運動員之間互相傳染是要保證比賽的質量，防止病毒從冬奧會場傳播到社區，是要保證北京以至中國不會出現疫情大爆發。

美國和英國的媒體近日紛紛報道，那些大牌運動員因為感染了病毒不能來京參加冬奧。而已經抵達北京的，已經有106名運動員被檢測出陽性，隔離與治療後，經過兩次核酸檢測陰性仍然能夠繼續參加比賽。冬奧是冰雪運動最高級別的比賽，運動員都希望把握住四年一次的時機，在最好狀態下發揮水平，能夠給運動員一個安全的比賽環境，則是北京主辦方的責任。

北京將成為唯一同時主辦過奧運會與冬奧會的城市，場地與比賽環境已經贏得國際聲譽，藉主辦奧運提升外交關係，是錦上添花，但在疫情與國際政治波詭雲譎的情况下，能夠順利舉行，已經是成功，希望能夠安全完成，對國家和國際運動員都有一個交代。

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