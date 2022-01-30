社評：東烏危機瞬息萬變 美俄歐烏四方博弈

俄烏衝突呈安全兩難

擴大危機基輔憂被棄

俄烏衝突是典型的「安全兩難」（security dilemma），2014年基輔示威推翻了親俄政府，作為報復，俄羅斯吞併克里米亞半島，並支持東烏俄語區鬧分離，戰事遂起，8年間1.4萬人喪命。疫後兩年烏經濟低迷，澤連斯基支持度下挫，為提升民望，他一面向東烏增兵，一面希望修改停火協議，連串舉動刺激俄羅斯，從去年起屯重兵於俄烏邊境，引發這場舉世矚目的危機。

對烏克蘭來說，希望藉這場危機拉美歐落水，即使不能收復失地，至少也能加入北約，納入美國保護傘下。故希望危機擴大，卻又害怕遭美歐出賣。澤連斯基的降溫言論，可能既受法德等國壓力，亦受拜登「小規模侵襲」（minor invasion）失言刺激，與拜登通話後，擔憂仍未消除。

對俄羅斯而言，烏克蘭是與北約的緩衝區，東烏則是其與烏克蘭的緩衝區，擔心西方把烏東地區變成反俄前沿，而從烏克蘭發射的導彈，只需7至10分鐘就可擊中莫斯科，故有唇亡齒寒之感。普京今次發難，也有地緣政治算計，他覷準華府戰略轉向，集中精力在印太地區對付中國，遂就安全議題開天索價，即使達不到目的，也可獲同情分，提高國內民望。同時，疫情正令歐洲國家經濟虛弱，冬季能源需求甚殷，也令莫斯科有牌可打。惟以國力看，俄國難以發動大規模戰爭，虛張聲勢成分居多。

美國是危機的最大得益者，利用危機，可繼續打壓俄羅斯，也是強化美歐關係的「黏合劑」，放大烏克蘭危機，還可離間俄歐關係，限制歐盟離心傾向；不過，美國也不願直接軍事介入烏克蘭危機，最新民調顯示，多數美國人都不支持直接派兵支援烏克蘭。所以，拜登和防長奧斯汀都反覆強調，不會派兵入烏。

出於印太戰略的需要，拜登甚至有意緩和對俄關係，但面臨諸多牽制。外有包括烏克蘭在內的東歐國家，即所謂「新歐洲」，他們恐俄情緒強烈，不希望美國對俄退讓；內部則既有包括軍工利益集團在內的深層政府（deep state），他們希望藉與俄羅斯緊張關係，轉移國內問題視線，又可在戰爭中牟利。還有政治精英中一批仍具影響力的「冷戰鬥士」，他們一直想控制歐洲，始終把俄國當作「第一對手」。

危機擴大美國得益多

制裁俄國歐盟代價大

以法德為代表的「老歐洲」，在危機立場上最左右為難。他們既要在口頭上維持與西方「民主陣營」立場一致，又不甘被美烏綁架，始終迴避用軍事手段對抗俄羅斯。當英美從基輔撤退外交官時，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）就表態，在繼續與俄羅斯談判時，沒必要令局勢「戲劇化」；在美英向烏克蘭運送致命武器的同時，德國只向烏援助呼吸機與頭盔；當美國允許波羅的海3國向烏克蘭提供美製導彈時，德國卻不准愛沙尼亞將德製武器提供給烏克蘭，還禁止向烏運送導彈的英國運輸機飛越領空。法國總統馬克龍也呼籲，歐盟與俄羅斯要展開「屬於自己的對話」，還與普京通話促談。

美歐之間的這種差別，輿論多聚焦於經濟原因。的確，歐俄之間經濟聯繫十分緊密，俄國是歐盟第五大貿易伙伴，亦是歐盟最大能源供應國，而俄國甚至未進入美國貿易伙伴的前30名。2014年的克里米亞危機後，歐盟跟隨美國對俄經濟制裁，結果本身亦付出不少代價，對美國衝擊則不大。德俄之間剛剛建成的「北溪2號線」天然氣管道，很可能成為新一輪對俄制裁的犧牲品，若俄報復停供油氣，正受高通脹煎熬的歐洲，將度過一個寒冷的冬季。

此外，歐洲深層次的自主願望，也是影響美歐態度差別的主因之一。2020年，歐盟發布了最新版《歐盟安全聯盟戰略》，強調提升自身的自主防務能力。去年9月，美國從阿富汗倉皇撤軍後，歐盟委員會主席馮德萊恩在「盟情咨文」中提出，需要建立歐洲防務聯盟，歐盟應該建立自己的戰鬥群（battlegroups）。而這是美國不樂見的，所以，要藉烏克蘭危機，強化美國主導的北約體制。

看清這四方博弈的虛實，可見若危機不了了之，美俄都無法落台，但大動干戈無人承受得起。最後要麼止於小型摩擦，要麼各方達成默契，各退一步，且看2月局勢如何演變。

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