社評：未來須與病毒共存 並非現在躺平藉口

清零或共存爭論多

擺正心態警惕迷思

農曆新年將至，本港疫情何時受控，仍是未知之數。政府專家顧問推算全港至少有90條傳播鏈，擔心難以及時追蹤，政府則強調已加強個案追蹤，相關人手倍增至500人，有專家則認為需要2000人才足夠。疫情動態清零，重點不在於「不失不漏永無個案」，而是縱有失漏出現疫情，影響範圍有限，可以迅速撲滅。內地在這方面一直相當成功，香港雖有持續改進，依然有所不及。Omicron傳播力強，反映其繁殖率的R0值估計介乎7至10之間，比流感的1.3高出多倍。本港動態清零能力受考驗，最近有本地醫學界人士以至飲食業代表認為，政府應改變防疫策略，與病毒共存。

兩岸三地是全球少數仍奉行清零策略的地區，面對Omicron挑戰，三地政府或官方專家的取向，大抵都是現在繼續「清零」，同時努力谷針，為未來做兩手準備。簡言之，清零只是短中期應付手段，並不是長遠目標。Omicron的流行，標誌全球疫情來到十字路口，經過兩年多折騰，很多人早已厭倦抗疫，多國政府也無政治資本再厲行控疫措施，與病毒共存是長遠必然方向，但對一些渴望盡快解除防疫措施勿再阻住做生意去旅行的人，與病毒共存卻成為了「馬上棄械投降」的藉口。看待疫情心態不擺正，自然容易形成很多迷思，Omicron「殺傷力低」、新冠病毒「流感化」、疫情大流行終結在望、變成風土病後便不足為懼等看法，當中都摻雜了很多主觀願望或迷思。

Omicron死亡率明顯低於之前的新冠病毒株，從個人層面也許是好消息，因為這意味染疫者出現重症死亡機會大減，可是從社會集體角度，Omicron帶來的人命代價一樣很沉重，即使它的殺傷力真的「僅如」流感，由於傳播力高出6至8倍，倘若打針率不夠高，依然可以死很多人。美國這一波疫情，最近單日死亡人數升破3000，比去年夏天Delta疫情以至前年初首波疫情時的數字都要高，僅比上個冬天最慘烈一波單日死亡逾4000人為低。加拿大最近單日死200人，更幾乎直逼上個冬季最高峰。

英國新冠疫苗接種率達九成，勝過美加，近期單日死亡逾400人，單論數字遠比之前兩波（前年初及上個冬季）為低，然而必須指出，當時英國政府防疫鬆懈，令該兩波死亡人數多得特別離譜。台灣控疫專家小組成員李秉穎指出，就算英國單日只有300人疫下亡，依然反映Omicron奪命甚於流感，疫情並未完全輕症化，這是台灣醫療系統無法承受的。倘若香港現在馬上與病毒共存，單日死亡人數60、70甚至近百，社會是否可以接受，所有人都要想清楚。

新冠病毒「輕症化」，病毒本身有所變弱可以是一個因素，但更大原因是很多人打疫苗有抗體。新冠病毒變成一般流感，當然是全人類共同願望，Omicron的出現，令人覺得有此希望，可是不少外國傳染病專家指出，病毒變異方向不從人願，傳播力加強之餘，殺傷力也可以變強，不一定如公眾想像般「只會變弱」。Omicron席捲全球，樂觀者認為，當絕大多數未打針的人感染它並對新冠病毒產生抗體，其他人又打了針，新冠疫情大流行就會終結，然而這只是「最理想」情况，科學家明言，難以預測Omicron自然染疫產生的抗體能維持多久，全球疫苗分配不均，窮國成為病毒變種溫牀，押注不會出現更厲害變種，跟玩俄羅斯輪盤未必有太大分別。

染疫死亡可接受度

東西方看法有分別

世衛總幹事譚德塞直言，認定Omicron為新冠「最後變種」是危險想法，不能假設它將為大流行帶來「終局」。就算世衛目標得償，今年中全球逾七成人口打了針，促成大流行年底結束，新冠病毒成為風土病，不代表它一定變弱。要知道，在很多地方，肺癆、麻疹等也是風土病，若無足夠防治藥物，這些「風土病」一旦爆發，同樣可以帶來沉重人命及社會代價。

與病毒共存是一個很闊的概念，由完全撒手不管到維持一些防疫措施，可以有很多組合，不同國家與病毒共存，具體做法可以很不一樣，並非每個都像英美澳洲般，採取所謂「let it rip」任傳播的做法，這一波疫情，不少「與病毒共存」的國家都曾推出各種防疫限制措施，倘若本港一些行業人士以為，與病毒共存等於毋須防疫生意照做，將是大錯特錯。韓國去年11月實行與病毒共存，面對Omicron疫情進退失據，防疫政策鬆緊一再搖擺，結果還是要採取類似香港關閉處所或限制營業等措施，當地衛生專家指，不同社會文化對於染疫死亡人數的接受度明顯有別。東亞社會在這方面，跟西方無疑頗有不同。

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