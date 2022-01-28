社評：實現九成接種為復常 催谷長者打針要決心

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政府應加碼紓困濟民

本港連續5日新冠個案破百宗，昨天新增164宗感染個案，更是2020年爆疫以來單日最高。過去一周，葵涌邨成為疫情焦點，逸葵樓、映葵樓和夏葵樓先後圍封，逸葵與映葵樓的居家隔離令，更由5天延長至7天，居民折騰多日，終於看到隧道盡頭。逸葵樓疫情由最高峰的單日76宗，回落至昨天6宗，映葵樓則降至3宗，衛生防護中心相信爆發「接近尾聲」，行政長官宣布，如無突變，逸葵跟映葵夏葵樓將如期於今天及明天分別解封。對居民而言，這當然是好消息，惟葵涌邨疫情仍有復熾可能，一來兩幢疫廈感染個案尚未正式「歸零」，二來同邨雅葵樓懷疑出現垂直傳播需要局部撤離，各方不能掉以輕心。

葵涌邨疫情雖有受控迹象，惟Omicron病毒已擴散多區。第五波疫情以來，源頭不明個案超過30宗，意味社區至少有幾十條隱形傳播鏈；昨天新增的12宗源頭不明個案，更是遍及九龍新界不同地區，黃大仙、觀塘有大廈要圍封。與此同時，源頭來自入口倉鼠的Delta病毒株，亦在社區悄悄傳播。彩雲邨長波樓出現「逸葵樓式爆發」，至少22人感染Delta，涉及16個單位，分佈不同樓層不同坐向。

Omicron傳播力強，Delta殺傷力大。兩款變異株同時夾擊，本港抗疫形勢非常嚴峻，這個農曆新年，現行社交距離限制不可能放寬。當局延長相關措施兩周，晚市禁堂食等規定維持至「新十七」，業界爭取「微調」容許晚市堂食至8時的希望落空，生意打擊巨大，設立第六輪防疫基金支援業界，亦屬合理。鑑於第五波疫情仍在上升軌道，難料嚴厲社交距離措施延續到何時，本地首季經濟增長和失業情况殊不樂觀，下月公布的財政預算案，利民紓困和支持經濟措施都有需要「加碼」。

香港與台灣一直奉行「清零」策略，隨着近期感染個案增加，兩地都有聲音提倡「與病毒共存」，一些人甚至認為可以把Omicron當作流感，可以放棄清零死守，云云。分析疫情數據，必須客觀全面。近期一些研究顯示，感染Omicron的死亡風險，較之前的新冠疫情病人低九成，可是Omicron的傳播力不僅遠超其他新冠病毒株，甚至是流感的7至8倍，將它當成普通流感，任由傳播，一樣可以死很多人。Omicron席捲英美，英國近期染疫死亡人數，試過單日多達四五百人，是去年2月以來最高；美國單日染疫死亡人數，最近也升見3000，逼近去年初高位。根據美國專家科學模型推算，這一波Omicron疫情到3月中緩和下來時，累計將有19萬美國人染疫喪生。香港疫苗接種率只有七成許，長者接種率尤低，現階段向Omicron棄械投降，不嘗試設法控制，後果不敢想像。

英美染疫亡人數驟增

與病毒共存唯有谷針

香港要全面復常，現階段必須致力「動態清零」、撲息今波疫情，同時加快谷針，務求接近全民接種，為最終實現與病毒共存鋪路。新加坡打針率超過九成，與病毒共存相對成功，昨天港府為谷針定下「九成」這個目標，方向正確，關鍵是如何達至。新加坡最近「加辣」谷針，僱員不打針可以成為合理解僱理由，意味打工仔不打針就無飯碗；西方多國為了克服民眾「疫苗猶豫」，早已廣泛採用疫苗通行證，甚至推出不同程度的強制打針措施，香港下月底才推出疫苗通行證，已嫌遲來，通行證涵蓋處所愈多，愈能促使人們接種，業界不應再推三推四。

目前本港七旬長者打針率未達六成，八旬以上長者作為最高危年齡組別，接種率只得三成。全球打過新冠疫苗的長者數以億計，科學證明安全高效，然而本港仍有一些人出於種種不科學的原因，懷疑長者接種新冠疫苗「危險」，即使大半年來政府宣傳和專家解說鋪天蓋地，部分人就是不信不理。說之以理的階段過去，唯有採取較為強硬手段。

過去一段時間，當局使用了很多方法在安老院舍谷針，惟接種率仍然只得兩成，跟院舍流感針超過九成半的接種率差天共地。本地專家研判，院舍超過八成長者皆適合打新冠疫苗，部分長者未打，原因是有家人反對。現在政府提出，倘若院友經醫生評估適合接種，當事人也同意，便會為院友接種，有關做法較之前進取，惟未必足夠。有政府專家顧問建議，院舍長者若曾打過流感針，除非當事人或家人以電話電郵等方式表明反對打新冠疫苗，否則一律視為默許。如果疫苗猶豫持續誤事，政府應積極考慮相關建議。

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