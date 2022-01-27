社評：虐兒文化須連根拔起 社署監管不力要檢討

機構文化嚴重腐爛

童樂居虐兒豈止「粗魯」

童樂居上月爆出虐兒風波，及至本月初，保護兒童會公開致歉，並宣布成立獨立檢討委員會，由律師會前會長黃嘉純領導數名委員，審視事件以及機構的管理與運作。事隔三周，委員會向社署提交了首階段調查報告，並於昨天公開報告撮要。委員會指出，童樂居存在三大問題，包括前線有粗暴管理文化，管理層監管不力，以及高流失率致工作沉重，部分職員操守出問題，透過粗暴手段，以最短時間令小童受控，卻沒有考慮他們的感受，形成習以為常文化，不恰當行為無人舉報，管理層意識不到問題嚴重性。報告結論是兒童會內幾乎所有層面都存在失誤和遺漏，由執委會、總幹事到管理層皆有責任，他們沒有建立必要的制度去偵測及防止虐待行為， 也沒有為兒童的利益而去審查童樂居運作，令兒童受到不必要傷害。

童樂居虐兒醜聞不斷發酵，警方翻查閉路電視片段蒐證，發現受害幼童多達35名，年紀最小僅1歲。事件迄今已有20人被捕，相當於事發時童樂居職員人數三分之一，有人更被控以「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，足證問題廣泛兼嚴重，絕非一小撮害群之馬胡作非為這麼簡單。理應保護兒童的地方，竟然發生虐兒事件，本身已是莫大諷刺；委員會接觸過21名院舍人員，竟無一人表示見過虐兒行為，不禁令人質疑，至今仍然有人想掩飾真相、推卸責任。

入住童樂居的幼兒，不少是3歲或以下的孤兒或棄嬰，全無反抗能力，卻被「掟落地」、「掟埋牆」、扯頭髮、掌摑或打後腦。從常人角度理解，這些行為肯定不是一般體罰，而是虐待兒童。不過無論是兒童會發表的聲明，還是調查報告的撮要，遣詞用字都非常「審慎」。

兒童會聲明僅在開首一句，提到上月中接獲「涉嫌虐兒」舉報。報告撮要方面，委員會指出童樂居幼兒工作人員粗魯對待兒童情况普遍，同時指出粗魯處理不一定等於虐待，這些粗魯行為的出現，是工作人員「權宜之計」，目的是「確保兒童安全或避免風險」，「一旦」幼兒工作員行為「再作進一步時，則很可能構成身體虐待」；報告根據閉路電視片段，列出掌摑幼童等10類行為，委員會確信這些行為持續地出現，「且進一步作出時構成了虐待」。嚴格來說，報告雖確認粗魯行為普遍存在，惟對於有否出現過虐待，說法並不清晰，「進一步作出時」這個註腳尤其含糊。委員會若能就虐兒情况說得更加斬釘截鐵，可以避免留下淡化或迴避法律責任等聯想空間。

虐兒虐老一再發生

拷問社署監管能力

童樂居的問題是系統性的，照護幼童的宗旨徹底異化，運作模式根本不是以兒童為本，而是以管理控制為本，工作人員要麼不介意施暴，要麼對同事離譜行為不聞不問；管理層沒有做好監督，形同默許。兒童會總幹事與童樂居院長難辭其咎，躬身下台是理所當然；兒童會有不少社會賢達出任顧問或執委，他們對童樂居與兒童會運作情况有多少了解，同樣惹人關注。

香港保護兒童會是法定機構，有近百年歷史。因應今次醜聞，調查報告提出多項建議，除了撤換管理層及童樂居工作人員，機構內部管理及督導方面亦要大改革，包括增設專責人員突擊檢查、加強專業培訓及風險管理措施等，問題是整個機構已嚴重腐爛，浴火重生絕非易事。社署應考慮短期接管童樂居，物色其他機構負責日後營運，不能慢慢等待兒童會方面自我更新、「有序更換」全部幼兒工作人員。當局就童樂居虐兒提出檢控，不應止於前線工作人員，若有證據顯示管理層或更高級人員知情不理，縱容虐兒，當局應積極研究是否可以追究相關人等的法律責任。

近年本港一再有機構爆出虐兒虐老等醜聞，駭人情節令人心寒，童樂居醜聞不過是最新一宗，社署監管不力，未能及早發現問題，惹人詬病。今次的童樂居調查報告，由兒童會委任的檢討委員會負責，聚焦的只是兒童會和童樂居自身的問題，完全未有觸及社署的角色。弱勢社群未獲妥善照顧，虐待事件一再發生，社署同樣責無旁貸。若說兒童會需要檢討改革，社署監管無方原因何在，也有必要深入檢視，否則悲劇只會一再發生。

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