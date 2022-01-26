社評：疫廈圍封亂象多 官僚僵化誤大事

房署處理惹質疑

居民憂交叉感染

第五波疫情處於上升軌道，昨天本港新增93宗本地感染個案，當中6宗源頭不明，初步陽性超過70宗。疫情新火頭乍現，荃灣有大廈出現垂直傳播，部分住客要撤離，至於葵涌邨這個舊火頭，情况仍然嚴峻，昨天確認感染及初陽個案再增64宗，全邨累計276人中招。繼最先出現疫情的逸葵樓，以及之後爆疫的映葵樓，夏葵樓多層不同坐向單位亦有人感染，涉及至少13人，顯示大廈環境有病毒傳播，政府昨早宣布圍封夏葵樓至本周六早上，住客需要家居隔離5日，成為葵涌邨第三幢需要圍封禁足的大廈。

Omicron潛伏期一般3至4天，逸葵樓圍封禁足，原定為期5天，昨天本是最後一天，惟因連日仍有多達雙位數的住客證實染疫，政府決定延長圍封兩天，住客要忍耐多兩天才能「重獲自由」，當然無奈，然而大廈疫情未斷尾，圍封令延長亦屬迫不得已。葵涌邨疫情大爆發，16座大廈有12座爆疫，應否封邨議論紛紛。夏葵樓上周六因發現感染個案，納入強制檢測，事隔3天證實疫情擴散需要圍封，有夏葵樓居民表示，近日有持陰性檢測證明住客獲准離開，寧可早些圍封，當局則表示，是否圍封邨內更多大廈，需要視乎疫情發展。

封邨影響萬計居民，當局希望慎重行事，可以理解，然而更令人關注的是，倘若葵涌邨疫情不幸再擴大，當局是否真有足夠執行力，將圍封工作做好。當局之前圍封逸葵及映葵樓，已甩轆頻頻問題多多，若不及早謀劃，加強統籌，做好應變預案，萬一疫情惡化，只怕「倒瀉籮蟹」，出現更嚴重甩漏。

上周四逸葵樓爆疫，根據專家說法，當晚到場視察，曾建議立即圍封禁足，惟政府未能及時動員足夠人手執行圍封令，最初僅採強檢，差不多過了一天，政府才落實封圍。事後當局辯稱，很多工作不是「按一下掣」就行，然而種種迹象都顯示，房屋署等相關部門對執行圍封檢測缺乏準備，過去有圍封經驗的民政事務局等，在事件中卻未見有何角色。

回看葵涌邨疫廈圍封處理，決策當局和房署明知邨裏外判清潔工多要接受檢疫隔離，理應一早想到要臨時安排人手，在做足防護下，處理圍封樓宇清潔工作，無人清理運送垃圾的情况，一天都不應該出現。另外，逸葵及映葵樓不少居民也投訴檢測安排失當，圍封首兩天問題尤其嚴重，兩幢疫廈流動檢測站持續大排長龍，輪候近一小時不在話下；居民們不斷要上上落落做檢測，但升降機及大堂走廊空間有限，通風不足本已容易交叉感染，更甚是房署信息發放差，部分密切接觸者並不知道原來要留在住所，照樣落樓排隊等檢測，有密切接觸者在場逗留了個多小時，凡此種種，都增加了傳播病毒的風險，有近一兩天才出現症狀的居民懷疑，自己是在圍封期間落樓做檢測而中招，倘若情况真的如此，將是莫大諷刺。

政府督促官僚辦事

靈活調動人力資源

房署表示，工作人員有在兩幢疫廈公共地方展示通告，提示感染者及同住家人勿離開住所，並有致電相關住戶提醒他們毋須到檢測站，惟有居民反映，房署有關告示張貼在升降機內，人多擠迫下根本看不見；致電聯絡相關住戶方面，署方未有交代何時起有此安排，理論上，如果署方做得到位做得早，不應一再有密切接觸者搞錯落樓等檢測。政府表示，行動不便長者可以要求上門檢測，居民可以先致電房署熱線，再由房署通知承辦商。承辦商周一早上表示，房署評估哪些居民需要上門採樣，他們暫未收到上門採樣通知，另一邊廂，有居民則投訴，他們一早已按程序為家中長者登記上門檢測，但周末周日均無人上門，直至周一再致電房署熱線，同日下午才獲安排。疫廈長者「遺漏」檢測，外界容易聯想是否因為周末周日放假，房署無人跟進，導致出現類似情况，當局有責任向公眾解釋。

疫情嚴重，外界關注當局檢測能力是否足夠，政府表示有足夠能力應付，如有需要會向內地求助，除了調動不同部門人手協助，政府還徵用臨時人手，應付圍封等工作。控疫如救火，控制葵涌邨疫情是當下首務，官僚僵化按章工作，但求方便自己多於便民利民，沒有應付緊急事態的決心，不可能將控制工作辦好。決策者必須發揮強而有力的統籌領導角色，善用手上人力資源，更要督促官僚機構，辦好抗疫大事。

■歡迎回應editorial@mingpao.com