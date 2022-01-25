社評：疫苗未打好未打足 難奢言與病毒共存

星澳「棄清零採共存」

後果迥異引以為鑑

葵涌邨疫情大爆發，累計超過200宗感染個案，荃灣、葵芳、黃大仙出現不明源頭個案，令人擔心疫情進一步蔓延。政府專家顧問袁國勇表示，香港面對Omicron及Delta病毒株夾擊，預期社區將出現更多感染個案，可能需要長達兩至三個月才能控制疫情。本港疫情失控，切斷社區傳播鏈要花大力氣，容易令人萌生不如改採「與病毒共存」的念頭。

去年夏天歐美國家帶頭「與病毒共存」，堅持「清零」的國家地區愈來愈少。隨着Omicron極速傳播肆虐全球，關於「清零還是與病毒共存」的討論，不僅在香港出現，最近台灣社會對此也有很多爭論。台港兩地新冠疫苗接種率相近，同有七成許，台灣民調顯示過半民眾接受「共存」，只有三成半支持「清零」，台北當局表示，不排除未來「與病毒共存」，但現在仍是繼續努力「清零」和谷針。就像本港絕大多數防疫專家一樣，台灣方面的傳染病專家亦認為，新冠疫苗未打好未打足，別奢言「與病毒共存」。

中美角力激烈，就連抗疫策略亦被意識形態化，然而思考「清零還是共存」問題，必須因應自身狀態，實事求是，不應該一開始便落入「西方倡共存、中國倡清零」的政治選邊站窠臼。新冠病毒不會消失，「清零」不會是長遠目標，終極狀態一定是共存，問題在於時機。疫情大流行不久，歐美已全面淪陷，「清零」這個選項早已不存在，靠疫苗「與病毒共存」是唯一選項，社會代價再大也要承受，可是對於控疫表現較好的地區，諸如兩岸三地等，絕對可以有不同選擇，堅持「清零」是短中期手段，以時間換取空間，為長遠「與病毒共存」做好準備。

新加坡與澳洲曾是「清零」抗疫模範生，兩地分別於去年夏天及年底改採「與病毒共存」策略，際遇各有不同。新加坡政府最初預期，由「清零」到「共存」，過渡期約為3至4個月；半年過去，目前新加坡情况未算太糟，惟跟各界原先想像亦有不少出入，當局面對Omicron來襲，一樣要收緊防疫措施。澳洲改弦易轍未幾，即逢Omicron大爆發，最近試過一天錄得超過15萬宗感染個案，死亡人數同樣破新高，單日超過80人，住院率也升至前所未見水平，醫療系統備受壓力。當地民眾最初以為「與病毒共存」後，生活就可復常，未料Omicron席捲全國，大量人染疫無法上班，公共服務大受影響，不少商舖無法營業，就連物流亦出現問題，超市貨架空蕩蕩，當地傳媒形容，民生經濟受影響程度，跟封城時相差不遠，一批獨立衛生專家和經濟學家齊聲促請政府修正防疫政策，減慢病毒蔓延。

當然，各地社會背景不一，很多因素都會影響到具體疫情狀况，別人成功不代表可以東施效顰，別人失敗亦不代表自己做不來，然而總有一些經驗教訓可以參考。新加坡與澳洲疫苗接種率分別接近九成及八成，香港仍然只得七成許，長者比例尤低。若說新加坡共存之路比澳洲「相對成功」，香港若想效法，各方首先要問，接種率何時才能達至九成或以上水平。香港人口密度遠較澳洲為高，單是這一點已令人擔心，谷針未成倉卒「共存」，將帶來什麼後果，加上本港居住環境普遍狹窄，大量感染者縱肯自我家居隔離，一樣很容易傳染家人及鄰舍。

Omicron傳染力超強但致命度較低，有些人將它當成流感，然而世衛和不少專家警告，這種想法大錯特錯，Omicron對未打針者的威脅絕不能低估，「長新冠」問題（即染疫後出現長期後遺症）仍需深入研究，切勿相信「主動染疫更好」。新加坡與病毒共存「相對成功」，與當地政府谷針措施強而有力有密切關係．針對小部分仍然不肯打針的市民，星洲當局上周起規定，所有未打針者，即使檢測陰性亦不准返回工作場所，僱主可用「員工無法在工作場所履行職責」為由終止合約，不會被視為「無理解僱」，換言之，不打針者隨時失去飯碗。

共存之路須嚴厲谷針

做不到就要堅壁清野

世上沒有免費午餐，疫下全是艱難選擇，沒有毋須犧牲的無痛脫困之路，要走「與病毒共存」之路，就要全民接種，就要同意嚴厲谷針手段，倘若香港社會沒有這樣的意志，打針率谷不上去，就要繼續厲行外防輸入內防擴散。世衛專家范克爾克爾夫早前指出，現在認定Omicron肆虐過後疫情大流行將結束，只是一廂情願，「與病毒共存」成為一些人想棄械投降不再抗疫的藉口。香港現在需要做的，就是繼續堅壁清野抗疫，爭取時間谷針。

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