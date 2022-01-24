社評：主動出擊防重蹈覆轍 官民防疫須同仇敵愾

當斷不斷反受其亂

逸葵樓疫情已擴散

香港上次出現一天過百宗本地感染在2020年12月10日，本月22日一天125宗本地感染個案，大部分跟葵涌邨關聯，當中有逸葵樓居民將病毒帶到商場便利店、建築地盤、醫院等工作地點，雖然發現及時，但也難免會進一步擴散而出現第三代、第四代傳播，甚至在其他社區爆發。政府沒有及時對逸葵樓實施禁足令，已經汲取教訓，22日對映葵樓實施圍封禁足，居民必須在5天內每天做核酸檢測。

同時被宣布被列為「受限區域」實行強檢的芊葵樓、雅葵樓、旭葵樓和曉葵樓4棟大廈，昨天因為只有零星個案而解封，但究竟是否會重蹈覆轍，像逸葵樓先發現有9宗個案仍然是「無掩雞籠」，到出現20宗個案才實施禁足令，及至昨天出現近百宗感染個案而一發不可收拾。

衛生防護中心總監徐樂堅拒絕就「受限區域」實行強檢和圍封禁足的標準，給出一個數字，究竟出現多少宗感染個案才需要實施禁足令，專家或許有其科學依據，以及考慮到疫情風險與居民便利之間的平衡。這個決定當然是艱難的，但在最嚴厲與寬鬆手段之間，並非只有「放任自流」的選擇。

香港的「安心出行」沒有追蹤功能，政府有諸多藉口未能及時改善。食物及衛生局長陳肇始一再呼籲葵涌邨所有居民減少外出，從事接觸到很多人的高危工作居民暫時不要上班，但工人擔憂不上班會丟了工作，只能冒着風險上班。葵涌邨是公屋，房屋署理應掌握居民的資料，政府可以從中找出從事高危工作的居民，主動勸喻這些人暫時不要上班，如果僱主是公營機構，也可以聯絡有關機構，讓這些有風險的葵涌邨居民留在家裏，政府應該主動出擊，而不是將行動停留在勸喻層面。

防止疫情從葵涌邨擴散是重中之重，而在葵涌邨內，無論是實施禁足令的兩棟樓，還是要強檢多天的10多棟樓，防止疫情在區內蔓延也是關鍵。現在出現衛生問題以及排隊檢測可能成為新的感染源，葵涌邨居民擔心，全港市民也擔心。

葵涌邨疫情其中一個源頭是超級帶菌者的清潔工人，現在所有清潔工人都被送到檢疫中心，房署已經立即聘請新的承辦商負責清潔工作，垃圾堆積問題昨晚起開始得到解決，令人擔憂反而是這些新聘的工人，對於防疫標準是否受過足夠的訓練，特別是對於公共地方的消毒是否合格。衛生防護中心表示，逸葵樓發現很多環境樣本帶有病毒，而所有居民即使被禁足也要下樓做檢測，使用電梯和途經大堂存在感染風險，他們的個人防護，包括戴口罩及勤洗手當然要注意，但房屋署在消除環境污染方面，也是責無旁貸。

既要防止排隊檢測感染風險

也要限制從事高危工作人員

葵涌邨居民在未來幾天還要多做幾次核酸檢測，一下子將檢測範圍拓展到37,000名居民，對於採樣承辦商來說，的確是一個挑戰，但政府有責任在設定標準方面加以規範，多派人手協助排隊居民遵守相隔一米的距離，房屋署也可以設定不同時段讓不同樓層的居民做檢測，解決資訊不透明以及居民在某時段過分擠擁的問題，不能簡單呼籲居民遵守秩序了事。

對於將兩棟大廈圍封禁足，需要不同政府部門的協調與配合，現在卻發生確診者延遲送醫院，以及密切接觸者需要等候多時才送檢疫中心，顯示政府在執行措施過程中的漏洞。值得關注的不但是在葵涌邨發生的，而是要看失誤會不會在其他情况重演。

第五波疫情是一場大仗，現在只是個序幕，可能會出現多個區域多個源頭蔓延，對政府與全體市民都是一個嚴峻的考驗。政府要應對的可謂千頭萬緒，更加需要沉着應戰，既要高瞻遠矚，預視問題的出現而提前制定措施，也要有縝密的部署，在執行政策過程中考慮到市民的困難。現在需要全港市民同仇敵愾，眾志成城齊心抗疫，葵涌邨居民承受的困難暫時會很艱難，其他區份的居民也要有心理準備，政府專家袁國勇教授說，估計這波疫情可能維持兩個月，市民可能要作出更壞的打算，政府則需要顯示，爭取提前結束這場戰役的決心與魄力。

歡迎回應 editorial@mingpao.com