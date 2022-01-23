社評：鄭州雨災人禍重 嚴厲問責立標竿

今次對「7·20」雨災的調查，有幾點令人印象深刻，一是調查的認真透徹，國務院調查組去年8月20日進駐鄭州，歷時5個月，透過現場勘查、調閱資料、走訪座談、受理舉報、問詢談話、調查取證、分析計算、專家論證等方式，重現整場災害發生和應對過程；二是公開透明，44頁調查報告全文上周五公布，全面揭露了鄭州市委市政府多個部門及相關區縣的失職瀆職行為。報告披露，去年7月，河南省遭遇歷史罕見特大暴雨，發生嚴重洪災，全省因災死亡失蹤398人，其中7月20日一天，省會鄭州市就出現的重大人員傷亡，因災死亡失蹤380人，佔全省95.5%；三是處置明快，劍及履及，報告公布當日，中紀委就公布對河南省委常委兼鄭州市委書記徐立毅的審查結果，給予其黨內嚴重警告處分，並政務降級。河南省方面除逮捕8名相關工程企業負責人外，還拘押了市應急管理局長等3名公職人員，對包括鄭州市長侯紅在內的另外85名公職人員作出懲處，其中侯紅也是黨內嚴重警告、行政降級，3名副市長則分別遭撤職或記大過處分。

調查報告認真透明

首長問責政風丕變

1979年11月25日渤海二號石油鑽井平台在渤海灣沉沒，造成72人死亡，事後國務院宣布，解除石油部部長宋振明的職務，給予主管石油工業的副總理康世恩記大過處分。自那以後，內地對這類天災事故，一般都是由一、兩名地方副職領導「孭鑊」，很少觸及黨政「一把手」。今次處罰的對象雖然級別不高，最高僅副部級，卻是黨政首腦雙雙問責，與去年底廣州市因濫斬市區榕樹，市委書記和市長雙雙調職（未見公開處分）相似，顯示內地吏治的風向丕變。而且，徐立毅是浙江出身幹部，曾任杭州市長，屬官場當紅的「之江新軍」；侯紅則是本地共青團幹部出身，屬於年輕幹部，今次同遭處罰，顯示中央問責不問出身，公平公道。

綜觀調查報告，近四分之三內容，涉及鄭州各級官員風險意識不強、災害準備不足、防範組織不力、應急處置不當，這也是造成地鐵、隧道等本不應發生傷亡的地方卻死傷慘重的原因。

相較而言，各級政府事後的瞞報死亡人數的舉動，性質更加惡劣。報告顯示，截至去年9月30日，鄭州市因災死亡失蹤380人，其中在不同階段瞞報139人，包括市級瞞報75人、縣級瞞報49人、鄉鎮（街道）瞞報15人。根據報告，去年8月18日至19日總理李克強視察河南災情期間，鄭州市已掌握新增因災死亡12人，卻仍不如實報告；8月20日國務院調查組進駐後，因災死亡失蹤人數比8月2日公布數增加41人，其中23人亦屬於瞞報。如果說應對不當還屬於能力問題的話，刻意瞞報則屬欺下瞞上、玩忽職守。這也有違法犯罪之嫌，對此應該深入調查清楚，對主要責任人，不能僅作黨紀政紀處分。

缺監督致系統失能

懶政不作為響警鐘

內地官場在近年的反腐肅貪風暴席捲下，貪腐行為有所收斂，但隨之而來的則是官員為保烏紗官位的各種懶政、怠惰、不作為，以及欺下瞞上。透過「7·20」雨災調查報告，人們看到了政府體系的系統性失能。報告也表明，中央每次開會都要求注重防災與安全意識，然而，缺乏監督的政府體系，就是每一個環節都做不到。去年網上很多民眾的議論都言非虛，這也是調查報告帶來的啟示，沒有外部的日常監督，很難避免政府系統性失能。

在剛結束的十九屆中紀委第六次全會上，國家主席習近平指出，中共100年來，「外靠發展人民民主、接受人民監督，內靠全面從嚴治黨、推進自我革命」，才能保證「長盛不衰、不斷發展壯大」。可見，人民的外部監督不可或缺。他還指出，形式主義、官僚主義是黨和國家事業發展的大敵。報告披露，鄭州當局輕忽地下排水工程，「十三五」期間排水明渠設施改造達標率僅20%，卻熱中於修建城市道路花壇，這是典型的「重面子，輕裏子」。所以，習近平在中紀委全會上，要求官員「樹立正確政績觀，尊重客觀實際和群眾需求……多做為民造福的實事好事，杜絕裝樣子、搞花架子、盲目鋪攤子」，並非是無的放矢。鄭州雨災事件的問責，對於內地乃至香港官場在抗疫中出現的各種荒腔走板、不作為亂作為，都是一記警鐘。

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