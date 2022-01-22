社評：家居隔離姍姍來遲 暴露政府控疫缺失

檢疫設施不敷應用

政府戰「疫」準備不足

第五波疫情愈演愈烈，早前有檢疫酒店出現交叉感染，一名入住該酒店的南亞婦人，將Omicron病毒株帶入社區，引爆多條傳播鏈，最近在葵涌、荃灣、美孚、深水埗一帶發現的多宗個案，皆與之有關。南亞婦人將病毒傳染家人，其丈夫本月中到葵涌邨的垃圾房拾荒，當局懷疑他將病毒傳播給屋邨清潔人員，導致逸葵樓出現大爆發。Omicron流入本地社區接近4周，現在可說是第五波疫情最危險關頭，市民必須提高警覺，減少跨家庭聚會，積極配合當局強檢要求。

衛生防護中心周四表示，最少16名逸葵樓居民及工作人士初陽或確診，及至昨天，逸葵樓群組感染人數進一步增至20人，涉及12層合共13個不同坐向單位，疫廈住客固然人心惶惶，鄰近樓宇居民亦甚為擔心。防護中心表示，居於同邨映葵樓的一名清潔工人檢測初步陽性，另外，一名居於荃灣的2歲小朋友，日前到過映葵樓祖母家，檢測結果同屬陽性，意味病毒可能已在邨內擴散。葵涌邨爆疫之初，衛生防護中心只知一名長者感染，源頭不明，其後病毒基因排序分析顯示，長者染疫跟南亞婦人群組有關，其確診丈夫才承認到過逸葵樓。當局太遲發現相關傳播鏈，錯失控疫時機，現在要追回失地，無論病毒追蹤、檢測還是檢疫隔離，必須更精準、更機動、更高效，然而政府過去兩天的表現，看在市民眼裏，實在談不上理想。

逸葵樓爆疫，事態嚴重，影響數以千計居民，並非個別部門能夠獨力應付，政府理應即時緊急動員，協調不同部門，做好各項應變支援準備，可是周四晚到場視察的，只有衛生部門官員和政府專家顧問，未見更高級的主事官員在場指揮調度。以往一些大廈因為建築設計或喉管等設施有問題，出現病毒垂直傳播等情况，必須即時撤走部分單位居民。政府專家顧問視察後指出，逸葵樓並無相關問題，意味住戶需要撤離的緊急性，相對低一些，可是考慮到大廈已出現廣泛傳播，如果有得揀，相信政府專家也同意，將所有居民送往檢疫中心，一定最為穩妥。

政府專家顧問周四晚表示，逸葵樓居民暫時毋須撤離，但要連續3天接受密集檢測。嚴格來說，這是迫不得已的折衷安排，專家顧問亦說得相當直白，現時政府檢疫中心容量有限，「未有條件」即時安排撤離。竹篙灣檢疫中心有3400多個單位，最近當局還額外找來一些檢疫酒店單位，惟現時當局手上可以即時動用的檢疫單位，合計只有2200個。第五波疫情爆發以來，竹篙灣中心不時只餘數百檢疫單位可用，然而另一邊廂，政府卻不止一次提到，其實中心有過千單位正在維修或消毒。市民很想知道，為何最有需要時，竹篙灣中心總是有很多單位無法派上用場，問題究竟是政府管理不善，還是官僚繁文縟節太多，大大拖慢維修消毒等工作。

同樣令人不明所以的，是為何政府明知逸葵樓爆疫嚴重，卻遲遲未有圍封禁足，變相容許疫廈居民繼續自出自入，直至昨天黃昏，才收緊措施。病毒潛伏逸葵樓，居民早上接受檢測呈陰性，下午再檢測結果有可能是陽性。居家隔離姍姍來遲，不排除有無症狀感染者在措施生效前已離開疫廈，在社區游走，將病毒傳開。有專家相信，當局拖了一天才下令家居隔離，是因為人手資源「不足」，需要時間準備，可是大廈爆疫並非什麼超乎想像的情况，新冠疫情持續兩年有餘，政府理應有應變方案，一旦圍封疫廈家居隔離，該當如何支援居民、提供基本飲食。公務員團隊超過18萬人，遇上緊急情况，理應靈活調動，「人手不足」似乎也說不過去。

抗疫須跨部門協作

未見強而有力統籌

逸葵樓家居隔離，拖了一天才執行，問題在於政府統籌調度不力，還是房屋署等前線部門處事官僚僵化，政府有必要好好檢討，並向公眾交代。抗疫要高效，跨部門協作非常重要，這次逸葵樓爆疫，外界看不到強而有力的統籌，政務司長無抗疫角色，之前兼負一些跨部門防疫協調工作的公務員事務局長聶德權，昨天只是談公務員打針，行政長官林鄭月娥亦無站出來高調指揮，難免令人覺得，政府在抗疫關鍵時刻，未有發揮應有的領導力。

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