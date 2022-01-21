社評：第五波疫情瀕失控 齊心抗疫務實為先

理念與教條只差一線

為防疫不能感情用事

疫情壞消息不斷，衛生防護中心昨天表示，單日新增10宗本地感染個案，至於初陽個案更超過20宗，當中「較多是本地個案」，至少3宗源頭不明。第五波疫情火頭處處，美孚幼稚園教師、觀塘中六生、葵涌邨老翁，以至最新發現的初陽社工等，全屬惹人關注個案；深水埗連日出現多宗感染個案，區內污水檢測，有樣本呈陽性，反映社區有隱性傳播，勾起1年前舊區唐樓爆疫夢魘，傳播風險比早前爆疫的屯門區更高，當局呼籲區內居民及上班者如有不適盡快檢測，市民應積極配合。防護中心傳染病處主任張竹君繼日前形容疫情「開始非常嚴峻」，昨天更進一步警告，疫情有大爆發風險。社會上下必須明白，現在是控疫關鍵時期，不能無視風險任性而為。

不計源頭未明個案，疫情現時正沿着兩條火線蔓延，一是與寵物店相關的Delta病毒株個案，一是與曾住檢疫酒店的南亞婦人有關的Omicron病毒株個案。南亞婦人感染家人，其子再則感染朋友，將病毒帶入校園，甚至引發校內傳播。美孚幼稚園教師個案令人憂慮之處，是目前知道她曾在港鐵站隧道，跟南亞婦人兩名確診兒子相遇，當時3人皆有戴口罩，亦無直接接觸，倘若幼稚園教師真的因此染疫，Omicron傳染力之強可見一斑。

Delta方面，當局昨天再發現一宗初陽個案，當事人本月初曾到旺角一間有售倉鼠的寵物店，該店與日前爆疫的銅鑼灣寵物店，屬同一集團。當局近日到數十間寵物店抽取環境樣本，在該集團元朗一間店舖的倉鼠籠發現陽性樣本，連同大埔倉庫情况，入口倉鼠是疫源的可能性愈來愈大。當局分析本地多宗Delta個案，寵物店女職員與染疫顧客的病毒基因排序有4個突變分別，最新確診Delta的觀塘中六生，其病毒基因排序亦跟女職員的不同。專家解釋，動物之間互相傳播病毒，之後再將病毒傳染給人，過程中有機會造成病毒基因排序改變，反觀人傳人一般無此變化。換言之，不同感染者病毒基因排序有別，可能只是因為具體傳播鏈不同，源頭仍是同一批入口倉鼠。中六生無養倉鼠或去過寵物店，現在必須盡快搞清楚，社區是否存在另一條源自入口倉鼠的傳播鏈，正在悄悄播毒。

政府與專家顧問商討後，決定撲殺12月起入口的兩個批次倉鼠，約2000隻小動物要人道毀滅，在社會引起很大迴響。飼主不忍交出心愛寵物，亦有人從動物權益角度，質疑當局濫殺。政府專家顧問一再解畫，強調從公共衛生防疫角度，有必要這樣做，尤其是寵物店發現的病毒，帶有一個全新突變；將千計小動物當成人類一樣，逐一隔離檢疫，從資源運用和操作角度，亦不現實。誠如專家所言，科學醫學無法處理「情」這一問題，飼主沉痛需要安撫疏導，一些太強硬的措辭，容易激起情緒反應，可是防疫決策大局為重，始終不能感情用事。

富裕社會，有人無肉不歡，有人寧取素食不忍殺生，人類與動物的關係向來複雜，「對錯」界線並不清晰。就像保護環境一樣，「愛護動物」作為一個理念，當然值得尊重推廣，然而不同情景之下，不同理念之間出現矛盾、需要折衷妥協，亦是常有之事。西方社會崇尚個人自由，面對疫情一樣要向民眾加諸種種限制、甚至強迫打針，正是一例。理念旨在啟發思考，令人們在行動之前，思慮更周全；當一些理念變成教條，政治正確先行，反而有可能束縛了思考，不利務實解決問題。這些年，香港社會不少爭議和風波，都折射了這一情况，務虛與務實的問題，值得深思。

收緊措施空間有限

上下一心切傳播鏈

現在距離農曆新年只餘10天，莫說過年前控制疫情，就連初四能否解封部分防疫措施，亦成一大疑問。去年香港同樣是在嚴限社交距離下過年，隨着昨天政府宣布中學暫停面試課堂，當下防疫措施之嚴，已跟去年春節相差無幾，可以再推的限制社交措施已然不多。理論上當局還可要求食肆限座每枱2人、全面在家工作，然而無論業界或市民，相信都不想走到這一步。抗疫是共同責任，市民自律減少跨家庭聚會，配合防疫呼籲，減少公眾場所人流，對於早日切斷傳播鏈，必有幫助。葵涌邨出現爆發，政府檢疫單位有限，原地檢疫家居隔離，又不夠人手配置，情况令人憂慮，當局必須靈活調動人手硬件，應付眼前危機。

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