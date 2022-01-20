社評：疫下民生經濟脆弱 電子消費券可再派

疫情非常時期未完

續用非常手段濟民

下年度財政預算案上月底展開公眾諮詢，不少聲音要求再次全民派發消費券，財政司長陳茂波強調仍在聽取意見，未置可否。早前陳茂波表示，香港面對複雜多變的國際政經格局，必須恪守審慎理財原則，保留一定財政實力，社會對再派消費券有不同聲音，若以此作為支援防疫的措施，「未必這麼容易」，予人觀感是較為保留。不過「財爺」昨天出席立法會會議，口風似略有變化，表示政府會持開放態度作審慎考慮，當前財政狀况，以及疫情反覆對社會民生的影響，皆是考慮因素。

香港經濟易受外圍影響，正常情况下，政府理財當然要秉持量入為出、善用公帑投資未來等原則，單純為了迎合民粹而派錢，並非良好做法，可是自從兩年前疫情爆發，無論香港以至環球經濟，皆處於「非常狀態」。去年政府派發5000元電子消費券，涉款360億元，對下半年復蘇有一定促進作用。與此同時，不少市民和小商戶也形成使用電子支付的習慣，疫下「無紙」交易愈益普及，對防疫也是好事。世衛雖然許下宏願，希望今年結束疫情大流行，惟總幹事譚德塞近日亦警告，目前全球疫情仍處高峰，一周確診個案多達1800萬宗，大流行遠未過去，疫情非常時期未完，有理由續以非常手段濟民紓困。

去年香港經濟增長有望達到6.4%，撇除前年基數太低的因素，經濟大幅反彈，主要得力於歐美復常帶動外貿，以及下半年本地疫情受控、民生經濟逐步恢復，然而隨着近月全球貿易放緩，外圍帶動的力量正在減弱，加上香港再爆疫情，防疫措施大幅收緊，打擊了本地消費，當局應該考慮在適當時機，再推刺激經濟措施，再派電子消費券是一個選項。根據當局評估，去年電子消費券計劃，對本港GDP有0.7個百分點的提振作用。若與去年整體增長比較，有關數字也許只屬「錦上添花」，可是如果今年增長顯著轉弱，電子消費券對支持民生經濟的作用，就有可能更為突出。

當然，派發消費券絕非萬靈丹。根據去年經驗，消費券提振作用維持數月，隨着措施效力減退，消費零售行業普遍意識到，生意若要進一步恢復，不能只靠本地「塘水滾塘魚」，必須從外引入「活水」。香港疫苗接種率不夠高，未有條件「與病毒共存」對外通關；保持「動態清零」、盡快恢復與內地通關，成為不少業界人士期望，未料第五波疫情驟來，政府形容原先準備得「九九十十」的有限度通關，何時落實頓成疑問。

疫情緩和派消費券

市道熱身迎大通關

政府最初期望，農曆新年前疫情平息，減低經濟影響，可惜良好願望落空，近日疫情更有惡化之勢，不明源頭個案增加，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨天形容，本港疫情「開始非常嚴峻」，新一波疫情與防疫措施持續多久，乃是未知之數，就算危機真的下月初化解，有限度通關不旋踵實施，大規模通關步伐亦難免拖慢。第五波疫情爆發前，外界估計去年底落實「小通關」、今年中實現「大通關」，現在「小通關」押後至少兩個月，不排除「大通關」要等更久。由第五波疫情受控緩和，到「大通關」落實這段期間，派發電子消費券，可以發揮過渡期填補作用，為刺激消費市道熱身。

去年財政預算案，政府估計財赤超過1800億元。大半年過去，政府賣地及印花稅收入，遠比預期理想，發展商補地價金額超過400億元，創歷史新高，中環海濱地王以估值上限賣出，連同其他賣地收入，本財年土地收入預料超過1200億元，較原先估計高出一截，樓市及股市印花稅收入，估計亦達1100億元新高，有分析相信，港府本年度埋單計數，財赤可能少於200億元，財政儲備雖見下降，但仍超過9100億元，相當於15個月政府開支。這幾年政府恒常開支顯著增加，結構財赤隱憂必須正視，當局需要開源節流，刪減不必要開支，並為擴闊稅基籌謀，然而政府顯然有足夠財力再派電子消費券，疫下紓民困促消費，具體金額可視乎疫情發展及經濟展望而定。

政府有了去年的經驗，再派電子消費券，應可避免重蹈行政混亂等覆轍，絕大部分市民相信亦不會有適應問題。去年電子消費券計劃，參與的4家支付平台皆有得着，惟有意見認為，計劃過度傾向個別大型支付商，不夠公道。倘若再推電子消費券，當局可以考慮進一步開放計劃，讓市民有更多電子支付工具可以選擇。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com