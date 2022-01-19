社評：「倉鼠傳人」存在風險 撲殺務必精準周全

抗疫形勢險象環生

防兩款病毒株夾擊

本港防疫形勢險象環生。這邊廂，Omicron本地感染又再增加，有曾經入住指定檢疫酒店人士，將病毒傳給社區的家人，已知9名密切接觸者染疫；那邊廂，Delta病毒株在社區「離奇出現」，繼日前銅鑼灣一間寵物店有女職員確診，一名顧客及其丈夫亦受到感染。當局昨天表示，發現超過10宗初步陽性個案，其中一名幼稚園教師感染源頭未明，最近曾出入尖沙嘴大型商場。政府專家顧問袁國勇日前表示，已知感染個案絕大多數追查到傳播鏈，只要所有密切接觸者檢疫、再無源頭不明個案，第五波疫情有機會在農曆新年前後停下來，然而隨着源頭不明個案接連出現，昨天他亦對農曆新年前平息疫情不表樂觀。

Omicron傳播力更勝Delta，歐美選擇「與病毒共存」，Omicron長驅直進，短短兩個月間在多國成為主流病毒株，取代Delta的地位，然而論致病及死亡率，Delta其實比Omicron厲害。上月英國疫情急轉，一大原因便是兩種病毒同時大規模爆發傳播。Omicron及Delta同時在港出現，兩種變異病毒株齊齊在社區傳播的風險，不宜低估。本港突有寵物店員工感染Delta病毒，存在兩個可能，一是檢疫「走漏」染疫人士，將病毒傳給沒有外遊紀錄的女員工，意味社區早有Delta隱形傳播鏈，一是病毒經由入口寵物傳給店員。當局抽取數以百計樣本，發現爆疫寵物店11個倉鼠樣本，以及大埔關連倉庫一些環境樣本諸如食物盤等，皆呈陽性。當局認為相關批次倉鼠可能是感染源頭，下令全港逾30間有售倉鼠的店舖停業，並要人道毁滅一批倉鼠及小動物，估計涉及2000隻。

廿多年前，香港曾經因為禽流感大規模殺雞，當時社會反應也很大，業界則關注賠償問題，部分市民則關心街市再無鮮活雞供應。廿多年過去，現今社會看待動物的態度，跟當年頗不一樣，動物權益意識抬頭，加上倉鼠廣被視為寵物，不少人對當局今次撲殺行動，即時反應強烈，並不令人意外。不過觀乎初步環境證據，涉事入口批次倉鼠播毒的可能確實存在，政府專家顧問更公開為撲殺決定背書，強調他們昨早曾與政府開會，專家組一致同意當局處理倉鼠的方案。各方應本着平常心和實事求是態度，看待這一有爭議的決定，爭取以最佳方式處理。

根據科學實驗與文獻，實驗室環境下，倉鼠可以感染新冠病毒，並在鼠群中傳播，至於倉鼠在自然環境下染疫播毒，之前未有科學家發現，寵物店女員工確診，究竟病毒是倉鼠傳人還是由人傳鼠，基因排序做得愈多，答案愈有把握，然而根據現有資料，寵物店大埔倉庫抽取的逾500個環境樣本，部分呈陽性，現場有倉鼠、天竺鼠、兔子等動物，惟染疫女員工從未到過該倉庫，有理由據此懷疑鼠傳人的機率，遠比人傳鼠為高。政府專家顧問還警告，今次在染疫倉鼠身上找到新的病毒基因排序，倘若本港出現由倉鼠變出的變種新冠病毒，將是非同小可的嚴重事件。

誠然，動物的命也是命，不應胡亂殺生，可是新冠疫情爆發兩年，奪去全球至少550萬人生命，其中一個最深刻教訓，就是防疫不能民粹，需要相信專家。前年歐洲爆疫，有水貂養殖場爆疫，研究發現水貂可以感染及傳播新冠病毒，有人證實因此受感染，丹麥為了遏阻疫情，宣布大規模撲殺水貂，數目多達1700萬隻，西班牙、荷蘭以至加拿大等國家，亦曾因為有水貂養殖場爆疫，合共撲殺了數以十萬計水貂。大規模撲殺水貂，在歐美有引起爭議，惟重點不在於動物權益，而是經濟利益。

歐洲殺水貂有先例

精準操刀避免濫殺

丹麥、荷蘭等國盛產貂皮，撲殺水貂重挫業界，丹麥業界幾乎連根拔起，當局以亂葬崗方式處理大量貂屍，引發污染食用水源危機，結果要重新挖屍火化，當地政府處理失當，演變成政治風波，乃是後話。現在本港懷疑有倉鼠染疫造成傳播，政府專家顧問一致認同要撲殺，當局則表示，現實難以做到將相關倉鼠批次及涉事倉庫小動物逐隻隔離觀察，倘若撲殺是最可行及現實的選擇，當局應盡量確保「落刀」精準避免濫殺，以及妥善處理動物屍體。世界動物衛生組織等機構，過去以「動物甚少傳播新冠病毒」為由，並無建議針對入口動物作相關檢疫，港府應就今次發現，展開更深入的科學基因分析，弄清寵物店爆疫來龍去脈，同時亦應檢視入口動物檢疫政策，看看有沒有地方需要調整。

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