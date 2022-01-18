社評：反修例青少年出獄 真誠悔改應予機會

在囚青少年感後悔

迷途未遠值得扶持

《港區國安法》實施超過一年半，反修例風暴所留下的一些表面痕迹亦褪色淡化。過去半年，政府總部和立法會外的水馬移走，部分港鐵站外架設的金屬保護板亦告移除，然而這場風暴所造成的深層社會撕裂，遠未談得上療癒撫平，至今仍有不少與反修例風暴相關的案件有待審理。昨天高院就2019年10月觀塘港鐵站外有警員遭鎅刀割頸，對案發時就讀中六的行兇青年，判處監禁7年9個月，一名青年的前途就此盡毀，固然令人唏噓，可是正如高院判決所言，訴諸暴力須譴責，政治信念不同非藉口，遇襲警員幾乎喪命，判刑要有阻嚇力。

截至去年底，因反修例風暴被捕的學生，合計超過4000人，當中逾千人已被控，未成年者約佔四成半。過去兩年，法院已透過裁決多次重申，不管被告政治理念高尚與否，違法就是違法，師長家人求情雖可爭取量刑從輕，但法庭只能根據案情判案，具體量刑亦要反映罪行嚴重性。根據當局數字，反修例風暴被捕者過萬，已完成或正在面對司法程序者，暫有2760人，當中近半數已定罪或須簽保守行為，獲撤銷控罪或審後無罪釋放者不足400人。有理由相信，稍後還有不少涉案時為學生的青少年，將面臨法律制裁，留下案底，影響一生。

懲教制度的存在，既講「懲」，更重「教」，除非十惡不赦需要監禁終身，否則每名釋囚都應該有更生的機會。悟已往之不諫，知來者之可追。反修例風暴被捕青少年，不少都是受到當時極端氛圍影響，以為訴諸暴力可解決問題，達至心目中所謂的「正義」，結果鑄成大錯，身陷囹圄，警務處長蕭澤頤曾表示，他接觸過一些涉案被囚年輕人，他們都感到後悔，覺得有負家人。對於這一類迷途未遠、明白今是昨非的年輕人，各方應給予他們一個機會。

反修例案件定罪青少年，迄今有多少刑滿獲釋，當局並無統計數字。有涉案青少年表示，案件未開審已被「踢出校」，亦有一些人較為幸運，獲釋後順利重返校園。有中學校長表示，過去一年有數名涉及反修例案學生「叩門」，隨着一些刑期較短的青少年陸續獲釋，估計今年將有更多同類申請個案。

中學生心智未成熟，部分人參與非法集結、藏有攻擊武器，甚或刑毁店舖等，很大程度是受到煽動，又或朋輩壓力影響，根本沒有想清楚後果。接受拘禁式懲罰，對他們已是非常深刻的教訓，讓有悔意的學生重返校園，由校方和社工引導他們重回正途，尊重法治，遠離極端意識形態，一定勝過採取放棄主義。警方一再表示須留意暴力地下化的可能，將有悔意的青少年拒諸校門之外，嚴格來說是一種「雙重懲罰」，徬徨絕望感有可能令他們產生更強烈的反社會傾向，更易受極端主義所迷惑。

政府學校民間機構

合力做好更生工作

港大香港賽馬會防止自殺研究中心有聘用反修例案定罪學生，中心形容他們表現良好，其中一名男生在保釋期間考上大學，其後判入更生中心數月，獲釋後卻被大學告知開除學籍，可是同期定罪同輩卻獲准留在原校。誠然，收生安排校本決定，校方可視乎具體個案情况，以及犯罪情節輕重等，決定是否錄取某人，又或保留其學籍，倘若當事人對所犯罪行並無悔意，校方自然亦要慎重考慮，然而根據中心方面的說法，涉事男生個案，警務處長蕭澤頤在得悉事件後曾主動探望，願意提供協助，校方其實可以多聽當事人、懲教部門以至協助更生人士機構的意見，才作最終決定。

近年懲教署與警方合作開展「並肩同行」計劃，以不同方式協助青少年在囚者，有關計劃雖然並非特別為反修例案件入獄年輕人而設，但對他們更生應有一定幫助，值得進一步推展。因應陸續有反修例案件青少年刑滿獲釋，政府應跟校方和一些支援更生人士的民間機構商討，協助有悔意的青少年重新融入社會。教育局可以向學校發出指引，建議它們如何處理、協助獲釋學生重返正途，另外，政府亦可多些伙拍民間團體，協助這些年輕人就業進修，一展所長，這對於推動社會復和修補傷口，亦有積極作用。

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