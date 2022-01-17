社評：病毒變種顯現新風險 靈活變招應對新情况

珠海中山Omicron殺到

防止外溢出省責任重大

疫情沉寂多時的廣東，珠海和中山近日分別出現10例和3例感染個案，而且是Omicron病毒株，此前深圳也出現了疫情，整個珠三角隨之風聲鶴唳，加上很多工人和學生都準備在這個時候返鄉度歲，一旦疫情外溢到其他省份，後果不堪設想。

珠海和中山的應對手段雖然是按既定程序，追蹤源頭、封區防止人員流動、全民檢測，但做法跟傳統更加「快準狠」。全民檢測是必須的，但珠海這次採取了三天連續三次全民檢測，而且是將不遵守三天三檢的市民變成黃碼，必須要完成檢測才能變回綠碼。中山在當天中午發布有確診病例後，兩個小時後立即在多區開展核酸檢測，三天內對域內521萬名居民做檢測，新的做法是，在發現病例的周邊區份，要求居民在14天內做7次檢測。

西安封城25天，做了起碼13輪全民檢測，原因是疫情已經在多個社區大規模爆發，因此採用不斷檢測將患者找出，直至陰性病例全部是從隔離人群被檢測到，達到「社會面清零」，還要多做幾次全民檢測確保隱形傳播鏈徹底截斷，而今已經逐步解封一些區份，全城解封也指日可待。

珠海中山在剛出現感染病例即採取多次全民檢測的原因不同，因為近月全國出現很多個案，是在多次檢測都是陰性，直到第8次才檢測出陽性，甚至有檢測到第11次才檢出陽性。同時，可能是因為全國接種疫苗的人數接近九成，無症狀感染者大增，所以全民檢測的模式，已經在多個城市採用。

全民檢測的成本高昂，不但是經濟成本，還有社會成本，但相比病毒大規模爆發而需要封城等嚴厲手段，政府出錢、社會出義工、市民出時間，共同承擔和付出代價，還是值得的。

封區和多次全民檢測等手段，不是範圍愈大、次數愈多就好，上海在精準防疫方面，作出了很好的示範。一間在鬧市的奶茶店，三名員工被檢測出受感染，面積20平方米的奶茶店被圍封，成為面積最小的中風險地區，而奶茶店左右鄰舍都沒有被封。能做到這樣的精準，是因為上海市的追蹤工作到家，檢測病毒基因排序找出確診者聯繫是科學手段，從中確定感染渠道，再大量翻看監控錄影，找出沒戴口罩的顧客，追蹤接觸者的感染情况，這就可以排除傳播鏈外溢到周圍店舖的可能，將「無辜受害者」的範圍和數量減到最低程度。

嚴防死守與放手不管之間

可以既有原則也靈活變通

上海給出的示範，防疫手段「粗枝大葉與玉琢冰雕」並施，給結束隔離的居民送一束花感謝他們配合只是細膩的例子，機場要求抵達航班分批放行乘客，以降低來自不同地區的乘客可能造成交叉感染的風險，在嚴防死守與靈活處理之間，是可以而且需要變通的。

天津疫情外溢牽連甚廣，一名大學生放假將Omicron病毒帶回老家河南安陽，至今已經累計出現250個病例。過去發現病例即封校，甚至是為了防止放假回鄉的大學生成為潛在播毒者，要求大學生放假不離校，這種做法不能無休止執行。最新的做法是，要求所有放假回鄉的大學生，必須向當地報到，並出示檢測報告以「證明清白」，接受所在地政府監督。

大學生放假必須回家，但打工仔則未必一定要回鄉度歲，鼓勵工人留在當地過年去年已經實施，今年在多個城市出現零星疫情的情况下，只能「故技重施」。公務員和公職人員留在當地過年是行政命令，一般打工仔則需要鼓勵，現在很多城市已經提前發放補貼，每人1000元人民幣，或者每天100元。即使不為補貼所動堅持回鄉的，也盡量安排專車，點到點送到家；以及火車站盡量做到減少轉車，所有這些措施都是為減少不必要的聚集。而車票實名制則成為追蹤功能的最有效手段。

疫情出現是防不勝防，但控制疫情的手段則是可以不斷更新的。病毒變異無孔不入，應對招數不應該是一成不變的。剛發生疫情的時候，人們面對一個從未遇到過的病毒而束手無策，武漢封城86天，全國高度戒備，能採用的手段愈嚴厲愈好，但已經經歷疫情兩年多，該做的已經做了，全國接種疫苗29.3億劑次，接種年齡已經下降到三歲，而且國家衛健委不斷更新防疫方案和應急預案。即使如此，各個城市在面對疫情不斷出現新花款的情况下，也需要靈活變招，只要政府實施的新招得宜，是可以爭取到市民的信任和提高他們配合程度的。

■歡迎回應editorial@mingpao.com