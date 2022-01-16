社評：王毅出訪接待忙 新年外交掀攻勢

首設非洲之角特使

積極角色不限經貿

外長新年首程先訪非洲，已是中國持續32年的傳統，充分體現出中國對非洲大陸的高度重視，今次是王毅擔任外長以來第17次踏足非洲，他此次到訪的厄立特里亞、肯尼亞、科摩羅3國，均位於東非，其中厄、肯都屬於廣義的「非洲之角」（Horn of Africa）國家。這裏是紅海經亞丁灣出印度洋的咽喉，戰略地位重要，中國唯一的海外軍事基地亦在區內的吉布提。這裏也是非洲最為動盪之區，不僅有蘇丹的內亂，還有埃塞俄比亞內戰，而厄國也捲入埃塞內戰，並因此遭美國制裁。中國對上述紛爭立場中立，反對以制裁解決問題，而厄領導層向來對華友好，其現任總統1967年就曾經在中國接受過軍訓。他今次與王毅長談3小時，並同意將兩國關係升級至戰略伙伴。

王毅此行提出「非洲之角和平發展構想」，一是加強對話，倡議召開「非洲之角和平會議」，中方將任命「外交部非洲之角事務特使」，提供支援；二是振興經濟，做強並拓展肯國內和埃塞至吉布提兩條鐵路，加快紅海沿岸和東非沿岸開發；三是「用非洲人的方式」妥善處理民族、宗教、地域糾紛。這是中國首度針對非洲特定區域設置常設特使職位，標誌中國參與非洲事務不再局限於經貿領域，而是在政治、安全等方面扮演更積極角色。

王毅對科摩羅、馬爾代夫和斯里蘭卡這3個印度洋島國的訪問亦有突破。中國是首個承認科摩羅獨立並與之建交的國家，科也是前年在聯合國提案支持香港國安法的53個國家之一。馬爾代夫和斯里蘭卡，都是「一帶一路」計劃的重鎮，中方在當地投資很多基建項目。雖然不時傳出兩國因債務負擔後悔的消息，但王毅今次到訪兩國，雙方都重申合作意願，斯國還拒絕國際貨幣基金組織（IMF）的紓困計劃，寧讓中方重整債務。中方還響應科摩羅在氣候變化問題上代表小島嶼國家的呼籲，倡議召開「印度洋島國發展論壇」。王毅稱，希望「將這些印度洋上的『珍珠』串起來，形成一道共同發展繁榮的風景線」。可見中國的印度洋外交，並不避諱外界「珠鏈戰略」（A pearl chain strategy）的揣測，在經營海洋的同時，也力圖爭奪氣候變化議題話語權。

若說王毅亞非之行，是令人目不暇接的攻勢外交的話，上周伊朗、土耳其、沙特、阿曼、巴林、科威特6國外長及海合會（Gulf Cooperation Council，GCC）秘書長，以及法國總統馬克龍的外交顧問博納（Emmanuel Bonne）的相繼到訪，則是中國應對美國圍堵，以攻為守的產物。

高規格迎法總統顧問

介入中東反制新疆牌

今年上半年輪到法國出任歐盟主席國，在澳洲潛艇事件之後，馬克龍一直對戰略自主念茲在茲。作為下屆奧運主辦國，法國也不會杯葛北京冬奧，這些都令中法關係有較多轉圜空間。中方高規格接待博納，王岐山、劉鶴兩名領導人與其視頻會晤，顯示北京對穩定中歐關係的重視。

近年來，海灣國家與美國的關係不斷遭受衝擊，美國頁岩氣的開採，令「石油換安全」的深層邏輯不復存在；阿富汗撤軍，證明美國的安全保護並不牢靠；記者卡舒吉遇害事件以及也門戰爭，也動搖了美國與海灣王室國家的盟友關係基礎。這些國家開始規避過分依賴美國的風險，而強化對華關係，就是重要舉措。今次4國外長和GCC秘書長接踵來訪，顯示其「向東看」的決心，希望搭上中國經濟的順風車，重啟GCC與中國的自貿談判，並為今年擬在沙特舉行的首屆中國--阿拉伯峰會做準備。伊朗和土耳其都是區內大國，但伊朗與美國的核協議談判需中國支持；正面臨嚴重經濟危機的土耳其，亦希望中國能助一臂之力。

對中國來說，過去對中東是鞭長莫及，力有未逮，因此採取事不關己的態度。現在隨着能源需求的殷切，以及與美國的全球博弈，北京樂於更多地參與當地事務。中國在中東最大的優勢，是與各方都關係良好，無論是伊朗與海灣國家矛盾，還是以巴衝突，中國都可扮演斡旋角色。在美國等西方國家打「新疆牌」的今天，中東的穆斯林國家大多支持中方立場，即使是以世界突厥民族中心自居的土耳其，其外長今次亦向王毅表示，土方從未將新疆問題作為針對中方的工具，亦不允許在境內出現反華活動。由此可見，在聯合國等國際組織的表決中，中方總是獲得多數票支持，也是長年外交經營的結果。

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