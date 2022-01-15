社評：市民疫下過苦年 加快谷針迎虎年

防疫限制至初三

今個新年無花市

Omicron病毒流入社區，港府本月初大幅收緊防疫措施，包括關閉酒吧戲院等表列處所，同時禁止晚市堂食。從阻止疫情海嘯式爆發的角度，有關措施算是成功有效。截至昨天，當局合共發現60宗本地Omicron個案，單日本地新增個案，基本上維持在個位數，未有出現幾何級數上升的全面失控情况，可是本港防疫形勢仍是如履薄冰，未脫危險期。超市理貨員感染個案，至今尚未找到傳播鏈；屯門藥房東主一家四口染疫，連日一再發現相關個案；銅鑼灣食肆「打邊爐」出現傳播情况，會否有更多人中招，亦需進一步留意。社區隱形傳播鏈一日未全數斬斷，始終有機會出現超級傳播者。

當然，樂觀一點看，目前已知的本地Omicron個案，絕大多數都能追蹤到感染途徑，鑑於Omicron發病潛伏期，較之前的病毒株為短，未來兩三周若無新的源頭不明個案、已知傳播鏈衍生的相關個案亦能及時截住，下月初回復本地清零狀態，並非不可能，關鍵是現行社交距離措施，必須繼續堅持多一會。

政府1月7日起收緊防疫措施，為期14天，直至本月20日，行政長官林鄭月娥當時表示，希望可以及時平息疫情，讓市民可以如常歡度春節，現實證明太過樂觀。眼見近日疫情發展，各界對於措施需要延長多14天，或多或少都有心理準備。農曆新年在即，不少行業都要因應防疫措施嚴寬，及早部署生意，例如部分食肆已為過年飯宴預備食材，現在政府提早宣布農曆新年三天假期無法復常，「一盤冷水照頭淋」並不好受，對受影響行業來說，有較多時間善後，勉強算是一個「安慰」。

新冠疫情肆虐兩年有餘，前年農曆新年期間，本地出現感染個案，全城進入緊張狀態；去年農曆新年則被第四波疫情籠罩。今個春節，將是港人第三度在疫情陰霾下過年，親友拜年要減少，所有大型活動要取消，維港繼續無煙花，就連年宵市場亦無以為繼。行花市是不少市民過年過節的「指定動作」，前年年宵市場不設乾貨只賣濕貨，去年情况依舊，更要因應疫情嚴格限制人流，今年年宵花市更是破天荒全面取消，商販要想方設法「散貨」，至於飲食業亦在絞盡腦汁，盼以午市團年飯套餐、外賣過年菜等，減少一下生意損失，然而由大除夕到農曆新年三天假期，市面氣氛平淡冷清，似已無可避免，唯盼疫情真能及時緩和下來，防疫措施可以在大年初四逐步解除，讓市民感受一下遲來的新年熱鬧氣氛，亦讓零售和飲食業追回一些過年生意。

政府推出第五輪抗疫基金，協助受疫情及防疫措施影響的行業與商販，涵蓋對象包括食肆、美容院、健康中心、酒吧、旅行社、跨境巴士公司及幼稚園等。另外，年宵攤位檔主、校巴司機與幼兒中心興趣班導師等，亦可受惠。政府已有多次動用抗疫基金的經驗，具體執行不應有太大問題，很多僱主僱員「等錢過年」，當局應盡可能在過年前讓受影響人士「有錢落袋」。第五輪抗疫基金涉款35億元，約上輪64億元金額的一半。考慮到上次動用基金時，部分處所關閉了過百日，倘若現行措施只維持兩個防疫周期（即28日），今次投入的金額亦算合理。抗疫基金運作模式，主要透過幫僱主保就業，勞工界常投訴打工仔受惠有限。政府可以考慮在下月財政預算案，為基層市民多作支援，以補不足。

提早落實疫苗氣泡

做好谷針硬件配套

行政長官林鄭月娥昨天表示，除非疫情出現明顯逆轉，否則年初四起，受規限處所將逐步放寬營業，條件是以「疫苗氣泡」為基礎，進入處所者要打針。第五波疫情爆發前，食衛局長曾提過，過年前落實疫苗護照制度，飲食業界抗拒，擔心影響生意，政府其後宣布，疫苗氣泡計劃延至2月底推行。林鄭最新說法，似有重新提前年初四起實施疫苗氣泡之意，具體詳情及涵蓋範圍有待釐清。本港出現Omicron疫情以來，打針市民人數明顯增多，疫苗中心未來數周預約紛紛爆滿；之前政府官員和專家顧問提出，長者必須打針才能光顧食肆飲茶，顯然亦有催谷長者打針的效用。香港必須做到接近全民接種，才能全面重開「與病毒共存」，落實疫苗護照谷針，原本就不應推遲。當下政府要做的，是爭取早日啟動計劃，同時做好硬件配套設備，多開疫苗中心，方便更多市民未來數周打針，迎接疫苗氣泡實施。

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