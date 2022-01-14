社評：Omicron挫全球供應鏈 港收緊空運折射險情

奢侈品空運來港料減

民生用品影響應有限

豁免檢疫的國泰機組人員未有嚴守防疫要求，將Omicron病毒帶入社區，觸發第五波疫情，豁免檢疫安排再成外防輸入缺口，政府歸咎國泰處理失當，收緊檢疫要求，無論客機還是貨機的機組人員，返港後必須檢疫隔離，才可進入本地社區，再無任何豁免。國泰表示新措施嚴重影響人手及營運安排，一度停飛貨機一周，雖然之後復飛，惟貨運力大跌超過一半。行政長官林鄭月娥本周表示，空運業運載力下降對社會的影響將陸續浮現，部分空運貨品可能缺貨，導致價格上升。

第五波疫情出現之前，港府一直強調，豁免部分機組人員檢疫隔離，對維持空運物資供港有其必要，貨機機組人員感染風險較低，返港後可以居家醫學監測，毋須酒店檢疫，航空公司要確保他們在外站嚴守防疫指引。客機機組人員方面，做法之一是全閉環式管理，機組人員工作21天，之後在本港指定酒店隔離14天，檢測陰性才可返回社區，惟有關安排不受機組人員歡迎，遂有「客機去、貨機返」的做法。國泰以此方法編更及安排航班，客機由香港出發，抵達目的地後盡快回港，兼且只載貨不載客，原先的客機機組人員，以貨機人員身分返港，得以豁免檢疫。

從防疫角度，「客機去貨機返」做法必有風險。港府表示將調查國泰有否違規，國泰方面則強調有遵守規定，並有向當局提交準確紀錄，言下之意是沒有欺騙當局或走法律罅，有議員甚至質疑，國泰有關做法之前得到當局「默許」。政府與國泰說法不一，誰是誰非有待弄清，無論如何，政府收緊機組人員檢疫隔離安排，對空運供港確有影響，首當其衝是新鮮食材和鮮花一類貨物，部分電子產品及藥品的空運供應，短期亦可能出現混亂，至於實際影響的廣度和深度，則需時觀察。

本港機場去年11月的貨物處理量約為43萬公噸，當中以出口為主，入口佔13萬公噸，同期國泰的貨物載運量為13.5萬公噸，相當於空運出入口總量約三分之一，意即餘下約三分之二空運貨量由其他航空公司承擔。有意見認為，外國航空公司貨機人員不一定要進入本港社區，檢疫隔離新安排對他們影響較小，國泰運力下跌，市場自會調節，其他航空公司可承接部分貨運；國泰最大優勢是直航，可保空運貨品新鮮，但部分存放期長一些的貨物，理應可以轉機運港。有物流業界人士則稱，其他航空公司承接力有限，補充本港貨運能力有限，政府收緊空運政策，將令物流成本增加三至四成。

未來一段時間，部分高檔消費品，諸如荷蘭鮮花、日本魚生、外國貴價蔬果及海鮮等，空運來港貨量必定減少，售價上升亦屬必然，然而本港一般食品及民生必需品，大多來自內地，至於外地的雞翼豬扒等凍肉，則多經海運入口，國泰空運力下降，較多影響奢侈品供港，對民生衝擊未必太大，將問題過度放大，導致市民擔心各類物資皆匱乏，四出搶購囤積，反而有可能令通脹加劇，成為自我實現預言。香港是富裕社會，莫說有錢階級，部分中產人士亦將一些奢侈享受視為日常。疫情打亂全球供應鏈，繼續過着疫前物質豐裕的生活，其實並非必然，從正面角度看，奢侈品空運短期減少，也許可以促使人們反思一下消費生活態度，當然，政府必須確保一些重要空運物資，諸如藥物及醫療用品供應正常，以免影響關鍵服務。

Omicron肆虐多國，掀起海嘯級疫情，嚴重打亂全球供應鏈，香港收緊空運政策導致空運力暫時下降，其實只是一個小側面。有別於未有新冠疫苗前各國封城抗疫影響全球供應鏈，Omicron所帶來的最大問題，是傳播力驚人，太多人染疫無法上班，即使一些國家未有封城煞停經濟活動，各類生產服務依然大受妨礙，在美國，部分地區甚至連消防、警察等公共服務也出現問題。在德國，當地商會最近便警告，Omicron急速擴散嚴重干擾供應鏈。有經濟分析師更擔心，Omicron若在亞洲掀起疫情海嘯，導致大量工廠關閉停產，全球供應鏈將大崩倒。

供應鏈紊亂恐惡化

香港難望獨善其身

內地疫情防控雖比絕大多數國家理想，可是早前西安封城抗疫，對國際晶片供應其實亦有一定影響。本港日用品和食品大多依賴內地供應，暫時未見太大壓力，可是如果全球供應鏈紊亂加劇，香港和內地亦不可能不受影響。未來6至8周，Omicron疫情預料仍處高峰，港府必須持續留意物資供港以及物價變動情况。

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