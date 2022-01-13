社評：抗疫配套安排差 市民受罪排長龍

立會開議談疫情

「錯漏百出」掀爭論

選舉制度修改後產生的新一屆立法會，昨天舉行首次會議，標誌香港議會政治進入「新時代」。受生日宴事件影響，新議會新開始卻無法齊人，部分議員須在竹篙灣檢疫又或自我隔離。立法會開議日，行政長官答問成為焦點，有別於以往泛民建制激烈對抗，昨天會議火藥味不多，個別議員提問較為尖銳，似乎還不及特首回答的語氣強硬。生日宴風波鬧得喧喧囂囂，多名官員、議員及政黨背景人士牽涉其中，林鄭強調將調查與聚官員有否違反防疫要求。昨天答問會，並無政黨或議員就此提問，防疫議題談得較多的，是豁免檢疫機組人員違規外出，國泰成為特首和部分議員共同批評的對象。

有議員表示，國泰機組人員「客機去貨機返」的防疫漏洞，比生日宴風波更嚴重，社會應重新聚焦防疫措施；林鄭則說調查顯示，有些國泰機組人員其實不應通過貨機返港享受豁免，若有足夠證據，當局將採取法律行動。另一邊廂，國泰則向傳媒強調，去年7至12月，數以千計機組人員在離港客機執勤，於海外航點短暫停留，其間完全與社區隔離，其後再經貨機返港，公司一直有向當局提交準確紀錄，有信心相關更表安排「完全符合」當時港府防疫規定。國泰的說法，似在暗示當局對「客機去貨機返」做法並非不知情。昨天有議員質疑政府之前就豁免檢疫讓步，默許「客機去貨機返」，林鄭則說議員「不能盲目指控努力抗疫的人員」。

防疫如隊際球賽，失球輸波往往多方面都有責任，各方應該自思己過、汲取教訓，而不是輸波賴隊友，又或轉移視線。「客機去貨機返」問題，政府與國泰說法不一，誰是誰非，必須弄清，無論如何，各方都要克盡己責防疫。有議員質疑政府過去兩年抗疫「錯漏百出」，Omicron乘防疫漏洞殺入社區，防疫官員仍自我感覺良好，林鄭表示難以接受有人形容本港防疫「錯漏百出」，強調本港確診率及死亡率相對全球都較低，有關說法對數以萬計前線及幕後抗疫人士不公道。

香港抗疫成績比絕大多數國家及地區理想，這是共同努力成果，然而問問本地傳染病專家以至一般市民，相信很多人都認為，這兩年政府抗疫，過程確有很多甩漏和不足。以豁免檢疫為例，由前年豁免海員觸發第三波疫情，到今次機組人員引起第五波疫情，問題如出一轍，防疫專家不斷呼籲改善，到頭來漏洞依然存在。「安心出行」追蹤力不足，早在推出之初已很清楚，直至數月前要跟內地談恢復通關，港府聽取內地專家意見，才於去年底擴大使用規定。

抗疫硬件不敷應用

戰「疫」準備難言充足

第五波疫情仍在發展，港府的強檢追蹤及嚴格社交距離措施，能否及時遏阻社區大爆發，仍是未知之數。市民最大感覺是無論檢測、打針還是隔離設施，都要排長龍。屯門疑有隱形傳播鏈，多處要強檢，昨天數以千計居民配合當局呼籲，排隊做檢測，部分人等了超過3小時，政府雖已增加檢測點，實際遠未足夠，有檢測中心承辦商表示，已增加採樣人手3倍，惟場地有限，檢測量已接近飽和，促請政府聯絡更多承辦商分擔。

Omicron上月起在全球掀起疫情海嘯，港府理應早作籌謀，做好應急配套，擴大抗疫設施容量，過去兩周情况卻令人質疑，當局有否作好應戰準備。入住竹篙灣檢疫中心人數最近急增，有接受隔離的市民投訴，入營多日遲遲未做檢測，甚至等到檢疫期滿還未做過，懷疑當局人手不足。竹篙灣中心有逾3400個單位，日前只餘約400單位可用，令人不明所以的是，當局表示其實有過千單位正待維修或消毒。檢疫設施消毒衛生當然要做足，可是大批單位在最有急切需要時未能投入使用，市民難免想知問題出在哪裏，究竟是清潔維修人手不足、設施損壞嚴重，還是官僚僵化流程構成障礙。

去年11月，政府專家顧問已提出落實疫苗護照「谷針」，政府原也打算本月底推行，奇怪是當局一邊準備谷針，另一邊卻於本月初將社區疫苗接種中心由21間減至10間。隨着第五波疫情爆發，近日打針人數急增，很多人想打針，卻發現未來數周預約已滿。凡此種種，都令人覺得政府應對疫情安排很差。韓國一天數千宗Omicron個案，新加坡一天數百宗。相比之下，現時本港個案已屬很少，政府應對仍然顯得手忙腳亂，倘若不幸大爆發，實在不敢想像抗疫設施不敷應用情况。

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