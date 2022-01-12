社評：小學面授無奈暫停 小童打針全力催谷

屯門一家四口染疫

隱形傳播鏈恐擴散

政府上周三宣布收緊防疫措施，關閉處所暫停晚市堂食兩周，盼可及時切斷社區傳播鏈，讓市民如常過年過節，然而疫情發展未從人願，過年前「解封」並不樂觀。超市理貨員染疫，雖說是迄今唯一源頭未明個案，可是Omicron擴散情况確實令人憂慮。繼早前屯門測量師疑在北角餐廳受確診空姐母親感染，當局近日再發現多宗涉及屯門居民的個案，日前證實感染的女售貨員，其父母與弟弟亦中招。一名居於屯門的竹篙灣檢疫中心保安員，病毒檢測初步陽性。保安員在工作場所意外感染的可能當然存在，可是亦不能排除她在屯門社區感染。

Omicron在社區引起多個火頭，屯門一家四口染疫，是一個很令人在意的家庭感染群組。售貨員女兒上月底在銅鑼灣百貨公司兼職，因被列為密切接觸者，元旦接受強檢，結果陰性，4天前再驗才呈陽性。外界最初懷疑她把病毒傳染家人，未料進一步調查顯示，在屯門經營藥房的父親，可能才是家中最先染疫的人。當局發現染疫國泰空少上月底到過該藥房，身為店東的父親，元旦出現發燒症狀卻無求醫，他的妻子及就讀小六的兒子，則於數天後相繼因為發燒看醫生。鑑於每天都有客人出入涉事藥房，倘若東主父親10多天前已染疫，病毒很可能早已傳開。

防護中心基於多名感染者居於屯門，懷疑區內有隱性傳播鏈，考慮到本港人口密度及日常流動情况，病毒進一步擴散的風險不能低估，全港市民都要提高警覺，若有可疑症狀應盡快求醫檢測。未打針的Omicron感染者，病毒量一般高於已打針者，更易傳染他人，新一波疫情中，無論空姐母親、屯門測量師，還是今次染疫一家四口，全都沒有接種新冠疫苗，市民應該引以為鑑，盡快打針護己護人。

第五波疫情來勢洶洶，現在是遏阻疫情海嘯式爆發的關鍵時期，防疫措施有必要進一步收緊，全港小學及幼稚園暫停面授課堂，直到農曆新年假期結束，學童至少3周無法回校上課過群體生活，考試安排可能受影響，部分家長更要另想方法照顧留家小童，可是觀乎疫情走向，採取有關措施亦屬無可奈何，唯盼農曆新年後疫情受控，可以早日恢復面授課堂，減少對學童課業及身心的影響。

Omicron肆虐全球，體弱長者最受威脅，各地經驗顯示，病徵嚴重者多為未打針的人；在南非，不少12歲以下未打針小童染疫，當中三成出現併發症。Omicron在港出現以來，明顯多了市民打針，整體接種率升至接近七成半，以中學生為主的少年接種率直逼八成，然而長者接種率太低，以及小童未開始打針，始終是軟肋所在。小學生防疫意識及自理能力，一定不及中學生，幼稚園學童就更不用說，一旦Omicron疫情在小學或幼稚園爆發，不排除大批學童染疫兼病毒量偏高，他們可能將病毒傳染家人，家中若有長者未打針，面對威脅就更大。這兩周，本港已有不止一名幼童受家人感染，屯門小六生初步陽性，再次突顯相關風險，現在暫停小學及幼稚園面授課堂，總好過出了大事才後悔。

政府專家顧問強調，香港若要走出疫情，必須做到接近全民接種，除了極少數因為過敏反應不能打針的人，人人都應該打針。政府必須加緊催谷長者打針，同時亦要加快推進小童打針。3至17歲兒童接種科興疫苗，全球打了過億劑次，去年底，政府科學委員會審視科興提供的第一、二期臨牀測試數據，以及第三期臨時數據和「實戰」開打數據，確認科興疫苗對兒童安全有效，通過接種年齡降至3歲。委員會特別提到，3至11歲兒童接種科興，全球至少打了600萬針，未見安全風險。

小童打針安全有效

全民接種不可或缺

昨天港府宣布，5歲或以上兒童可打科興，當局將派外展隊到校接種，標誌本港疫苗接種計劃踏入新階段，當局應鼓勵家長讓子女接種，一方面強調打針安全，可以保護子女與家人，更可為香港實現全民接種、擺脫疫情出一分力，另一方面亦要讓家長意識到， 近期的Omicron疫情，正正說明不打針的風險。復必泰方面，歐美多國批准5歲以上兒童接種復必泰，抗原劑量為成人三分之一，研究確認安全有效。兒童版復必泰迄今未能在港開打，主因是廠商未有提供數據，讓代理商申請供港使用，政府專家顧問批評美國輝瑞不交資料，不負責任，藥劑業人士則相信，這跟「兒童復必泰」產能不足，無法滿足全球需求有關。大國疫苗民族主義自利早惹詬病，世衛多番譴責。港府應繼續跟藥廠方面周旋，爭取解決兒童版復必泰在港開打的問題。

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