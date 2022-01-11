社評：防疫不能心存僥倖 政府執法必須從嚴

責任雖有大小之分

不代表可律己以寬

由豁免檢疫國泰機組人員衍生的本地感染群組，形成多條傳播鏈，有政府專家顧問認為，第五波疫情已經爆發。Omicron傳播力驚人，從積極角度看，本地感染個案並未出現幾何級數上升，疫情尚有及時控制下來的機會，不過當下疫情發展，確是未許樂觀。隨着感染個案、密切接觸和強檢處所愈來愈多，無論檢疫隔離設施、疫苗接種中心以至檢測服務，似乎都面臨壓力，打針檢測輪候者眾，竹篙灣檢疫中心只餘一成半單位可以即時使用。政府增加疫苗接種點，同時因應Omicron潛伏期較短，將檢疫中心隔離期由21天縮短至14天，可以暫時紓緩設施需求壓力，可是當局必須有應付更壞情况的準備，擬定緊急應變方案事不宜遲。

疑似源頭不明個案近期一再出現，繼早前屯門測量師中招後，最近又有百貨公司女售貨員與父親染疫，經衛生防護中心全力追查，這兩組個案皆可追溯到國泰空姐或空少。測量師疑在北角一間餐廳受空姐母親感染，至於父女染疫，則可能跟空少上月底到過女售貨員家人在屯門經營的藥房有關，有待基因分析確認。換言之，這些個案皆是可以追查到傳播途徑的關連個案，找得到傳播鏈，就有機會將之切斷。相比之下，日前發現中招的超市理貨員，至今仍然未知感染途徑，個案名副其實源頭不明，社區很可能有未為人知的傳播鏈，情况令人憂慮。

本港防疫形勢如履薄冰，有關收緊社交距離限制的討論不絕，學校與家長尤其關心停止面授課堂、提早放春節假的可能性。中小學停止面授課堂影響巨大，若能避免當然最好，可是也得看疫情爆發情况。最近網上不時出現收緊防疫措施的流言，當局與其次次事後澄清，不如做好預期管理，諸如列舉一些可能觸發收緊防疫措施的情况，讓各方能有較好準備。

Omicron在社區傳播，「誰之過」引起不少爭論，政府將矛頭指向國泰管理不善，有人認為錯在政府外防輸入不到位；政界名人生日宴風波，有人認為是「政治炒作」、「小題大做」，反問為何不先追究政府國泰失職，卻將焦點放在與聚官員及賓客身上，云云。國泰以「客機去、貨機返」方式，避開指定檢疫要求，又沒有認真監管機組人員家居檢疫；政府未有好好堵塞豁免檢疫漏洞，同樣惹人詬病，然而抗疫要成功，所有人不論身分背景，都要負起各自應有的責任。責任大小有別，不等於可以「責小而不為」；別人有錯，亦不等於可以律己以寬。

新一波疫情的出現，暴露部分人心存僥倖，抱着得過且過心態看待防疫要求，又或企圖迴避強檢隔離，無視傳播病毒風險。食肆爆疫反映部分業界人士並沒有遵從專家建議，切實做好通風換氣。市民進入食肆必須使用「安心出行」，望月樓爆疫，200多名食客花了多天才一一尋獲；北角有餐廳疑成病毒傳播點，衛生防護中心相信當時有20人用膳，至今仍有部分顧客無法聯絡上。名人生日宴賓客眾多，最初說法是百多人，其後防護中心掌握獲邀出席名單，始知共有192人，當中尚有小部分人未聯絡上。及至昨天，防護中心又再修訂數字，確認已知有214人到場，當中再有一人證實陽性，調查顯示她是原先到場確診者的朋友，不在主人家邀請名單之列。

安心出行缺失明顯

徹底改革加強追蹤

究竟生日宴有多少人到場，至今仍無法弄清楚，無法排除有人在晚上9時半確診者到場後才抵達，卻沒有主動向當局報告行蹤。有出席宴會者公開承認當晚沒有用「安心出行」，理由是「找不到二維碼」，至今未見當局有何具體跟進。政府高調承諾徹查當晚宴會有否違反防疫規定，倘若拖太久仍無行動，只會令人質疑當局光說不練。政府防疫表現有閃失是一回事，恪守防疫規定始終是所有人的責任，政府必須嚴厲執法，否則只會助長心存僥倖無視防疫規定的情况。由望月樓爆疫到生日宴風波，在在顯示「安心出行」無法高效追蹤密切接觸者，只靠自律自掃自報，必然有漏洞。政府專家顧問袁國勇早前批評，本港追蹤接觸者技術落後，需要徹底改革。「安心出行」引入實名制是一個敏感課題，需要小心處理，然而面對疫情威脅，當局有需要不斷檢視各種可能選項，設法加強病毒追蹤工作。

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