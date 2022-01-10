社評：西安官員失職言猶在耳 人民至上並非空喊口號

防疫手段行之有效

執行甩漏不斷出現

2019年末出現新冠疫情，武漢封城86天，及後較大規模的爆發是廣州，需時45天清零，西安是第二個全城封閉的大城市，至今已經17天，但8號的感染個案已經下跌到30宗，開城日期指日可待。從這個數據看，中國內地控制疫情的應對方法，已經有很大的進步。但從大規模爆發的成因，以及控制疫情手段出現的「甩漏」，似乎還在螺旋中緩慢前進。

西安新一輪疫情源頭也是外來輸入在隔離酒店漏到社區，似乎是去年5月份廣州疫情的翻版，由於廣州發現首宗個案是源頭不明，未能及時採取措施而在社區擴散。廣州控制疫情的手段是從過往其他城市摸索出來的一套，全民檢測，局部封城，追蹤源頭，分區多次檢測篩查，截斷傳播鏈，由於各種手段都做得比較徹底，形成一套「廣州經驗」。為什麼這套做法在西安失靈呢？

西安這次疫情同樣是在社區爆發了而「後知後覺」，原因很可能是因為官員麻痹大意。西安在9月份舉行過全國運動會，來自四面八方的大量運動員及觀眾，各種大規模聚集近3周而平安無事，西安官員以為從此高枕無憂。外來輸入個案流入社區的例子，全國不斷重複發生，惟發現後果斷採取措施也不至於一發不可收拾，但西安官員的做法，卻是遲遲不動手，而且還封區後未徹底清零前又放開，導致再封區已無補於事。

西安人口1300萬，封城會導致經濟活動凍結，市民生活停頓，茲事體大，但每日感染人數不斷增加，不封城不但不能徹底解決西安疫情，感染患者外溢更會使全國殃及池魚。其他城市封城或封區，對於市民生活所需的供應和物流，也有一套做法以資借鑑。但西安卻出現很多本可以避免的甩漏，比如健康碼系統兩次崩潰，市民無法做核酸檢測。市政府立即將大數據資源管理局局長撤職，挽回了官員失誤的損失，然而，有一些失誤導致的損失是無法挽回的。

醫院提高防疫級別，要求病人提供4個小時內的核酸檢測陰性報告才能進入醫院範圍就診，這是應對疫情的一種手段。一名孕婦因為無法提供相關證明而被拒於門外，大量出血而流產，一條本來可以保住的鮮活性命，卻因為醫院機械式執行規定而無法降臨人間。事件曝光後，全國嘩然，犯錯的醫院負責人遭停職和免職處分，國家衛健委立即下令，必須要為孕婦和急診病人留出專門通道，不能因為防疫而放棄救人。亡羊補牢，未為晚也，但病毒在不斷變種，各種新鮮事也會層出不窮，如何能夠令到官員舉一反三，才是上策。

西安的三宗罪之一是流調（contact tracing）不力，即未能及時追蹤患者的活動軌迹，因為西安市只有300名常設的流調人員，而兩千萬人口的上海專職流調人員有3000人。追蹤一宗個案的密切接觸者就需要200多人，再往上追蹤次密一圈就要2000多人，西安出現多源頭傳播，捉襟見肘可見一斑。然而，究竟專職流調人員與人口比例應該如何，中央政府今後是否應該有硬性指標？

西安市已經做了12輪全民檢測，才做到社會面清零，即新發現的感染個案是在隔離人群中發現。西安做全民檢測在不同區域如何劃分重點輪替，也有失方寸，負責官員難辭其咎，但檢測的化驗能力也是一個關鍵因素，究竟檢測化驗能力跟人口比例如何界定，什麼情况下可以從外地調撥資源，是否也應該有硬性指標？

民生供應在平常狀態下由市場驅動，疫情期間政府主導出現甩漏，再次驗證行政命令不如市場的第三隻手，不難解釋。然而，保安人員發現市民違規到區外買饅頭而施以拳打腳踢，這又作何解釋？

西安三宗罪歸一條

行政命令缺乏協調

三宗罪都關乎一條，主管官員只顧發死命令，要不惜一切防止病毒蔓延，下級官員只執行「不惜一切」這4個字，一級壓一級，到了最基層的執行人員，就只剩下機械式執行的做法，人文關懷就不可能在考慮之列。這樣的做法，跟中央政府一再強調的「人民至上，生命至上」的精神是南轅北轍的。

最新一個大規模感染的城市有可能是天津，雖然目前發生的病例只有20宗，但其中兩例是Omicron變種病毒，而且患者有眾多小孩是在託管班受感染。新的情况又有可能令過去行之有效的應對措施部分失靈，官員如何在防控措施中考慮到百姓福祉，西安的教訓言猶在耳。

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