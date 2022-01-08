社評：徹查高官晚宴行為 整飭吏治開誠布公

13高官送檢疫

入境處長再涉事

Omicron變種病毒株流入社區，出現多個「火頭」，政府急急收緊防疫措施，昨天起禁晚市堂食、關閉表列處所，能否及時切斷傳播鏈，仍是未知之數。眾多「火頭」中，近日最多人談論的，是港區全國人大代表洪為民本周一的生日晚宴，一大原因是出席者有很多「達官貴人」。自從周四證實席間有感染者後，短短兩天，消息不斷更新，綜合已知最新資料，宴會約有170人出席，包括正副局長、政助及處長等，至少13名高官出席，比首天所知的10人為多，立法會議員則有20人。衛生防護中心昨天表示，席上再有一名女子初步陽性，其醫生丈夫稱他們9時半前已坐車離開，與之後才到場的感染者並無交集，防護中心則說，該名女子在會場逗留約兩小時，曾除口罩進食，8時許離開後，9時許曾返回現場。

首名感染者與初陽女子提供的資料，設若皆屬真確，意味宴會巧合出現了至少兩個潛在傳播源，涵蓋兩個不同時段，初陽女子應列作源頭未明感染個案，鑑於宴會採自助餐形式，賓客席間穿梭攀談，照片顯示部分人無戴口罩，群組爆發可能性甚高。防護中心發現新感染者，因應新情况，擴大檢疫隔離範圍，當晚所有與聚者全送竹篙灣檢疫，不能說是後知後覺；當然，另一可能性是當局掌握的行蹤資料不實，兩人其實曾經近距離相遇，初陽女子因此中招。當局必須盡快弄清真相，否則會影響病毒追蹤。

特區政府昨晚公布一系列署任安排，「確保日常工作不受影響」，可是戰「疫」當前，多名問責官員、處長及專員檢疫隔離暫停履行職務，不可能沒有影響，聶德權和邱騰華要兼任其他局長，暫時打兩份工，容易掛一漏萬；新一屆立法會下周召開，90名議員，有兩成多人要缺席，就算順利舉行，也難言是「好開始」。

高官宴會群聚發生於本周一，當天早上行政長官仍表示暫時不會收緊社交距離，及至翌日當局因為屯門有疑似源頭不明個案，頒下晚市堂食禁令。有人批評「只許官員派對群聚、不許百姓晚市堂食」，從時序而論，說法也許存在偏差，可是卻明顯折射了民怨。今次事件的確轉移了公眾防疫視線，然而這並非「有心人」刻意引導，而是情况確實離譜，公眾觀感很差；當局未有及早澄清網上一些張冠李戴資訊，諸如特首私人秘書是座上客、舊照當晚宴新相等，更加劇了這場「公關災難」。

官員有否違紀違規

徹查懲處透明公開

風波曝光後，多名官員議員都說自己當晚「遲到早走」，只曾「短暫逗留」，其間有做好防疫措施，云云，然而所謂「短暫」究竟有多久、是否全程戴口罩、有沒有進食等，卻不乏含糊其辭的情况。去年恒大豪華飯局風波，入境處長區嘉宏跟保安局副局長與海關關長捲入事件，3人因違反限聚罰款，當局事後表示，3人承認「一時疏忽」，對事件表示歉意，已承擔責任並汲取教訓，「日後行事將更完備」。今次宴會風波，又有紀律部門首長涉事，區嘉宏再次「榜上有名」。林鄭交代事件，曾形容區的個案「複雜」，未能確認行蹤，外界關注他有否用「安心出行」。

區嘉宏發表簡短聲明致歉，強調當晚只曾「短暫到訪，並無就座用餐」，未有說清楚有否用「安心出行」。倘若區嘉宏真的只在門外，沒有進入餐廳，理論上的確毋須用「安心出行」掃碼。由於事關有否違規，當局必須徹查清楚，若有違規證據，必須嚴肅追究。有指初陽女子丈夫承認，當晚宴會現場太多人，「找不到二維碼」，所以沒用「安心出行」。當局有必要跟進食肆和賓客有否違反防疫條例。前保安局長葉劉淑儀表示「紀律部隊首長去得太多飲宴」，有關問題值得反思檢討。

本港防疫形勢嚴峻，高官必須以身作則，避免出席無關公務的私人聚會，更要嚴守防疫規定。政府昨晚表示，將調查13名涉事高官出席晚宴的行為有否違反紀律，當局會跟進每名官員抵達及逗留時間、有否使用「安心出行」及佩戴口罩等。今次是整飭吏治樹立風紀的機會，特區政府應開誠布公，向中央、向社會詳細交代調查結果，若有官員行為失當，表現不符公眾期望，必須認真懲處，重者革職貶官，輕者也要申誡扣薪，視乎涉事官員職級高低、具體事態嚴重程度，以及有否出現誠信問題而定。

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