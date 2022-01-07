社評：徐英偉拖抗疫後腿 失當行為須即下台

私人宴會無關公務

高官隔離自取其辱

香港第五波疫情一觸發，望月樓感染群組之後，又有新的群組萌芽。昨天本港新增33宗感染個案，28宗屬輸入，其餘5宗則與之前的感染個案相關。確診空姐母親群組持續擴大，除了舞友與外傭受感染，她所到過的食肆，包括北角一間餐廳，以及銅鑼灣皇室堡一間酒樓，都有食客中招；曾與染疫外傭在教會聚會的一名教友，病毒檢測初步陽性，種種迹象顯示病毒正在擴散，政府專家顧問估計社區可能有5至10條傳播鏈，當局為了遏阻疫情大爆發，急急收緊社交限制，今天起未來14天，食肆不設晚市堂食、酒吧等表列處所關閉、單車節演唱會等大型活動紛紛取消，受影響業界與市民多有怨言，如此非常時期，驚傳有高官因為出席私人宴會派對，成為密切接觸者，需要檢疫隔離，無可避免打擊抗疫士氣。

根據已知資料，港區人代、經民聯成員洪為民本周一舉辦生日晚宴，過百人出席，先後有10名政府高官到場，包括民政事務局和財經事務及庫務局的正副局長、警務處長、廉政專員等，各人逗留時間長短不等。事後衛生防護中心發現，當日有一名初步陽性感染者，於晚上9時半到場。翻查安心出行及八達通等紀錄，10名「賀壽」高官，有8人在9時半前已離開，其餘兩人分別是入境處長區嘉宏，以及民政局長徐英偉。衛生防護中心有指引界定密切接觸者，包括逗留時間及當時行為有無風險，行政長官林鄭月娥昨稱，區嘉宏等 9名官員，當日只是獲邀到場禮貌式打招呼，短暫逗留並無食飯，防護中心未將9人列為密切接觸者，但徐英偉有除下口罩交流，構成風險，須到竹篙灣檢疫隔離。

Omicron傳播力驚人，上月底社區首現病毒蹤迹後，食衛局長曾表示，未來兩周是抵禦Omicron的關鍵時刻，呼籲市民參加大型活動可免則免，盡量避免去人多擠迫地方，惟她和多名司局長之後卻到維園出席工展會慶回歸活動，惹來非議，政府事後解畫重點有三，一是出席相關活動屬公務，官員早已答允出席；二是主辦單位及出席活動者已採取合適防疫措施管控風險，三是官員儀式結束後即時離開。可是生日宴會明顯屬於私人聚會，與公務無直接關係；望月樓群組感染已清楚說明，食飯除口罩必屬高風險，宴會派對不戴口罩高歌交談，必然容易傳播病毒。過去數天，本地防疫形勢愈見嚴峻，工展會爭議言猶在耳，高官理應婉拒出席這類「畀面派對」，若想不失禮節，大可以其他形式道賀，不一定要到場打招呼，遑論長時間逗留。

徹查與聚高官

樹立良好政風

抗疫要齊心，首先就要官員以身作則。放眼世界，自從疫情爆發以來，多國都有高官因為不理防疫守則，惹來輿論責難。加拿大疫情高峰期，當局要求國民避免不必要外遊，可是多名官員卻被揭發在該段時間出國度假，需要公開道歉，甚至躬身下台。英國封城抗疫期間，首相府和多個政府部門被指無視防疫要求，私下搞聖誕派對或聚會，同樣激起公憤，有人道歉有人辭職。今次高官出席生日宴會風波，涉事場地是D類食肆，首先要搞清楚，有沒有人違反防疫條例，諸如10名高官及其他賓客有否用「安心出行」，食肆有否恪守疫苗接種要求及其他社交距離規定等。倘若有人違法，必須嚴肅跟進依法辦事；就算無人違例，當局亦應公開交代10名高官出席的細節，例如各人具體逗留時間等。

實現良政善治，先要樹立良好政風，整頓管治隊伍。Omicron疫禍隨時大爆發，防疫大於一切，政府急須總動員抗疫，徐英偉身為民政局長，卻因為行事不當，關鍵時刻要到竹篙灣檢疫隔離，拖抗疫工作後腿。徐英偉在事件中的表現，令人懷疑其判斷力，有負中央和特區政府所託，應該自行辭職，體現問責原則，至於其他與聚官員，行政長官亦須徹查跟進，交代如何處理，包括是否還有人須辭須炒。這次疫情危機，始於豁免檢疫機組人員違規外出，國泰高層管束不力，林鄭大興問罪之師。生日宴會風波，與聚官員當然要為自己的行為負責，可是行政長官亦有責任管束下屬，不能說與己無關。行政長官應為高官度身訂做一套防疫行為指引，列明需要避免或留意的事項，如有違反，就應作出懲處。

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