社評：落重藥防疫情海嘯 如常過年談何容易

防疫形勢急轉直下

須阻最壞情况發生

Omicron來勢洶洶，繼望月樓感染群組之後，可能又有空姐群組。衛生防護中心昨天表示，再有4宗暫列源頭不明或疑與輸入病例相關的初步陽性個案，至於早前染疫國泰空姐的母親，亦證實確診。另外，9名與感染群組相關的密切接觸者，原來日前登上載有3000多人的本地郵輪參加公海遊，更令當局大為緊張，需要急召郵輪折返，可幸初步檢測發現9人皆為陰性，類似前年鑽石公主號郵輪大規模爆疫的情况未有重演，實屬幸運。

迄今香港的Omicron本地感染個案仍屬單位數，可是有證據顯示，病毒已在社區出現多代傳播，第五波疫情一觸即發。防護中心調查顯示，染疫空姐感染母親，後者則將病毒傳播給至少一名跳舞朋友及外傭。之前發現的屯門源頭不明個案，經病毒基因分析比對，相信亦跟染疫空姐有關。當局表示，源頭不明個案男子平日上班會路過天后維園，空姐母親則會在維園跳舞，惟兩人在維園活動的範圍，應該有20米距離，「遠距離接觸」感染無法排除，不過較大的可能，應該是兩人除夕分別光顧北角一間餐廳，其間發生感染。究竟Omicron在社區擴散到什麼程度，目前難以斷言，政府顧問專家估計，現時社區可能有5至10條隱形傳播鏈，防疫形勢非常嚴峻。

Omicron是疫情爆發以來傳播力最強的變種病毒株，單是過去兩周，全球已新增逾1100萬宗相關個案，美國試過單日新增過百萬宗，英法單日也錄得破紀錄的20多萬宗，雖然Omicron不及之前的新冠病毒株致命，可是大量病人入院，依然令各地醫療系統大受壓力，美國近日染疫住院人數，較早前Delta疫情高峰期還要高。香港公營醫院人手長期不足，負載能力本已相當有限，醫管局表示，隨着冬季求診高峰期到來，現時內科病牀入住率已超過100%，一旦Omicron在社區大爆發，出現類似歐美般的海嘯級疫情，整個公營醫療系統必然垮倒，為了阻止最壞情况發生，大幅收緊防疫措施，亦是無可奈何。

政府昨天宣布，明天起禁止澳法美加等8國客機來港、關閉酒吧等表列處所，再禁晚市堂食，收緊食肆每枱人數、取消單車節等大型活動等，措施為期14天。香港疫情「動態清零」已有一段時間，除了旅遊業等依然因疫情冰封，大多數行業都已恢復得七七八八，市民也樂於如常聚會活動。早前有飲食業人士表示，剛過去的聖誕旺季，業界生意已大致回到疫前的八九成，期望農曆新年情况更好，商界則期盼恢復內地通關，未料防疫形勢短短數天劇變，不僅過年前通關泡湯，社交距離限制，更幾乎要回到一年前最嚴厲的狀態，原先希望愈大，失望自然也愈大，可是若不這樣做，社會代價可能更高。

政府開春節遏疫期票

希望愈大失望可更大

Omicron攻入社區，直接原因當然是有機組人員違規外出，國泰管束不力難辭其咎，可是政府外防輸入不到位，未有走在病毒之前，好好堵塞豁免檢疫漏洞，同樣罪責難逃。當局追蹤望月樓傳播情况，花了四五天才找齊所有密切接觸者，市民迴避強制檢測固然不應該，可是「安心出行」顯然亦有必要加強追蹤能力。「動態清零」的重點，在於一有疫情即能迅速撲滅，今次是對本港「動態清零」能力的真正考驗，政府自詡今次出招「快、狠、準」，走在「疫情擴散之前」，希望可以在農曆新年前將疫情控制下來，事態發展會否如此理想，叫人懷疑。

回首本港4波疫情，第一波疫情最短，為時也有個多月，為期最長的第四波疫情，更持續約半年。去夏台灣爆疫之初，有人揚言兩三周可受控，結果3個月後疫情才緩和下來。內地「動態清零」能力高強，撲滅一次小規模爆發，一般也要數周。現在距離過年不足4周，倘若港府真能極速斬斷傳播鏈，讓市民可以如常歡度春節，當然最好不過，可是這張「期票」實在不易兌現，政府有控疫決心是好事，惟亦要避免令外界有不切實際期望。前年農曆新年期間，香港出現第一波疫情，去年春節則受第四波疫情困擾，今年香港頗有可能又要在疫情陰霾下過節。衛生防護中心指出，感染群組中，病毒量較高者均沒有接種疫苗，有打針者病毒量一般較低又或沒有病徵，未打針的市民，應該盡快接種新冠疫苗，政府更要加快谷針。

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