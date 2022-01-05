社評：第五波疫情一觸即發 谷針豈能「等埋春茗」

不明源頭個案再現

本港疫情惡化凶兆

國泰機艙服務員返港後，違規外出到又一城望月樓用膳，引發群組感染，外界擔心Omicron在社區擴散，根據當局的最新發現，有關憂慮可能已成真。衛生防護中心表示，本港出現一宗源頭不明的初步陽性個案，很大機會涉及Omicron，感染者居於屯門，北角上班，並無到過又一城或望月樓。這宗初步陽性個案，跟望月樓群組已知的7名感染者是否有關，尚待追查，然而可以肯定的是社區存在隱形傳播鏈。

Omicron在港擴散，涉事機組人員不守規矩、國泰高層管束無方、爆疫食肆換氣設施沒做好、政府遲遲未堵塞豁免檢疫隔離漏洞，統統都要負上責任，不容卸責推搪；「安心出行」追蹤存在不足，部分人迴避強制檢測，未有積極配合，問題同樣需要處理。政府容許部分機組人員居家醫學監測，卻無嚴格跟進或抽查，只靠航空公司內部守則管束，有人違規外出散播病毒，後果充其量只是革職，毋須負上刑責，跟社會付出的代價不成比例，相關制度和法例必須修改，加重罰則，反映違反防疫要求的嚴重性。

望月樓爆疫後，政府和專家顧問認為毋須即時收緊社交限制，乃是因為已知感染群組只得一個，所有感染者都能追蹤到源頭，尚有機會及時截斷傳播鏈。現在出現源頭不明個案，意味社區爆發機率相當高，鑑於Omicron傳播力驚人，基本繁殖數介乎6至10，意即一個感染者理論上可把病毒傳給6至10人，遠高於其他已知的新冠病毒株，各方必須有心理準備，第五波疫情一觸即發。新春佳節將至，無人樂見收緊防疫措施過年，可是一旦出現更多感染群組，社交距離限制必然要收緊，至於做到什麼程度，則要視乎疫情發展。

美國聖誕新年過後，單日新增個案錄得破紀錄的100萬宗，住院人數近4個月來首破10萬，全國深切治療牀位使用率直逼八成，正正反映Omicron所觸發的「疫情海嘯」，足以對醫療系統構成沉重壓力。外國有意見認為，Omicron傳播力超高但致病性較低，或許有助達至群體免疫，然而以色列政府首席衛生顧問明言，就算真的存在此一可能，他們亦寧可「靠打針爭取群體免疫，而不是靠放任病毒感染」，因為後者需要付出社會代價，卻無法保證必定達到群體免疫目標。現有新冠疫苗對Omicron的保護力較低，可是對於預防重症死亡，依然有一定作用，研究顯示打了第三針加強劑，效果可更佳。本港疫苗接種率只有七成，遠未如以色列，70歲以上長者接種率更只有38%，面對Omicron疫情威脅，更應該加快谷針。

政府專家顧問早前提出抗疫藍圖，力促引入疫苗護照谷針，爭取今年5月達至接近全民接種，以及有三分之二人口接種第三針。食衛局長不久前才明確預告，農曆新年前將擴大疫苗氣泡計劃，市民出入食肆及表列處所，至少要打過一針，預料只有極少數獲醫生證明不能打針的人，以及12歲以下兒童可以豁免，可是當局周一與飲食業界開會後，行政長官林鄭月娥昨天宣布，擴大疫苗氣泡計劃延至下月底實施。林鄭表示「疫苗氣泡措施要小心推進」，有餐飲業代表則透露，他們在會上反映，農曆新年前後是中式食肆生意高峰，希望押後實施疫苗護照，形容當局最新決定「從善如流」，云云。

趁過年谷長者打針

疫苗氣泡不應延期

落實疫苗護照，事前需要做好配套安排，免生混亂，可是政府專家顧問早在11月已提出引入疫苗護照，政府理應有足夠時間理順執行安排，食衛局長早前預告本月底推出措施，亦沒說過遇上重大技術問題。就算現在當局真的很擔心時間倉卒，也看不到為何必須押後大半個月才實施。觀乎飲食業代表說法，政府押後計劃，主要是遷就業界，除了方便他們做團年飯和新春假期生意，甚至還要「等埋」公司辦春茗。

目前政府僱員、醫院人員和學校教職員的接種率都很高，長者才是谷針主力對象。新春佳節親友團聚外出食飯，過年前引入疫苗護照，本來正是谷長者打針的最佳時機，現在押後計劃，放棄眼前良機，難免令人質疑當局不夠當機立斷。第五波疫情一旦爆發，酒樓食肆團年飯、春茗生意也會受到影響，催谷接種疫情須「等埋春茗」，乃是脫離現實，亦缺乏科學依據。鑑於Omicron疫情有可能急速擴散，威脅未打針長者，當局應重新考慮押後擴大疫苗氣泡的決定，不能為了滿足業界「等埋過年」，拖慢谷針步伐。

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