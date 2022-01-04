社評：疫苗護照有序推展 谷針過年大我為先

香港疫情如履薄冰

疫苗護照事在必行

目前本港出現的Omicron本地感染個案，全都跟又一城望月樓有關，暫未發現源頭不明個案，又或新的群組爆發，惟因Omicron感染者未必有病徵，加上當日仍有6名在場食客未能追蹤到，病毒是否已在社區廣泛傳開，仍需時間觀察，未來兩周將是關鍵。Omicron致命性，比之前的主流病毒株為低，容易令人掉以輕心，甚至誤以為可以將它當成流感，然而本地專家指出，新冠病毒是百年來歷次疫情大流行中傳播力最強的一次，而在已知變種病毒株中，則以Omicron傳播力最為驚人，基本繁殖數高達6至10，意即一人可以傳染6至10人，一旦大規模爆發，仍可壓垮整個醫療系統。

Omicron全球極速擴散，歐洲多國和新加坡等都要重新收緊防疫措施。農曆新年將至，倘若本港疫情急轉直下，收緊社交限制，影響過年過節，亦是無可奈何。第五波疫情一觸即發，這兩天市民接種新冠疫苗的情况，較之前有明顯反彈，打第一針的市民，回升到單日過萬人的水平，可是全港疫苗接種率仍然只得七成左右，最需要打針保護的70歲以上長者，接種率依然不足一半，尚有逾60萬人未打針。

新冠疫苗在港開打超過300天，半年前尚可說當局應先做好公眾教育宣傳，時至今日，港人對新冠疫苗的作用理應相當清楚，但凡有看新聞的，都知道歐美各國如何靠打針「與病毒共存」，亦應該知道打第三針有助對抗Omicron。有關打針副作用的疑惑，專家解釋過不知多少回，除了極少數對打針過敏的人，幾乎所有成人都可打，青少年只打一針，出現心肌炎機率也很低，然而小部分人仍然出於誤解、定見又或政治鬥氣，抗拒打針。

公共衛生具有凌駕性，防疫不能任性，說之以理階段結束，就要採取更加強而有力手段谷針。很多國家都有疫苗護照制度，谷針效果明顯，法國是成功例子，香港有大量先例可援。比起部分西方國家準備強制國民打針，疫苗護照已屬相對溫和舉措，看不到意識形態層面有何值得爭拗，眼前問題不是做或不做，而是如何做好。

去年11月，政府專家顧問提出引入疫苗護照，最近個多月，官員一再向外界吹風交代計劃，包括下月中開始，政府僱員因公出入政府大樓須出示針卡，及至最近，政府更預告，農曆新年前將擴大疫苗氣泡範圍，市民至少要打一針，才能進入食肆、圖書館、體育館，以及戲院、健身中心等表列處所。

專家顧問提時間目標

理順執行安排免混亂

有商戶擔心「大時大節」引入疫苗護照，可能重挫生意。根據法國的經驗，有關打擊其實短暫和有限，何况香港接種率已有七成，比起法國初推措施時接種率只得三成，起步點明顯理想得多，隨着官員連日就新安排吹風，未來數周相信有不少人趕打針過年，凡此種種，皆有利減少對飲食等行業的衝擊。防疫大我為先，谷針有節有理，不應再找藉口阻撓推搪。比起大規模爆疫需要收緊社交距離措施，疫苗護照對食肆生意的影響，其實輕微得多。

世衛以今年終結疫情為目標，亦有外國專家認為，Omicron傳播力極強但殺傷力較低，或可加快結束疫情大流行。疫情發展不從人願，無人有水晶球預知今年底情况是好是壞，可是從積極角度看，倘若全球疫情今年稍後真有顯著改善，現在香港更要加緊谷針，早日實現全民接種，為全面復常作好準備。內地疫苗接種率超過八成，很多省市早前已陸續開打加強針，香港有必要追上腳步。港府擴大疫苗氣泡範圍，食肆和表列處所只是其中一步，未來應進一步擴大至中學及老人日間中心等地方。

根據政府專家顧問勾勒的藍圖，現在引入疫苗護照，目標是在3月時將接種率推高至九成，到5月再提升至99%，另有三分之二人口打了第三針。當局應參考這一時間表，有序擴大疫苗氣泡，理順行政安排，避免具體執行出現混亂。新冠疫苗免費接種，不像使用「安心出行」般面對較明顯的數碼鴻溝問題，無手機者可以用實體針卡或針紙，至於豁免安排方面，除了兒童未獲批准打針，只有持醫生紙證明無法打針的人，才可免打針出入指定地方，涉及人數很少，具體操作應較安心出行簡單。參考外國執行經驗，偽冒針卡針紙是較為常見的問題，當局應及早研究如何處理，以及制訂具阻嚇力的罰則。

■歡迎回應editorial@mingpao.com